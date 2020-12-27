Ковальчук в «Авангарде»: плюсы и минусы его перехода

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

«Авангард» официально подтвердил, что Илья Ковальчук подписал контракт с клубом. Он доиграет нынешний сезон за 20 миллионов рублей, может провести в клубе и следующий чемпионат, если стороны договорятся, такая опция предусмотрена.

Как оценивать этот трансфер? Трудно найти плюсы. Зрители повалят смотреть на Илью? Но в нынешнем сезоне вряд ли вернут полную заполняемость трибун, а в том же Новосибирске две тысячи билетов продают в любом случае, на любого соперника. Про «Авангард» будут больше говорить? Да и так достаточно, но у этого есть и другая сторона. Если, например, Наиль Якупов проводит неплохой матч, то это теперь уже проходит незамеченным. А у Ильи вообще нет права действовать неудачно. Каждая его ошибка, каждое поражение клуба будут обсуждаться. Но вы верите, что нападающий поможет клубу? Он пропустил почти целый год, за «Вашингтон» в доигровке плей-офф действовал кошмарно, к нему не было ни малейшего интереса со стороны команд НХЛ. Последнее время он только тренировался, но это совершенно другое, пусть он и фанат хоккея.

Ковальчук ничем не сможет помочь, особенно нынешнему «Авангарду», где игроки практически ненавидят Боба Хартли, а он им уже начал отвечать через прессу. То жалуется, что у него нет хоккеистов уровня Хартикайнена, то в открытую заявляет, что хоккеисты не умеют играть в обороне. Только один плюс в переходе Ковальчука. Сейчас интерес к КХЛ чуть повысится, даже негативные материалы о хоккеисте будут привлекать людей, как ни крути, но в стране знают только Овечкина, Ковальчука и Буре, но последний закончил 15 лет назад (даже про это некоторые не в курсе). Ну и отметим, что «Авангард» сделал мощный шаг от мечты завоевать кубок.

Сборная

Утром в понедельник молодежная сборная России проведет второй матч на турнире против команды Чехии. Перед этой игрой есть потери в тренерском штабе. Тренер вратарей Николай Хабибулин покинул расположение команды из-за трагедии в семье, а это серьезный удар по нашей вратарской линии. Ярослав Аскаров остался без присмотра, хотя ФХР обещает, что Хабибулина заменит Рашит Давыдов, не совсем понятно, как именно это будет сделано? Дистанционно? Даже если и так, то это совершенно другое.

Стоит ли нам опасаться чехов? Если мы сыграем так, как с командой США, то у нас не возникнет проблем. Судя по разговорам с игроками, никто не празднует первый успех, хоккеисты про него если не забыли, то отнеслись правильно. Мол, приятно, но никаких медалей за это не дает, так что надо идти дальше. Наши ближайшие соперники провели первую игру против команды Швеции и их хватило лишь на первый период. До перерыва скандинавы слишком много играли в меньшинстве, один раз за это были наказаны, но потом дисциплина наладилась, и они спокойно победили со счетом — 7:1.

Два ближайших матча нашей команде дарованы организаторами, чтобы проверить кое-какие сочетания, можно поэкспериментировать с первым звеном, да и хоккеисты, которые остались недовольны собой после первой игры, должны почувствовать уверенность в своих силах. Со шведами уже надо будет показать свою лучшую игру, они явно не подарок. Жаль только, что проблемы пришли с другой стороны, но мы должны с ними справиться.

Дедлайн

Сегодня закрывается рынок в КХЛ, но, кажется, никаких сенсаций ждать не стоит. Вы не заметили, но клубы, потерявшие шансы на выход в плей-офф, последнее время не особо и торгуют своими активами. Да и, по большому счету, в этих командах не так много людей, которые могли бы помочь в других клубах. Можно было бы кого-то взять из «Сибири» или «Витязя», но эти команды не потеряли шансы на попадание в восьмерку и будут стараться изо всех сил. «Нефтехимик» может продать лишь Павла Порядина, но у тех, кому действительно помог бы форвард («Спартак», «Торпедо», «Северсталь», «Сибирь» нет денег, а в богатых клубах не уверены, что форвард попадет в топ-6.

Из «Амура» можно было бы забрать Евгения Аликина и на месте «Авангарда» и «Трактора» об этом можно подумать, да и «Металлургу» бы такой голкипер не помешал. «Сочи» никого раздавать не будет, только если СКА. Вероятно, сегодня мы услышим о трансфере Даниила Мироманова. Но и он, несмотря на свою результативность, вряд ли станет крепким игроком основы питерского клуба. У каких-то команд будет последняя возможность подписать иностранцев. В этом смысле мы смотрим на «Автомобилист», «Торпедо» и «Салават Юлаев». Но есть ощущение, что нынешний день пройдет спокойно.