«Авангард» уволил тренера, напавшего на судей. Дисквалифицируют ли его пожизненно?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Проблема Сошникова

На утро субботы «Салават Юлаев» официально не обменял Никиту Сошникова, называют разные варианты и имена, но подождем официального завершения сделки. Лучше обсудим, почему башкирскому клубу вообще пришлось выходить на рынок и пристраивать форварда. Кто же будет отказываться от хоккеиста, который в прошлом сезоне забросил 27 шайб и сделал 21 передачу в 58 матчах, а в этом у него 4 гола и 13 передач в 21 игре? Понимаю желание все свалить на руководство, которое, безусловно, имеет за плечами очень плохие сделки, но призываю ругать за то, в чем они действительно виноваты, а не вешать на них любые сложности.

Проблема в том, что Сошников не хочет играть в «Салавате Юлаеве» и сам требует обмена. Конечно, можно было бы пойти на принцип. Сказать: «Никита, у тебя контракт до 30 апреля следующего года, будь добр, отработай его, а затем будешь решать свою судьбу». Минус этой ситуации в том, что трудно будет выпускать хоккеиста на лед, понимая, что ему нет дела до победы. Правда, если бы Никита начал бы в открытую валять дурака, то это снизило бы его цену на рынке, да и очень испортило бы имидж. Но в Уфе решили пойти на обмен, тем более, команде нужны защитники — эта линия выглядит самой проблемной, и хорошо бы найти кого-то на рынке.

Мог ли главный тренер иначе использовать Никиту? Да, он предлагал варианты. Сошникова хотели использовать в звене с Александром Кадейкиным, и это была бы мощная связка. Никита отказался, дескать, ему очень неудобно играть с этим центральным, нет взаимопонимания. И что делать? Иностранную тройку не разбить, если все здоровы. Кое-кто ждал, что Сошникова поставят к Воробьеву, отрядят на фланг Аимрова, и получится сильное звено. Тут две проблемы. Во-первых, Михаил очень слабый, с отвратительным процентом вбрасываний, а Родион явно не готов к большой ответственности в КХЛ. Во-вторых, будет очень странно, если эта тройка станет второй, а время сократят лучшему игроку в составе команды Кадейкину. Вот и все расклады. Но есть ощущение, что Никита делает ошибку, подняв этот вопрос.

Возвращение юниора

Один из самых талантливых игроков 2004 года рождения Иван Мирошниченко, вероятно, будет играть в России. Я пишу осторожно, так как появились кое-какие сложности с его переходом в «Омские ястребы». Никого не хочу обижать, обвинять, но хотел бы отметить, что нет никакого смысла мешать переходу, раз согласны родители хоккеиста и сам Иван. Мы все иногда должны вспомнить об основной задаче: хоккеисты остаются в России, а не едут радовать североамериканских зрителей. Желает он играть в Омске (и имеет право) — пусть там выступает. В конце концов, ему всего 16 лет, а он отправляется в солидный клуб, который делает ставку на развитие молодежи. И Мирошниченко будет выступать за сборную на различных турнирах. Понятно желание того же СКА собрать вообще всех самых перспективных в стране, но ведь всех не переварить.

Напомню, что Иван выступал в системе «Витязя», но прошлым летом вместо выступления в МХЛ предпочел отправиться в студенческую лигу США. Правда, пандемия внесла свои коррективы, на дворе уже конец ноября, а Иван только тренируется. Наконец он выбрал другой путь и тут появились сложности. Хочется верить, что все технические вопросы будут улажены, а мы увидим игрока в МХЛ в ближайших матчах. Говорят, что даже в первой команде «Авангарда» готовы посмотреть на хоккеиста на сборах перед следующим сезоном. Данила Юров из «Металлурга» показывает, что это не такая плохая идея. Он-то играет за уральцев.

Решение «Авангарда»

Тренер Геннадий Курдин уволен из филиала академии «Авангарда». Расследование клуба было коротким, но эффективным. Людям, которые говорили, что «арбитры виноваты сами и провоцировали тренера», не поверили. Но очень не хочется, чтобы эта история закончилась вот так. То есть человек просто потерял работу, а потом перейдет через дорогу и будет работать в клубе, проповедуя свои ценности.

Наверное, теперь Федерация хоккея России должна вынести какое-то решение, но при этом брать в расчет только случай с судьями. Понимаете, нам сколько угодно могут не нравиться методы Курдина по отношению к детям. Но родители довольны, они считают, что Курдин все делает правильно, и вмешиваться в эту историю нет никакого желания. Мы можем сколько угодно возмущаться историями, но никто не пишет заявления в полицию и не считает, что происходит страшное. Однако нападение на судей — это уже иное. И за такое во многих видах спорта отстраняют пожизненно, в лучшем случае должна быть длительная дисквалификация. Так что оставлять без внимания такое нельзя, для начала ФХР обязана открыть дисциплинарное дело и выяснить все до конца. А шаг «Авангарда» я считаю идеальным. Им эти истории вообще не нужны.