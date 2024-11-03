Нас ждет самый массовый отъезд звезд из КХЛ. Лига может стать намного слабее

Никишин, Демидов, Юров и другие могут отправиться в НХЛ.

18-летний форвард СКА Иван Демидов — настоящее открытие этого сезона КХЛ. Тому, как он обыгрывает лучших защитников, рукоплещут везде — и в Санкт-Петербурге, и в южноафриканском городе Дюрбан. Александр Никишин два года подряд был самым результативным игроком обороны лиги и давно считается сильнейшим хоккеистом за пределами НХЛ. Данила Юров — важнейший пазл чемпионской «Магнитки», а Илья Набоков — самый ценный игрок минувшего плей-офф. Максим Шабанов — мотор «Трактора», а Арсений Грицюк — лучший бомбардир регулярки прямо сейчас.

Что объединяет всех этих игроков? У всех них по окончании нынешнего сезона заканчиваются контракты, и интерес из НХЛ к ним повышенный. Могут попробовать силы за океаном также три игрока «Локомотива» — защитник Дмитрий Симашев, нападающие Максим Березкин и Даниил Бут, звезда «Северстали» Данил Аймурзин, трудолюбивый форвард СКА Захар Бардаков. Но в силу разных причин отъезд этих игроков, за исключением Бардакова, маловероятен.

Демидова уже вовсю ждут в «Монреале», а учитывая то, как он сейчас доминирует в КХЛ, его отъезд за океан будет вполне логичен. Никишин же объективно перерос уровень нашей лиги. Юров в разговоре со мной несколько дней назад признался, что принимать решение будет после Нового года, но есть ощущение, что он уже все решил в пользу отъезда — пробиваться в топ-6 нынешней «Миннесоты» нужно прямо сейчас. А за Набоковым должны уже вылетать из Денвера: проблемы «Колорадо» во вратарской линии невероятны.

Нападающий СКА Иван Демидов. Фото Global Look Press

Шабанов — вообще неограниченно свободный агент в НХЛ и может сам выбирать себе клуб. В перспективах Грицюка смущает высокая конкуренция в «Нью-Джерси», да и захочет ли нападающий, добившийся высокого статуса в СКА, пробиваться в основу через фарм-клуб?

В любом случае минимум трех-четырех звезд КХЛ лишится. И это если и не катастрофа, то очень большая проблема. Из тех, кто может вернуться, на ум приходит лишь кандидатура защитника «Каролины» Дмитрия Орлова — в его переходе в СКА предстоящим летом практически не сомневаюсь. Можно ждать, например, Евгения Дадонова или Клима Костина, но вряд ли они сделают лигу существенно сильнее.