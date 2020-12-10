Канадский форвард отказался ехать в Череповец после рижского «Динамо». В чем причина?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конфликт

Сама система в КХЛ должна была привести конфликту между «Северсталью» и нападающим Заком Митчеллом. Напомним, что форвард, начинавший сезон в рижском «Динамо», был внесен в список отказов, его забрал череповецкий клуб, но хоккеист не захотел ехать в «Северсталь». Андрей Разин обрушился с критикой на агента, потребовал дисквалификации, а тот ответил, что Митчеллу нужна другая виза, и дело совсем не в том, что ему стало нужно больше денег, чем по рижскому соглашению. КХЛ, конечно, должна встать на сторону клуба, действительно рассмотреть вопрос о наказании хоккеиста, а также агента. Но лига сама виновата.

Мне всегда было непонятно, как участники одного турнира играют по разным правилам. «Йокериту» можно выпускать на лед 20 легионеров, а «Северстали» — только пять. Контракты в Риге записаны в евро, а в России платить в иностранной валюте не имеют права. Да и пандемия показала, что-либо нам нужно всем приходить к единому знаменателю, либо отказываться от иностранных команд. Помните, про правила въезда в Ригу или Хельсинки?

Андрей Разин утверждает, что отговорки про визу не имеют никакого основания. И, видите, даже разрешение на работу нужны разные для разных клубов. Но тренер справедливо напомнил, что в прошлом сезоне клиенты агента спокойно выступали за клуб, имея те разрешения, которые есть у Зака. В итоге лига должна заступиться за «Северсталь», ведь если этого не произойдет, то все эти внесения в «списки отказов» потеряют смысл. А завтра начнут нарушать потолок, да и уже нарушают, так как там совершенно нелепые правила. Например, почему компенсация за игрока не идет в общие траты на зарплаты клуба? Меняйте регламент. Все обязаны играть по одним правилам, а кто не может — пусть выступает в других соревнованиях.

Слух

Больше всего в истории между возможным переходом Илья Ковальчука в «Авангард» смешит то, что агент начал разыгрывать «российскую карту» хоккеиста. Мол, если в ближайшую неделю из Северной Америки не будет никаких вестей, то форвард подпишет контракт в России. Я помню, что как-то Евгений Кузнецов осторожно намекнул на это, но то был Евгений, в расцвете сил. А то, что сказал Ковальчук, может произнести и, например, Максим Игнатович, который сейчас тоже без работы. Уверен, что в НХЛ пожали плечами и вернулись к разгадыванию кроссвордов или поеданию пончиков, смотря кто и что делал в этот момент.

Ковальчук никому в НХЛ не нужен, совершенно не случайно ему до сих пор не предложили даже плохого варианта. И понятно почему: Илья переоценивает свои возможности. В первые два звена любой команды он просто не пройдет, так как уже не потянет такой уровень, а в третьем или четвертом звеньях его держать совершенно бессмысленно, так как за 10-12 минут Ковальчук ничего показать не сможет. «Авангард» уже допустил столько ошибок, что им Ковальчук ничем повредить не сможет. Поможет? Сомневаюсь. Сколько он только тренируется? В какой он форме? Да я уверен, что в плохой. Потребуется время, чтобы прийти в себя, а там уже и сезон закончится. Конечно, у «Авангарда» есть место в составе для Ковальчука, но бегать назад Илья не любит и не умеет. А свои атакующие возможности, повторимся — именно нынешние, хоккеист переоценивает.

Легионер

Если бы российский хоккей был бизнесом, то с Кирилла Фастовского бы спросили за приглашение Пекки Йормакки. Форвард приехал на замену Эрика О'Делла, провел девять матчей и уже стал не нужен. Это надо же было так совершенно не разбираться, чтобы пригласить хоккеиста, который получил бы звание одной из главных ошибок «Витязя» по итогам прошлого сезона. На месте владельца (если бы он был) я бы проверил и связи менеджера с агентом форварда. А какие еще аргументы были за приглашение этого хоккеиста, кроме каких-то схем и знакомств? Никаких. То, что он знал куда ехать? Да какой в этом смысл, если Йормакка провалился в комфортной обстановке, выступая за Подольск. Игровые качества? Интересно, а на какие обращали внимание?

Пекка выступил на своем уровне. Незаметно, неэффективно, бесцветно. За приглашение таких иностранцев в бюджетные клубы надо наказывать рублем менеджеров. У Пекки был один очень неплохой сезон в «Йокерите», но в сезоне 2016/17. Да и тогда он, набрав 26 очков (13+13), получил «минус 3». Интересно, как теперь поступят в «Сибири». Снова позовут слабого иностранца?