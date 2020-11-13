В КХЛ берут третьесортных канадцев, едущих с ярмарки. Им прощают все ошибки, закрывая дорогу молодым талантам

Обзор дня Алексея Шевченко

Просьба

Почему-то идея КХЛ насчет «горячей линии» мне кажется уморительной. Напомним, что лига запустила проект, направленный на борьбу с нарушением регламента. В общем, если вы знаете, что хоккеисты получают «левые» доходы, употребляют допинг или играют на ставках — пишите. Не понимаю, кто откликнется. Например, мне кажется, что, например, СКА давно пробил потолок зарплат, но у нас даже параметры этого регулятора неизвестны. Идите и проверяйте, как питерский клуб умудрился после всех приобретений договориться с Оскаром Фантенбергом. Не надо даже заполнять онлайн-форму — разбирайтесь без заявления. Но КХЛ не хочет открывать зарплаты хоккеистов, а так было бы гораздо проще. И потом, вы же сказали, что ваша суперпрограмма не позволит зарегистрировать контракт с нарушением. Но вы, получается, тоже не верите, что не добавили денег в конверте?

Про допинг вообще молчу. Вроде бы контроль в КХЛ жесткий, постоянный, проверяют случайным образом. Это, видимо, для девушек хоккеистов и их горе-друзей, которые, разозлившись, могут что-нибудь слить, да и то не про допинг, а про наркотики. И уж совсем меня забавляет тот факт, что КХЛ имеет официального партнера среди букмекеров, публикует коэффициенты на официальном сайте, а потом ищет хоккеистов, которые ставят. Не кажется ли вам, что это странно? Хотя бы котировки спрячьте, меньше выпячивайте сотрудничество с такими структурами. А то рекламировать можно, а пользоваться нельзя. И еще есть вопрос. Если участник ставит на собственную неудачу, то это однозначно преступление. А если он ставит на победу своей команды, то это плохо или нет? Внутри команд ставят на победу, не скрывают, даже сумму ставки на доске пишут и не уничтожают, когда заходят журналисты. Если речь идет о черном рынке букмекеров, то кто же об этом расскажет, да если и сообщит, лига ничего сделать не сможет. КХЛ бы хоть награду какую-нибудь назначила за ценную информацию, а иначе мне это кажется пустой затеей, имитацией работы.

Матч дня

Прекрасно понимал, что игра между «Локомотивом» и «Автомобилистом» в Ярославле получится крайне незрелищной, там будет мало заброшенных шайб, а клубы будут бороться, а не поражать зрителей размашистыми атаками. Все так и случилось. На льду все было очень правильно, но пересматривать такие игры не хочется, разве только тренерам, чтобы найти мелкие ошибки.

Почему же ярославцы проиграли? Против них сыграл их собственный козырь. На протяжении всей этой шикарной победной серии — да с самого начала сезона — кто-то обращал внимание на отсутствие яркого лидера, человека, который бы повел за собой. Это совсем неплохо, когда у тебя четыре хорошие тройки, но назовите хоть одну звезду в команде. Нет такого, да и не будет, так как в системе клуба это не поощряется, плюс главному тренеру так удобней управлять. Не собираюсь делать никаких выводов после неудачи «Локомотива». Они опять отпустили ЦСКА, но ничего страшного не случилось. Уверен, что ярославцы все равно будут проигрывать очень редко, но если рассуждать о плей-офф, то звоночек прозвенел.

«Автомобилист» же имеет в составе Анатолия Голышева, а еще в списке травмированных Павел Дацюк. Там как раз есть те, кто может и сказать, и сделать. Уральцы напоминают мне «Авангард» в первый сезон после переезда в Балашиху. Билл Питерс, как когда-то Боб Хартли, принес нечто новое в клуб, расслабил игроков, все довольны, а команда выглядит как единый кулак. Не всегда, но чаще всего. Клуб из Екатеринбурга лидирует на «Востоке» по потерянным очкам, но в этом нет сенсации.

Линус Виделль и Якоб Лилья забрасывают по шайбе, @AstanaBarys одерживает 5-ю подряд победу в Нижнекамске. #НХКБАР pic.twitter.com/WzGtn0bFaq — КХЛ (@khl) November 12, 2020

Новичок

«Нефтехимик» проиграл в очередной раз, команда забросила всего одну шайбу «Барысу» и осталась на предпоследней строчке в таблице. Отрыв от восьмого места — восемь очков. Все ясно с клубом, который в этом сезоне стал экономить, полностью доверился главному тренеру в вопросах комплектования, да еще и подписывал легионеров, которые в последний момент отказывались ехать в Россию. Плюс продали талантливого проспекта в СКА. Сейчас хорошая возможность больше доверять молодежи, наигрывать перспективных ребят, но клуб приглашает в свои ряды Брендона Макмиллана. Зачем, кто объяснит? Макмиллан в прошлом сезоне сенсационно оказался в «Авангарде», в Балашихе искали легионера, но не нашли никакого варианта, кроме как переманить форварда из рижского «Динамо». Никто ничего не ждал от канадца, а он сыграл так, как мог. Приглашение таких иностранцев вообще дискредитирует КХЛ.

Эти тридцатилетние североамериканцы, бегающие по Европе в поиске заработка, нисколько не усиливают клубы, зато являются преградой для развития своих. Они, допуская результативные ошибки, проваливая несколько матчей подряд, вообще никак не страдают, хотя любого российского игрока за подобное отношение сожрали бы с потрохами. Нет никого в «Реакторе», ну так лучше возьмите за меньшие деньги кого-то из Высшей лиги. Там полно талантов. Да и «Нефтехимик», в сущности, является клубом ВХЛ, не думаю, что они бы там были в первой тройке. Но все равно в Нижнекамске умудряются выбросить деньги на ветер, когда средств совсем мало.