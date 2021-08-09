Лучший снайпер плей-офф-2021 не поедет в НХЛ и останется в России. Он станет третьим в списке самых дорогих игроков лиги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Остался

Максим Шалунов все-таки остается в КХЛ. Нападающий все лето тренировался (и работал очень серьезно) в Москве, ожидая результатов переговоров с «Чикаго». Стороны не договорились, хотя американский клуб уже позволил вести беседы с другими клубами, а права был готов отдать за минимальную компенсацию. Видимо, ничего интересного найти не удалось.

Я бы не стал однозначно говорить, что к Шалунову не было интереса. Слышал, что какие-то варианты не устраивали и сторону Максима. В итоге наш герой остается в лиге, подпишет контракт с «Локомотивом» и станет третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков, с зарплатой в 90 миллионов. Отличная новость для ярославского клуба, где терпеливо ждали центра первого звена. Хорошая — для российских болельщиков, все-таки остается сильный хоккеист.

Возможно, чуть разочарован сам форвард. Он был готов ехать в Америку, прежде всего психологически. Согласен был выйти из зоны комфорта, перейти в новую лигу и проверить, насколько готов. Но не вышло, впрочем, к этому нужно относиться философски. Если ты не уехал в НХЛ, то это совсем не значит, что являешься плохим хоккеистом. И есть десятки примеров, когда по-настоящему отличные игроки так и не сыграли в той лиге, однако стали звездами у нас. А иногда и контракт с заокеанским клубом превращается в ужас. Вы видели прошлый сезон Ильи Михеева? Наблюдали за мучениями Александра Барабанова? Следили, как просиживал на трибуне Никита Гусев? Разные люди, разные судьбы. Ярославцы сейчас еще дождутся Артема Анисимова, но уже стали основными фаворитами Западной конференции. Рядом нет никого.

СКА

Питерский клуб выступил на турнире в Сочи, но оставил очень грустное впечатление. Валерий Брагин обещает, что к началу чемпионата многое будет исправлено, работа идет, а нынешний результат команды не имеет никакого значения. Отчасти согласен. На технические результаты не надо обращать внимания.

Но есть какие-то моменты, которые всерьез должны напрячь как болельщиков, так и тренерский штаб. Уже несколько лет подряд говорю, что основная проблема питерского клуба — перенасыщенность состава. Когда два (а в случае со СКА — и три) человека на место, то это хорошо лишь на стадии отбора, до начала сборов. Но входить в сезон с таким количеством хоккеистов никак нельзя. И получается, что Владислав Каменев становится четвертым центром, хотя это вообще не его роль, а Ивану Морозову и Федору Свечкову даже нет места.

Еще одна проблема питерского клуба в том, что у них нет козыря. Допустим, в один из сезонов все прекрасно знали, что сейчас разбежится Никита Гусев или начнет штамповать голы тройка Вадима Шипачева, заиграет Артемий Панарин, короче, все наладится. Кто сейчас в клубе сможет определять результат? Антон Бурдасов зависим от передач, а соперники научились его перекрывать. Свои голы он забьет, но ему нужен определенный тип партнеров. Андрей Кузьменко все чаще лечится, Линден Вей вообще потерянный с прошлого сезона, а на Кирилла Марченко даже не делают ставку. Плюс постоянная ротация, иногда совершенно необъяснимая, которая вывела из себя Владимира Ткачева. СКА надо отказываться от игроков, раздавать их клубам, чтобы те росли в нормальных условиях и усиливали сборную. Если все останется так, как сейчас, то ничего хорошего не будет.

«Авангард»

Посмотрев на игру команды из Балашихи в Сочи, можно сделать только один вывод — она осталась прежней. Да, Петер Цегларик еще не разбежался, но это временно, однако он ничего не изменит. «Авангард» будет затаптывать соперников. Первое время будут победы. Затем в каких-то матчах не повезет, кто-то окажется хитрее, вратари подведут, и команда начнет проигрывать. Боб Хартли начнет обычное психологическое давление, а Ильи Ковальчука, который и принес клубу кубок, нет, в итоге все закончится для команды печально. Хоккеисты устанут и будут ходить на работу с ненавистью к тренеру и друг к другу.

Руководство просто выбрасывает деньги на ветер в этом сезоне, и странно, что Александр Крылов этого не понимает. Идеальная возможность подготовиться к возвращению в Омск, но все равно держат прежнего тренера, который в Сибирь не поедет, а вместо молодежи набрали бегунков. Я ничего не имею против Косова, Комарова, Каблукова, Жаркова, Дергачева, Шевченко, Дедунова. Но это странно, когда они оказываются в одном клубе. Отличная возможность наигрывать перспективных ребят. Даже если команда не попадет в плей-офф, то ничего страшного не случится. Кубок уже есть, и к первому-то в Балашихе остались равнодушны, а биться за второй нет никакого смысла. К возвращению в Омск надо готовиться, проверять перспективных парней, больше доверять Арсению Грицюку, давать по 20 минут Семену Чистякову, моментально выдергивать игроков, проявивших себя в Высшей лиге. А так уже в начале августа от хоккея «Авангарда» все устали. Беготня, треск бортов, вымученные голы, никакого творчества. Видеть такой «Авангард» — мучение. И главное, в системе есть те, на кого можно делать ставку. Забыли, что ли, знаменитую фразу про «тринадцать воспитанников», а ведь идеальное время для испытания проспектов в наилучших условиях. Но у тех, кому отдал власть Крылов, другие задачи.