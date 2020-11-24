«Все видели драку и перелом челюсти. Зачем елозить и скрывать?» Колонка Лемтюгова о скандалах в КХЛ

Известный хоккеист, постоянный эксперт «СЭ» разбирает два самых громких конфликта последней недели в КХЛ — драку в «Барысе» между Джесси Блэкером и Никитой Клещенко и инцидент в самолете «Магнитки».

«Барыс»

В «Барысе» инцидент произошел на льду, а это смягчающее обстоятельство. С камеры мы видели только концовку, и, судя по всему, конфликт возник из-за грубости или словесной перепалки. Но на льду это нормально. Хоккеисты — горячие парни, у которых всегда есть чувство самолюбия: что у молодого, что, тем более, у канадцев и американцев. Они приезжают в КХЛ в другом статусе.

Намного хуже, что конфликт закончился переломом челюсти. Блэкер теперь два-три месяца будет восстанавливаться, а для команды это потеря. Удивляет позиция тренера и руководства. Драку ведь все видели. Если бы тренер признал факт конфликта, вопрос бы сам по себе закрылся.

Говорят, что Юрий Михайлис встает на сторону иностранцев. А тренер всегда будет занимать ту позицию, которая ему важнее. Значит, ему ценнее Блэкер, а не Клещенко. Никита играет мало, а Джесси — важная часть команды. Пока канадец лечится, нужно искать ему замену — естественно, Клещенко с этой ролью не справится. Поэтому тренер обычно и занимает позицию хоккеиста, в котором он уверен. Если бы подрались два лидера, он бы попытался решить конфликт полюбовно для всех.

«Магнитка»

Совсем другая история — конфликт в «Магнитке», который произошел на борту самолета. Очень плохо, что эта информация вышла в массы. Команда и так неудачно выступает, да еще и околохоккейные моменты могут усугубить и обстановку в коллективе, и в конечном счете саму игру.

Изначально не сомневался, что драка Прохоркина с тренером — бред. Но самое главное, что кто-то слил информацию, и она попала в прессу. Важна не столько драка — они происходят довольно часто, — плохо то, что это появляется в СМИ. Это намного больше влияет на взаимоотношения в коллективе.

Илье Воробьеву нужно брать все в свои руки и решать вопрос. Никакой двойной игры — только жесткая и категоричная позиция. Обстановка в команде и так не лучшая, а результат — неудовлетворительный. Клуб занимает не ту позицию, к которой всех приучил. Поэтому нужно не бояться кардинальных решений. Если конфликт просто замнется, это может привести к более серьезным последствиям в будущем.

Примеры из прошлого

Ни для кого не секрет, что в «Сибири» я однажды подрался с молодым Игорем Ожигановым. Но конфликт решился очень быстро — не было никаких недопониманий. Игорь признал вину, извинился, и мы постарались больше к этому не возвращаться. Конфликты в команде случаются часто. Когда 25 мужиков круглые сутки находятся рядом друг с другом, начинаются вопросы, что кому-то не нравится одно, другому — второе. Это нормальные вещи. Плохо только, что периодически доходит до рукоприкладства. Но иногда это неизбежно. Человека нужно поставить на место, чтобы он понял, что ведет себя неуважительно по отношению к остальным.

На моей практике были случаи, когда две-три группировки хоккеистов мутили воду между собой. Это ведет к негативу в команде. Всегда хорошо, если в коллективе собраны опытные игроки, которые могут надавать по шапке или словесно, или физически. Такая команда добьется больших высот. Почему? Опытные игроки контролируют атмосферу в коллективе, могут остановить или правильно разрешить конфликт. А когда в команде есть равнодушные и проблемы уходят за пределы льда — это уже нездоровая ситуация, требующая жесткой руки тренера, способного ее разрешить.

Однажды на тренировке в ЦСКА у меня произошел конфликт с Сергеем Кривокрасовым. Он начал предъявлять, что я как-то не так тренируюсь, и ударил меня клюшкой. А мне было только 20 лет. Дошло в итоге до драки, но ее быстро разняли, а в раздевалке вопрос уже был решен. Я признал, что был неправ, распуская руки на ветерана. Сергей признал, что погорячился и перегнул палку. Инцидент решился моментально. А инициатором стал главный тренер Вячеслав Быков. Он просто сказал, чтобы мы поговорили, и это больше никуда не выходило. Разговор закончился очень быстро. Это пример здорового коллектива.

Вывод

Вывод один — все конфликтные ситуации должны оставаться и решаться в раздевалке. Если уж об этом узнали третьи лица, лучше сказать все как есть. Зачем елозить, когда выложили видео? Это глупо. Всегда надо говорить правду.

Иногда драки и подобные конфликты встряхивают команду и показывают все внутренние проблемы. Если тренер их увидит, проанализирует и сделает правильные выводы, это только пойдет на пользу. Если конфликт замнется, а проблемы не решатся, последствия будут плачевными. Может дойти до увольнения, а команда не пройдет дальше первого раунда плей-офф, так как игроки побыстрее захотят собрать вещи и уехать домой.