Очередная огненная пресс-конференция тренера армейцев.

СКА на выезде уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ. В основное время команды не выявили победителя, а решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Семенов. В последних семи матчах петербуржцы одержали всего одну победу — над «Сибирью» (1:0 Б).

После игры тренер армейцев Роман Ротенберг традиционно ярко выступил на пресс-конференции.

О поражении

«Это был матч уровня плей-офф, украшение КХЛ. Лед замечательного качества, дышится очень хорошо. Проявили характер, сравняли счет. Второй гол был не очень обязательным, но там была ошибка нашего защитника. Это хоккей. В овертайме снова играли в меньшинстве, необязательные удаления. Наш вратарь сражался как лев, но сложно играть в меньшинстве. Если резюмировать, то команда проявила характер, это очко дорогого стоит. Но надо улучшить дисциплину. Не вестись на провокации, которые ведут соперники».

О драке Деанджело и Дыняка

«Я не против драк. Говорю конкретно про тот момент, когда игрок лежит на льду... Там по инерции кто сверху, тот и будет бить. Как в боксе. Смешанные единоборства, UFC смотрите? Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов? Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, вмешивается судья! Об этом речь. Ребята хотят драться, хорошо. Но лучше в хоккей играть. Гретцки не должен драться, и Деанджело не должен драться. Пусть тафгаи дерутся, если хотят. Я с уважением к Дыняку, но это хороший размен со стороны «Ак Барса», а не с нашей стороны».

Об игре Кузнецова

«Хорошая оценка. Хорошая мотивация для Кузнецова будет. Не так просто вернуться из НХЛ. Там другой хоккей, ребята проходят адаптацию. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то дольше. Но Женя с каждой игрой начинает понимать требования нашей лиги. Отдал передачу Деанджело — Тони сравнял счет.

Мы все понимаем, что Женя может играть лучше. Но он окончательно понял, что лучше играть в хоккей, а не сидеть в штрафном боксе. Каждый у нас должен это понять, нужно поработать над дисциплиной. Все идет через работу. Удаления никогда не в плюс — всегда в минус. Кузнецов вместо того, чтобы удаляться, начал отдавать голевые передачи, мы начали эту работу».

О журналистах, которым не интересны победы СКА

«Это хоккей. Хоккей — игра ошибок. Когда мы семь матчей подряд выигрывали почему -то было меньше журналистов. Победы никому не интересны. Этот период нам надо пройти, чтобы победить в Кубке Гагарина. Ни одна команда не проходит весь сезон без поражений. Это невозможно. И когда команда борется до конца, как сегодня. Когда забиваем две шайбы за две минуты до конца такой команде, как «Ак Барс», которая вторая по пропущенным в лиге после «Локомотива» — мы можем забивать и шесть, и семь голов.

Не надо удаляться. Играя втроем, можно выиграть матч, но это сложно. Сегодня было четыре минуты втроем против четверых, пятерых хоккеистов соперника. И не пропустили, значит, у команды есть характер. Пропустили «три на три». Это вопрос концентрации. Игрок пошел на риск, но это детали. Главное убрать удаления. Слава богу, в хоккее по правилам нельзя убрать со льда всех игроков, тогда было бы еще сложнее».