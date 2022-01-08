Что происходит с «Локомотивом»? У команды крутой состав, опытный тренер, но она уже на грани непопадания в плей-офф

Обзор дня Алексея Шевченко.

Перенос

КХЛ назначила дату одного из матчей «Автомобилиста». Против «Йокерита» в Хельсинки команда НиколаяЗаварухина сыграет 22 января. Пока нет никакой информации о том, когда она проведет встречи с рижским «Динамо» и «Авангардом», но ставить эти встречи некуда. Финны почему-то заранее согласились, что игра должна состояться, но и получили весьма неудобное расписание. Ведь 21 января они принимают на своей площадке злой «Витязь», а подольский клуб не намерен завершать сезон серией поражений. Плюс в составе финского клуба много кандидатов в различные сборные на Олимпиаду. Не забывайте, что плотность в таблице Западной конференции такая, что одно-два поражения могут изменить положение клуба. И очень плохо, что лига одновременно назначает дату игры между этими командами, удивляя «Салават Юлаев» и «Трактор», которые в схожей ситуации не сыграли, а уфимский клуб получил техническое поражение.

Накануне, на сайте лиги вышел анонимный комментарий, где попытались объяснить, почему ситуации разные. Странно, что не сообщили, кто именно разбирался в вопросе, но аргументация совершенно не убедила. Какие российские законы нарушаются, если бы уфимцы и челябинцы сыграли в другое время? Напомним, что ситуация с ними случилась в ноябре и было полно времени провести матч, тем более, клубы были не против. Как и сейчас «Автомобилист» с «Йокеритом».

Но посмотрим теперь, как КХЛ выкрутится из ситуации с матчем «Авангард» — «Автомобилист». Тут ведь другой расклад. Команда из Балашихи была против переноса, там и сейчас не понимают, почему матч отменили, ведь все были готовы выйти на лед. Да и уральцы привезли в Москву хоккеистов. И дат свободных нет, только если клубы не согласятся играть каждый день в конце февраля. Лига, сама поставила себя в плохую ситуацию, из которой нет выхода. Напомним, что надо назначить даты еще четырех встреч, а впереди олимпийская пауза, сразу после которой по три-четыре игры и плей-офф.

Разборки

Два претендента на место в плей-офф от Западной конференции проиграли своим соперникам с одинаковым счетом — 0:3. Минчане, показав хороший хоккей, не реализовали моменты и уступили в Балашихе. «Торпедо» без шансов проигралов Санкт-Петербурге. Там все могло закончиться для нижегородцев гораздо хуже, но СКА играет рационально. Получили преимущество — дальше, не стоит рисковать и тратить силы, хватит и трех шайб. Разрыв между клубами сохранился — пять очков. Но у команды Дэвида Немировски гораздо хуже положение.

Дело в том, что в команде началась эпидемия ОРВИ, про известный вирус никто не говорит, но несколько хоккеистов не вышли на лед, а кто-то играл с температурой. И, судя по всему, дальше может быть хуже. А уже 11 января домашняя игра против «Барыса». Не знаю, почему кто-то считает, что у волжан «удобный календарь» на оставшиеся матчи. До конца января из простых матчей — «Куньлунь», а перед паузой клуб отправится на уральский выезд — «Трактор», «Металлург», «Автомобилист».

У белорусского клуба до перерыва все проще: две встречи с рижанами, «Северсталь», «Витязь» и «Сочи». Учитывая качество хоккея, которое показывает команда, интрига в борьбе за место в плей-офф может окончательно умереть уже к 23 января. И ведь последние четыре матча из пяти динамовцы играют дома. Да, в феврале запланирована очная встреча между конкурентами. Но к тому моменту и разыгрывать уже будет нечего. Кажется, что «Торпедо» впервые за долгие годы останется без весеннего хоккея. Будет чудо, если они попадут в восьмерку.

Серия поражений

Ярославский клуб впервые в этом сезоне потерпел четвертое поражение подряд. Печально и то, что в этой серии две встречи прошли на своем льду. Кто-то скажет, что соперники были не из простых. Игорь Никитин проиграл «Спартаку», московскому «Динамо», «Трактору» и «Металлургу», но об этом можно рассуждать, когда у тебя какой-нибудь средненький коллектив, чья задача борьба за место в плей-офф. К «Локомотиву» совершенно другие требования, учитывая их «знаменитую школу» (где загублено игроков гораздо больше, чем выпущено), огромный бюджет, смену тренера и подбор игроков. И потому в матче против «Металлурга» ждали хорошей игры, тем более, не сказать, что хоккеисты Ильи Воробьева переживают отличный период.

Но болельщики вряд ли остались довольны. В обороне допущено огромное количество ошибок. Это тем более странно, что в команде уже давно работает Дмитрий Юшкевич, умеющий выстраивать систему. И хоккеисты у него хорошего уровня. Если с утра всех защитников выпустить на рынок, то к вечеру каждый найдет работу. Но на деле получается какой-то проходной двор. Игорь Никитин должен начать волноваться, ведь известно, что хорошие действия защиты — основной критерий для президента клуба Юрия Яковлева. И Дмитрий Квартальнов, и Алексей Кудашов (берем только последние примеры) теряли работу как раз потому, что, по мнению руководителя, не могли наладить оборону. Команда слишком много пропускала. А сейчас еще и забивает не так много, чтобы хватило для победы. Кто-то скажет, что волноваться рано, впереди месяц, когда Никитин и Юшкевич, как следует поработают с командой. Но вы теперь уверены, что все у них получится? Тренеры работают давно, менять состав невозможно, а прогресса нет. Впереди у команды «Автомобилист», «Ак Барс» и СКА. Представьте на секунду, что минчане и торпедовцы выиграют ближайшие матчи. И Ярославль окажется на границе восьмерки.