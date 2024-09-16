«Уменьшил контракт не ради Кубка, а чтобы отжать деньги у ребенка и не платить алименты». Жена Грицюка обвиняет звезду СКА

Еще один семейный скандал в КХЛ.

Жена нападающего СКА Арсения Грицюка опубликовала в соцсетях серию историй с жесткими сообщениями в адрес хоккеиста. Виктория Данильчук раскрыла подробности конфликта с мужем, обвинив его в том, что он выгнал ее на улицу вместе с четырехмесячной дочкой.

Что произошло

Данильчук в соцсетях написала, что Грицюк выгнал ее на улицу с четырехмесячной дочкой Есенией, которая родилась 14 февраля, и дал два дня собрать вещи. Как утверждает девушка, причиной развода стало то, что она не готовит, хотя она еще не восстановилась после родов. Самым резонансным пунктом обвинения Виктории стало то, что, по ее словам, хоккеист летом пошел на серьезное понижение контракта со СКА не ради того, чтобы клуб вписался в потолок по зарплатам, а ради уменьшения алиментов.

По данным «СЭ», оклад Грицюка на сезон-2024/25, указанный в соглашении со СКА, который учитывается в базе контрактов лиги, снизился с 60 миллионов рублей до 12.

«Так получилось, что я попросил пересмотреть свою зарплату, — рассказывал хоккеист «Матч ТВ». — Возник вариант, что Евгений Кузнецов приедет в нашу команду. И вот я пошел на уменьшение. Это хорошо для клуба. Я надеюсь, что через год эти деньги ко мне вернутся. Потому что есть такие мысли, что я буду уезжать в НХЛ. И хотелось бы сделать это хорошо».

Отметим, что базовая зарплата Кузнецова, которая учитывается под потолком, составляет 50 миллионов рублей. Ниже — несколько жестких цитат из постов Данильчук.

«Ты рассказываешь всем, что контракт уменьшил ради Кубка? Может, ради того, чтобы отжать деньги у ребенка и не платить алименты? Ты все отменяешь алименты, не платишь ребенку ни копейки, потребовал отвязать карту от «Детского мира», где я покупаю питание, и ты это прекрасно знаешь. Хочешь повесить на меня долг в 10 миллионов. Если бы ты все решил как мужик и мы сейчас разошлись миром с концами, я бы молчала дальше.

Я заткнувшись сидела три месяца. Хавала говно от «отца года», слушала сплетни, оскорбления. Какая я шалава, меркантильная сука, что у меня крыша течет, а ты такой белый и пушистый. Пришло время открыть на некоторые вещи глаза», — написала девушка.

Арсений Грицюк и Виктория Данильчук. Фото Соцсети

Кто жена Грицюка

В мае Арсений в интервью RT рассказал о сложностях совмещения карьеры хоккеиста с семейной жизнью, однако умолчал о серьезных проблемах в отношениях с супругой. «Дочка родилась прямо перед стартом плей-офф, и жена с родителями уехали в Омск. От меня особой помощи в тот момент, увы, не было. Я не мог отвлечься и разорваться на два фронта: так сильно хотелось сосредоточиться на хоккее.

В какой-то момент семья, к сожалению, отошла на второй план. Я безумно по ним соскучился, но в ближайшее время поеду домой и буду проводить время с родными. Да, действительно порой бывает тяжело, но, думаю, она понимает, за кого выходила замуж. Она создает домашний уют, многое делает в быту, а я просто выполняю свою работу», — делился Грицюк.

Жену нападающего СКА зовут Виктория Данильчук. Девушка — гимнастка из Омска. Она является мастером спорта по художественной гимнастике и в юности занимала призовые места в турнирах различных уровней. Вероятно, пара познакомилась на старте карьеры Грицюка — в КХЛ он дебютировал за «Авангард», а до этого играл за «Омских ястребов». После того как Арсений исполнил решающий буллит в полуфинале Олимпиады-2022 со Швецией (2:1), ТАСС приводил комментарий Виктории.

«Смотрели всей семьей, безумно переживали, — говорила тогда девушка. — Не ожидали, конечно, что поставят буллит бить, особенно последний. Когда забил, просто эмоции до потолка, до потолка прыгали, руки трясутся, безумно рады, сразу все начали поздравлять».

Хоккеист пока никак не отреагировал на обвинения жены в соцсетях.

Арсений Грицюк забивает гол «Ладе». Фото ХК СКА

Как Грицюк играет в этом сезоне

Арсений неплохо начал сезон — оформил 1+2 против «Металлурга» (4:5 ОТ) и забил «Ладе» в следующем матче (3:1). Далее СКА провел две игры без заброшенных шайб, а матч с «Ладой» 15 сентября (4:3 ОТ) он пропустил из-за травмы — о повреждении у себя в Telegram-канале сообщил главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг.

В 2019-м Грицюк был задрафтован «Нью-Джерси», но пока не добрался до Северной Америки. Агент Шуми Бабаев в конце прошлого сезона говорил, что интерес клуба к нападающему сохраняется, помощник генерального менеджера «Дэвилз» Дэн Маккиннон подтвердил, что про Арсения в команде не забыли. «Я знаю, что он настроен играть в НХЛ, так что нам просто нужно посмотреть, получится ли это через год», — приводит слова Маккиннона NHL.com.