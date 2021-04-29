Ларс Юханссон установил уникальное достижение.

«Авангард» с третьей попытки выиграл финальную серию Кубка Гагарина и стал седьмым клубом, которому удалось завоевать главный трофей КХЛ. А вот соперники омичей — московские армейцы — стали рекордсменами лиги по числу проигранных финалов. ЦСКА четырежды выигрывал Западную конференцию, но добиться успеха в решающей серии сумел только однажды — в сезоне-2018/19.

Все финалисты Кубка Гагарина. Фото «СЭ»

Грубец повторил достижение Сорокина

Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец сыграл на ноль в пятом и шестом матчах финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА и стал третьим вратарем, которому удалось дважды «засушить» соперника в решающей стадии плеф-офф КХЛ. До чеха такими достижениями отмечались Георгий Гелашвили из «Локомотива» в 2009 году и армеец Илья Сорокин два года назад. Но если Гелашвили оформлял «сухари» в первом и третьем матчах серии, то Сорокин и Грубец не пропускали в двух играх подряд. Помимо названных голкиперов дважды, но в разных сезонах, все атаки соперника по финалу останавливал динамовец Александр Еременко.

Сухие матчи в финальных сериях Кубка Гагарина. Фото «СЭ»

В 18 играх плей-офф-2021 Грубец пять раз остановил все атаки соперников. Больше «сухарей» за один розыгрыш Кубка Гагарина оформляли только два шведа — Андерс Нильссон из «Ак Барса» в сезоне-2014/15 и оппонент чешского голкипера в финальной серии Ларс Юханссон, которому теперь и принадлежит рекорд лиги.

Лидеры КХЛ по сухим матчам в одном плей-офф. Фото «СЭ»

Впервые в истории КХЛ два лучших бомбардира Кубка Гагарина не просто набрали равное количество очков, но и не выявили лучшего по голам и передачам. Константин Окулов и Сергей Толчинский ограничились 20 очками, что стало одним из слабейших бомбардирских результатов в истории лиги. Только в двух первых сезонах Алексей Морозов и Александр Радулов останавливались на отметке 19 баллов, да в прерванном пандемией плей-офф-2020 Линус Умарк успел принять участие в 12 голевых атаках. Рекорд — 33 очка — в выдающемся Кубке Гагарина-2014 выбил магнитогорец Сергей Мозякин.

Лучшие бомбардиры Кубка Гагарина по сезонам. Фото «СЭ»

И Сергей, и Константин немного не дотянули до клубных рекордов в Кубке Гагарина. Толчинский благодаря победному голу в шестой игре подвинул со второй строчки омского рейтинга Тэйлора Бека, но так и не достал Романа Червенку, который в сезоне-2011/12 выиграл бомбардирскую гонку с 22 баллами.

Лидеры по очкам в плей-офф за один сезон среди игроков «Авангарда». Фото «СЭ»

Окулов и вовсе остановился в одном очке от повторения главного армейского достижения, которое делят нынешние энхаэловцы Михаил Григоренко и Александр Радулов. При этом Константин побил ассистентский рекорд ЦСКА, который шесть лет принадлежал Радулову. Кстати, партнер Окулова по звену Максим Шалунов остался пятым в списке главных бомбардиров и вторым среди снайперов, всего на гол отстав от Григоренко.