«Ак Барс» остался недоволен судейством после «зеленого дерби». Клуб пытается спрятать свои проблемы

Обзор дня Алексея Шевченко.

Бой

Матчи между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» иногда бывают чрезвычайно нудными, но последний получился шикарным. В прошлом году Николай Цулыгин поставил точку в споре о том, стоит ли его увольнять перед плей-офф, обыграв казанцев. Теперь и Томми Лямся закрыл тему о своем будущем, показав, что команда умеет становиться крайне опасной в нужный момент.

Даже не думайте говорить, что результат принесла тройка иностранцев, которую возглавляет неподражаемый Теему Хартикайнен. Три очка у Александра Кадейкина, а с остальными двумя звеньями Дмитрий Квартальнов не сумел справиться. Стал моментально нервничать, тасуя звенья. То есть не подготовился, ошибся на базе, когда определял состав, все его планы были нарушены. И тренеру «Ак Барса», и игрокам пришлось намекать, что судейство вмешалось в ход встречи. Оно не было идеальным, но крайне опасно сваливать на него все проблемы. Делая такие заявления, казанцы и обесценивают победу «Салавата Юлаева», и пытаются спрятать внутренние проблемы. Не арбитры виноваты.

Казанцы вышли на лед мощной машиной, в которой болты и гайки были недостаточно закреплены и начинали моментально вылетать от вибрации. Да и водитель сразу стал выжимать максимум из неподготовленного автомобиля. И еще один момент. В этом году количество матчей между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» сократили, надеюсь, что в следующем сезоне их будет восемь или десять. Даже если всего семь-восемь получатся такими, как в воскресенье, КХЛ выиграет.

Травмы

Для Боба Хартли большое облегчение, что Егор Чинахов и Арсений Грицюк приехали из Эдмонтона с травмами. Потому что менеджеры бы намекали тренеру, чтобы молодые привлекались к матчам КХЛ, а у канадского тренера нет для них места. Куда ставить того же Чинахова, кого переводить в четвертое звено? Да и сразу двое приехали, Грицюка-то теперь неловко отправлять в МХЛ или ВХЛ. Плюс какое-то повреждение у Семена Чистякова, но он восстановиться быстрей, и у него большие шансы пробиться в состав. В конце концов, в третьей паре защиты у «Авангарда» теперь Соловьев и Гончаров, плюс Готовец, который появляется крайне редко.

Бывший защитник «Спартака» показал, что его уровень очень резко упал, да и мы помним, что в клубе он оказался только из-за связи агента с руководством. «Авангард» в обмен на уступки при дальнейших переговорах, взял Максима, хотя он им совершенно не нужен. Но Чинахов и Грицюк свои, им надо доверять, только придется выводить Хохлачева, Буше или Ковальчука, что совершенно неприемлемо. Напомним, что Чинахов пропустил вторую часть чемпионата мира после того, как неудачно врезался в борт, а Грицюк не сыграл за третье место из-за повреждения. Надо отметить, что после возвращения с турнира большое доверие получил лишь Захар Бардакова. Шанс дали Илье Сафонову в «Ак Барсе», но 15 минут игрового времени нападающего «Витязя» не перебил никто.

Серия

СКА впервые в этом сезоне потерпел четыре поражения подряд, впрочем, два матча не завершились в основное время, если бы в КХЛ была трехочковая и более справедливая система, то это бы как-нибудь отразилась на турнирном положении питерцев. Сейчас они просто подпустили к себе динамовцев из Москвы, но все равно держатся на приличном расстоянии.

Так в чем же проблемы СКА? Валерий Брагин говорит о физической готовности так, словно после игры он уходит сразу домой, выделяет команде пару часов своего времени, а остальные 22 часа занят другой работой.

— Будем разбираться, что происходит, — отметил он.

Это что сюрпризом стало? Но кто же тогда проводит тренировки? Впрочем, повторимся еще раз, тем более, ни с первого, ни с десятого раза нас никто не слушает. Это очень серьезная проблема, когда у тебя в распоряжении не 22-25 хоккеистов, а 50-60, причем, на топ-6 могут претендовать чуть ли не дюжина парней, даже иностранцев в команде семь. Это вам не матч звезд, тут каждое звено должно заниматься своим делом, а хороших хоккеистов не стоит переводить к четвертую тройку. Это создает нервную обстановку, да мы и прекрасно все это видим на примере Владимира Ткачева.

Даже вратарей в команде три, причем, каждый из них готов стать первым, но не получается у всех троих из-за повышенной конкуренции. Нет-нет, она хороша, но нет четких критериев, почему на лед выходит тот или иной вратарь.