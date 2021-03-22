«Салават Юлаев» оказался не готов к мощи «Ак Барса». Все дело в финском тренере

Обзор дня Алексея Шевченко.

Пассивность

«Ак Барс» ждал от соперника из Уфы жаркой борьбы, эмоций, а также острых атак и ежесекундное давление на вратаря, а получил совсем не то, чего хотел. Казанцы-то всё время готовы, думаете, почему результаты матчей такие скромные. Они играют, как говорит тренер, не слишком лезут вперед, но не получают и половину от того, к чему готовы. Уфимцы сдались, точнее даже просто не готовы к борьбе. По какой причине?

Их десятки, но главная проблема в тренере. Я не говорю, что Томми Лямся слабый специалист. Он нормальный тренер, среднего уровня, без какой-то искры. Это Николай Цулыгин, но только с финским гражданством, но когда делали рокировку, а потом продлевали контракт, то ждали же не этого. Думали, что в нужный момент его система будет работать. А, оказалось, что он только немного стабилизировал защитную линию команды, но ничего не сделал для атаки. Тактика в нападении у «Салавата Юлаева» одна — иностранная тройка играет много, авось прорвет. Остальные стараются, но больше думают о том, чтобы не пропустить.

Третий матч в серии против казанцев показал, что Лямся сыграл еще более осторожно, но тут подвел вратарь Юха Метсола, который прекратил выручать. Победитель в этой серии известен, нет никаких оснований полагать, что казанский клуб развалится. Там на скамейке тренер, у которого есть несколько вариантов, и он готов что-то сразу поменять, если игра пройдет не так. Квартальнов моментально посадит Найджела Доуса, да и вообще любого, если они будут действовать, как финны в «Салавате Юлаеве». И он знает, что тогда забьет Воронков, Галимов или Глухов. Лямся будет верить в легионеров до последнего, отчасти и потому, что другого варианта у него просто нет.

Слом

«Локомотив» уже проигрывает в серии с ЦСКА. На матч в Ярославле была надежда, ведь дома железнодорожники выступают идеально, только после второго матча у армейцев моральное преимущество. Их уже боятся, а это видно. Не в смысле, что ярославцы опустили руки, но прежней уверенности, что была в первой игре, нет. В такие моменты все решают мелочи, но и с ними не везет. Конечно, Класа Дальбека должны были удалять в концовке матча, когда он сбил хоккеиста ярославского клуба. Никакая это не блокировка шайбы, как показалось арбитрам. Но, давайте, будем объективными. Роман Гофман и Сергей Кулаков дали очень слабое удаление Павлу Карнаухову в конце второго периода. Там форвард армейцев действительно блокировал бросок, а ему засчитали «задержку шайбы руками». Но случайное большинство игроки «Локомотива» не реализовали, не судьи же должны были это делать.

Нет, тут дело не в судейской ошибке. «Локомотив» смотрится неплохо, старается создавать, имеет моменты. Но выпадают легионеры. У Андре Петтерсона один бросок за 16 минут, как и у Теему Пулккинена. Первый на войне теряется, и как Андрей Скабелка за такое время не разобрался в этом легионере? Тем не менее, шансы на выход в следующий круг еще сохраняются. Нужно не отступать от своей линии, давить на оборону и ждать шанс. Но это должны делать все, а не только российские форварды.

Травма

Голкипер Тимур Билялов получил травму в игре против «Салавата Юлаева». Диагноз в клубе не назовут, не то время, но если это действительно связки голеностопа, то вратаря мы увидим только лишь в финальной серии, да и то вряд ли. Такие повреждения заживают как минимум две недели, да еще потом надо будет набирать форму.

Билялов не должен был начинать нынешний плей-офф. Дмитрий Квартальнов сделал ставку на Адама Рейдеборна, тот вышел на первый матч против «Торпедо, а затем тоже попал в лазарет. Никто не знает, по какой причине, но выходить на площадку он не мог.

Тимур своим шансом воспользовался идеально. Шикарная серия против «Торпедо», идеальный хоккей против «Салавата Юлаева». У него был один полноценный «сухарь» в этом плей-офф и еще пять современных. В нынешнее время, когда вратарь пропускает одну шайбу за матч, к нему не может быть никаких претензий. Рейдеборн уже здоров, но выпускать его на площадку не было никакого смысла. Повлияет ли это на казанский клуб? Нет, если Адам будет здоров, то ничего не меняется. Выступает он на таком же уровне, как Тимур, провалы случаются редко, так что клуб не пострадал. Надо теперь беречь голкипера от своих защитников. Травму-то Билялову нанес Роман Рукавишников, толкнувший соперника на голкипера. Глупая ошибка, поддался эмоциям. Но ничего уже не изменить.