Праздника в январе не будет.

Перенос звездной недели КХЛ на год — теперь она состоится лишь в январе 2023-го — стал большой неожиданностью. Еще пару дней назад ничто не предвещало радикального развития событий. В Челябинске на всех уровнях несколько месяцев шла кропотливая работа, которая отнимала массу сил и времени, по подготовке к масштабному событию. Естественно, что на Южном Урале огорчились новостям, поскольку с лета вкалывали на два фронта, ориентируясь не только на текущие проблемы «Трактора», но и на недельный праздник в январе. Но в то же время отнеслись с пониманием к переносу. Его инициатором стала лига, которая сама определяет, что ей делать и как дальше жить. Если через год мероприятие в Челябинске пройдет с блеском, то о нынешнем разочаровании никто не вспомнит.

?? Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022: https://t.co/WjqgPSfHL6#KHLAllStar pic.twitter.com/JcHqVW5FNW — КХЛ (@khl) December 29, 2021

Первое впечатление от нынешнего решения очевидно — КХЛ перестраховалась, оглядываясь на другие истории. Сейчас под угрозой находится продолжение молодежного чемпионата мира, на котором в карантин после двух положительных тестов на коронавирус попала вся сборная США. НХЛ за последние дни отказалась от поездки на Олимпиаду, перенесла кучу матчей, поместила в ковид-протокол полторы сотни игроков и арбитров, вернула «команду-такси», возобновляет регулярный чемпионат со смешанными составами, в которых находится место недавним фарм-клубовцам. Для нее олимпийская пауза — шикарная возможность сохранить свой сезон в полном объеме. Об отмене Матча звезд в Вегасе пока никто не заикается. Очевидно, что НХЛ делает все для своего турнира и плюет на интересы остальных. Все это вселяет в душу глубочайший пессимизм. Но для России это явный пример того, как уважительно надо относиться к своей лиге и уже прописанным правилам.

Официальное объяснение переноса со стороны КХЛ выглядит несколько странно. Ситуация с коронавирусом вроде бы успокоилась. Во всяком случае, цифры статистики и общие настроения далеки от панических, как было год назад. Само мероприятие, учитывая действующие правила, не сильно отличалось бы от того, с чем сталкиваются команды по ходу регулярного чемпионата. Чуть больше социальных контактов? Возможно, но это некритично. Насколько я знаю, были согласованы строжайшие правила нахождения хоккеистов, персонала и журналистов на арене. Например, для СМИ закрыли доступ в раздевалки и ограничили общение с игроками смешанной зоной на расстоянии. Именно по этой причине мой коллега Алексей Шевченко заранее отказался от поездки в Челябинск, прекрасно понимая, что в таких условиях ему сложно будет эффективно отработать в фирменном стиле.

«Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жесткий «пузырь» после прилета, что противоречит духу мероприятия. В регионе стабильная эпидемиологическая ситуация, но здоровье игроков и болельщиков, а также полноценное выступление сборных на Олимпиаде-2022 — приоритет Лиги и региона, именно поэтому мы совместно пришли к такому непростому решению», — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.

В последней фразе легко находится основная причина переноса. Олимпиада и национальная сборная в России имеют приоритет перед всем остальным. Это данность. Осуждать лигу за принятое решение как минимум некорректно, учитывая, какую роль в ее создании и существовании играет государство — серьезные спонсоры, статусные партнеры, солидная поддержка в верхних эшелонах власти. Хотя от России в Челябинске должны были выступить всего четыре-пять реальных кандидатов на поездку в Пекин.

Мое личное отношение к Матчу звезд скорее скептическое. Имею в виду чисто спортивную составляющую. Многие вещи давно приелись и давно не будоражат сердце. Хотя о том, что придется отменить заранее запланированную «культурную программу» жалею очень сильно. Неформальное общение с коллегами, организаторами, функционерами, вип-гостями всегда информативно и полезно. Для самой лиги звездная неделя стала традицией и важна в медийном плане. Необходимо продвигать интерес к своему продукту, не давать унывать всей индустрии и напоминать о себе. Вспоминая большинство матчей, на которых присутствовал лично, могу утверждать, что в плане шоу они получались классными и радовали пришедших на трибуны болельщиков. Вот об этом точно можно пожалеть.