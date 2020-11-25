«Магнитка» придумала, как спасти положение. На помощь идет старый помощник Майка Кинэна

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разгром

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, подобное с командой Билла Питерса случилось уже второй раз за сезон. И серии похожи тем, что в этих неудачных встречах команда все-таки набирала одно очко. Правда, нынешний кризисный период кажется более серьезным. Если в конце сентября «Автомобилист» много забивал, тогда нападающие десять раз поразили ворота, то сейчас с атакой серьезные проблемы — лишь три шайбы. Плюс не было таких унизительных ударов, какой случился в Нижнем Новгороде, где довольно посредственный клуб победил — 5:1.

Пора ли начинать нервничать и проводить предварительные переговоры с другими тренерами? Думаю, что просто обострились старые проблемы команды, которые существовали на протяжении всего турнира. Клубу из Екатеринбурга необходимо усиливать защитную линию — да это было понятно еще летом. Как только чуть-чуть сбавляет Якуб Коварж, как только у форвардов начинаются минимальные проблемы с реализацией, так сразу сложности. Уральцы все поняли давно, подписали иностранного игрока обороны, но он никак не может доехать до Екатеринбурга. А хватит ли его одного? Легионеру придется потратить время на адаптацию, да и, вероятно, Корбиниан Хольцер не в идеальной форме, пусть он сколько угодно говорит об индивидуальных занятиях. Но, может быть, стоит еще посмотреть рынок?

Есть вопросы и к атаке. Например, защитник Чарльз Геноуэй, с чьим нахождением в клубе еще можно было примириться при наличии заброшенных шайб, последний раз отличился 22 сентября. У Дэна Секстона и Питера Холланда по четыре шайбы, а команда провела уже 27 матчей. От каждого из них легко можно отказаться, тем более что приедет новичок и будет шесть легионеров. Сколько еще надеяться, что они начнут отрабатывать контракт?

Усиление

Тренерский штаб «Металлурга» пополнит Майк Пелино, который уже работал в клубе, а после ухода с разной степенью успешности трудился в Балашихе и Ярославле. Помогая Бобу Хартли, Пелино поиграл в финале Кубка Гагарина. В «Локомотиве» на посту главного тренера у него ничего не получилось, но это совершенно не удивило. После назначения он первое время удивлял тем, что в каждом городе всех вокруг благодарил и безустанно восторгался, словно приехал в какое-то неизведанное место, как будто не провел тут несколько сезонов.

Но то, что у Пелино ничего не получится на посту главного, было понятно сразу. Не хватает жесткости, Майк никогда даже не пытался выучить русский язык — короче, Илья Воробьев может не беспокоиться за то, что приедет человек «под него». Думаю, что Воробьев сам и обратился к специалисту, с которым уже работал. Майк может наладить игру в большинстве. В «Авангарде» его поначалу критиковали за работу в численном неравенстве, а затем у команды все наладилось, и лишнего они разыгрывали регулярно. Да и в атаке у магнитогорского клуба действительно есть проблемы, даже учитывая то, что игроки в разной форме. Добавлять надо многим, да практически всем. К кому нет претензий среди форвардов? Хорошо, что в «Металлурге» все это понимают и предложили Майку контракт.

Прощание

В «Сочи» еще раз показали, что руководство клуба не справляется со своими задачами, а на результат надеяться не стоит, пусть в наличии будет хоть два десятка молодых, талантливых и перспективных. Разорваны контракты с двумя легионерами. Домой едут Маркус Нильссон, а также Линус Юханссон. Андрей Зюзин, который почему-то до сих носит должность спортивного директора, еще в сентябре договорился до того, что оба могут выстрелить, приведя в пример Линуса Умрака и Тему Хартикайнена. То есть очевидно, что он вообще ничего не понимает, а легионеров берет по статистике. Да даже если и видел шведов по нарезкам, то не смог правильно оценить потенциал.

В мае Сергей Воропаев, находящийся на должности генерального директора, утверждал, что оба шведа приглашены для первых двух звеньев, оба являются лидерами родного чемпионата — и этого, видимо, достаточно. Все-таки сайт хоккейной статистики иногда очень вреден для руководителей клубов КХЛ, особенно таких, что собрались на Черном море. Теперь придется платить компенсацию.

Если говорить о хоккеистах, то больше разочаровал Линус. Несколько матчей он провел в центре первого звена, но так и не понял, в какой лиге находится. Он был слишком медленным. Маркус смотрелся веселей, но ему так и не смогли подобрать правильных партнеров. С земляками ничего не выходило, а потом менеджеры окончательно развалили команду и найти применение крайнему нападающему было уже некому.