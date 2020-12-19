Отверженные игроки и менеджеры вновь и вновь находят работу в КХЛ

День с Алексеем Шевченко.

Гомоляко снова в «Магнитке»

Сергей Гомоляко возвращается в «Металлург» на должность спортивного директора клуба. Не думайте, что сейчас все изменится в уральской команде, исчезнут трансферные ошибки, а любой хоккеист, приглашенный в клуб, непременно продемонстрирует свой лучший хоккей. Это вообще невозможно: нет ни одного менеджера, который бы не ошибался. Снизить процент брака — вот главная задача.

В этом году уральцы взяли двух легионеров, которые не доиграли сезон, не все российские хоккеисты показывают то, чего от них ожидали. В лиге, где есть потолок зарплат, клубам непременно надо усиливать именно скаутскую службу. Уверен, что это все равно обойдется дешевле, чем зарплаты и компенсации за Юхо Ламмико и Харри Песонена. Хотя, повторюсь, каких-то просчетов все равно не избежать, но их будет меньше, когда ту или иную кандидатуру обсуждают несколько человек, тем более которые здорово разбираются в хоккее и могут оценить даже те риски, о которых никто не догадывается.

При Гомоляко в «Металлурге» появился Ян Коварж, кстати, насколько я помню, не он был основной целью в тот момент. В последнее время Гомоляко работал в сборной, потом перешел в «Сочи», но затем его заменил Андрей Зюзин на должности и клуб стал деградировать. У нового директора вряд ли хватит времени, чтобы найти какого-нибудь крутого игрока до дедлайна, но это же не последний чемпионат, в будущем сезоне надо избежать нынешних ошибок.

Любимов вернулся к Квартальнову

Приглашение Романа Любимова в «Ак Барс» трудно объяснить болельщикам клуба. А какие слова вы найдете для оправдания контракта с хоккеистом, который просто провалился в «Спартаке» и покинул красно-белых с показателем полезности «минус 17»? Несмотря на весь кошмар ситуации, аргументы тренера и менеджеров понятны. Уверен, что Роман не претендовал на большую зарплату, думаю, что там если не минимальные деньги, то близко к этому. Приглашение Любимова совсем не означает, что он получает место в составе, думаю, что и на льду форвард будет появляться редко. Хоккеиста взяли про запас, на случай, если кто-то получит травму. Любимову много объяснять не надо, и он сделает то, что от него требуется, плюс Роман знаком Дмитрию Квартальнову.

Но, безусловно, поклонники казанского клуба имеют право спросить, зачем же тогда держать клуб ВХЛ, МХЛ, хвастаться школой, если в самый нужный момент приглашают игроков с «минус 17». В чем смысл? И это будут справедливые вопросы. Только нет в «Барсе» хоккеистов, способных выполнять столько черновой работы, что может сделать Любимов. Там есть таланты, претендующие на топ-6, но Квартальнову сейчас нужны люди, которые круто обороняются и разрушают, а представителям ВХЛ, не говоря уж про МХЛ, в нужный момент просто не хватит опыта.

Ушенины — в «Сибири»

Братья Ушенины, с которыми расстались в «Амуре», нашли работу. Планировалось, что они переедут в Подольск — главный тренер «Витязя» очень хотел, чтобы нападающие были у него, — но Вячеслав и Владислав выбрали другой клуб, который тоже находится вне восьмерки, — «Сибирь». Наверное, решающим фактором стало то, что в команде Олег Ли, а с этим форвардом они знакомы, и Николай Заварухин выигрывает драгоценное время. Не нужно искать партнера новичкам, не нужно экспериментировать.

Оба брата прошлым летом искали новую команду, не нашли, подписали контракт с хабаровским клубом, но провели свою часть чемпионата ужасно. У Вячеслава «минус 8» при одной заброшенной шайбе, у Владислава — «минус 14» при двух голах без передач. Но рассказывают, что отчасти такие цифры обусловлены тем, что Сергей Светлов решил сделать ставку на чешских братьев, а российским не давал развернуться и требовал на льду совершенно не то, что они умеют. Возможно, эта версия близка к истине. Вячеслав и Владислав, конечно, не звезды, хоккеисты крепкого среднего уровня, но так быстро они деградировать не могли бы без посторонней помощи.

«Сибирь» получает практически готовое третье, а если повезет, то и второе звено. Но существует вероятность и того, что уроженцы Перми просто прошли свой пик, а сил на поддержание определенного уровня у них нет. Я был уверен, что оба окажутся в ВХЛ, но у нас непредсказуемый рынок, так что нападающие получили еще один шанс.