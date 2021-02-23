Определились все участники Кубка Гагарина. Изучаем расклады первого раунда

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы: Широков — 21 (Вишневский), 16:22 — 1:0. Лехтеря — 8 (бол., Широков, Бакош), 25:06 — 2:0. Федоров — 11 (бол., Рылов, Талалуев), 34:06 — 3:0. Лехтеря — 9 (Никишин, Широков), 42:56 — 4:0. Широков — 22 (Лехтеря, Радил), 48:40 — 5:0. Руденков — 15 (Валенцов, Мироманов), 49:41 — 5:1. Бакош — 14 (Рылов, Чернов), 55:33 — 6:1.

Вратари: Гудачек — Кульбаков.

Штраф: 0 — 10.

Броски: 29 (12+11+6) — 10 (6+3+1).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

23 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 3966 зрителей.



«Йокерит» (Хельсинки) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Шредер — 16 (О`Нилл, Йоэнсуу), 15:07 — 1:0. Моисеев — 8 (бол., Пыленков, Ержабек), 25:57 — 1:1. Теденбю — 17 (бол., Даугавиньш, Дергачев), 27:02 — 1:2. Юнттила — 3 (мен., О`Нилл), 39:52 — 2:2. Йенсен — 17 (бол., Савинайнен), 48:19 — 3:2.

Вратари: Калниньш — Тодыков (58:27).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (9+11+6) — 35 (11+14+10).

Судьи: Бирин, Кулаков.

23 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена». Без зрителей.

Во вторник «Спартак» официально стал восьмым участником плей-офф в Западной конференции. Москвичи дома разнесли «Сочи» (6:1), а «Витязь» во второй раз за два дня проиграл в Хельсинки «Йокериту» (2:3). Обеим командам осталось сыграть по два матча, при этом разрыв составляет пять очков.

27 февраля «Спартак» сыграет против «Витязя», и еще неделю назад предполагалось, что именно в этом матче решится судьба путевки в плей-офф. Но подмосковный клуб не выдержал борьбы. Сначала «Витязь» проиграл на выезде ЦСКА (1:3), а затем дома не смог удержать преимущество в матче с «Магниткой» (1:2 Б). Ключевыми же стали сдвоенные матчи против «Йокерита».

Команда Олега Знарка же собралась очень вовремя. Многие игроки, выступавшие под руководством этого тренера, называют его лучшим мотиватором и психологом. Видимо, и в этот раз Знарок нашел нужные слова для подопечных. В Казани они проигрывали 0:2 по ходу третьего периода, но сравняли счет и выиграли в овертайме.

Главным героем можно назвать 34-летнего нападающего Сергея Широкова. Форвард, выигрывавший Олимпиаду-2018 под руководством Знарка, не скрывал, что принял решение перейти в «Спартак» во многом из-за тренера. И опытный форвард провел свой лучший сезон за последние девять лет, набрав уже 42 (22+20) очка. Сегодня в матче с «Сочи» он отметился дублем и двумя результативными передачами.

Игровые проблемы «Спартака» очевидны — у Знарка слишком возрастная команда, и во многих матчах игрокам просто не хватало свежести. Перебор легионеров заставляет обходиться без шведского защитника Юсе, не лучший сезон проводит вратарь Гудачек. Но в плей-офф опыт имеет большое значение. А Знарок целенаправленно звал в команду игроков, с которыми работал и выигрывал.

Притормозили минское «Динамо» и «Северсталь», и теперь «Спартак» под конец регулярки вполне может забраться выше восьмого места. А это значит, что дерби ЦСКА — «Спартак» может не состояться. Но тогда мы получим не менее интересное противостояние — Знарок против СКА, своего бывшего клуба.

Сейчас «Спартак» отстает на два очка от «Северстали», при этом играет дома с «Сибирью» и «Витязем», доигрывающими сезон. Череповчан ждут игры на выезде с «Нефтехимиком» и «Сочи». Обе команды также не попадают в плей-офф, но нижнекамцы сегодня обыграли дома «Магнитку» (1:0) и настроены очень серьезно.