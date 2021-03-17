Два лучших бомбардира Кубка Гагарина Николай Голдобин и Сергей Толчинский выросли в одной команде. Мы поговорили с их тренером

После первого раунда Кубка Гагарина в списке лучших бомбардиров лидируют Николай Голдобин из «Металлурга» и Сергей Толчинский из «Авангарда». У обоих по 8 очков, но Голдобин находится выше из-за большего количества заброшенных шайб (5). Во втором раунде плей-офф им предстоит очная встреча — «Авангард» и «Магнитка» начнут серию 18 марта в Балашихе.

Оба нападающих — воспитанники школы ЦСКА, а в детстве долгое время играли в одной тройке. Их первый тренер Сергей Суярков в интервью «СЭ» рассказал о сильных качествах игроков, их карьерном пути и их возможном возвращении в НХЛ.

Ранний отъезд Толчинского был ошибкой

«Меня удивляло то, что они раньше не заиграли на высоком уровне. По тому, как они играли в детском хоккее и на молодежном уровне, как отдавали себя тренировкам, оба должны были раньше показать себя», — уверен Суярков.

Толчинский в 16 лет начал играть в МХЛ за «Красную Армию» и выиграл в составе команды, за которую играли тогда Никита Кучеров и Никита Гусев, Кубок Харламова. Но уже через год Сергей отправился в юниорскую лигу Онтарио. «Тогда весь 95-й год рванул. В «Красной Армии» было мало тренировок, и они с Зыковым и Задоровым поехали. Потом я уже себя ругал, что не удержал Толчинского здесь. Уверен, что если бы он остался в России, окреп, то мог бы играть в НХЛ на другом уровне. Как Капризов сейчас», — считает Суярков. И уверяет, что техничным, умеющим многое хоккеистам уезжать рано не надо — сначала нужно окрепнуть в России, а потом ехать на твердое место в составе.

Суярков признается, что сильно переживал за Толчинского: «Тренер-тафгай там его загубил, давал ему мало играть. Сергей играл не в тот хоккей, в который должен был играть. С возвращением в Россию тоже было непросто. Непонятно: он в матче со СКА забивает гол и отдает результативную передачу, а в следующем матче остается вне состава».

Конечно, у него такой уверенности не было. С переходом в «Авангардом» у него она появилась. Он отличный игрок, с характером, физически сильный — да, рост у него небольшой, но он компенсирует это резкостью и быстротой. А главное — скоростью игрового мышления. Посмотрите, сколько он забивает в неравных составах. У меня они с Колькой Голдобиным такое творили в большинстве!»

В ЦСКА в предыдущих двух сезонах Толчинский играл в среднем по 13 минут, в «Авангарде» его игровое время выросло до 17, при этом Сергей начал регулярно играть в большинстве и стал лучшим ассистентом (31) команды в регулярке. «Если ему будут доверять, то он докажет, что это не зря. Я знаю этого парня, знаю его характер, тренировал его с 6 лет — он всегда был фанатиком хоккея. Никого не боялся, со старшими тренировался, сразу стал лидером команды. И до конца был капитаном и в ЦСКА, и в сборной России».

В 2010 году ЦСКА-95 выиграл финал чемпионата России у «Локомотива», в котором играли Владислав Гавриков и Рушан Рафиков. Именно характер Толчинского помог переломить ход матча, в котором к середине третьего периода армейцы проигрывали. «Серега завел ребят, и мы смогли выиграть. Он всегда показывал лидерские качества».

Голдобин — кудесник, видит шайбу

Николай Голдобин вернулся в Россию перед нынешним сезоном — как раз в родной ЦСКА. Но надолго в армейском клубе игрок не задержался: после 21 проведенного матча, в которых Голдобин набрал 11 (4+7) очков, с ним расторгли контракт. Как и Толчинский, он в итоге не пригодился родному клубу.

«Школа ЦСКА очень сильная, в каждом выпуске есть хорошие игроки. Карнаухов, Светлаков, Мамин сейчас играют, много ребят в «Звезде», «Красной Армии». В других командах они могли бы играть на лидирующих позициях. Очень большая конкуренция. Шаг вправо — шаг влево, и тебя меняют, сажают в запас. Я так понимаю, что только первому звену разрешено творить там», — объясняет Суярков.

В «Металлурге» Голдобин поначалу играл много, но ближе к концу регулярного чемпионата его перевели в четвертое звено, а периодически и вовсе выводили из состава. «В четвертом звене главное — не пропустить. Конечно, Коля — не игрок четвертого звена, это однозначно. Он — кудесник, очень хорошо владеет шайбой, видит площадку. Да, Голдобин не так хорош в отборе. Но он силен в созидании, игре на партнеров. Видимо, тренеры увидели это и поставили его с хорошими игроками», — считает Суярков.

В плей-офф Голдобина поставили в тройку к Николаю Прохоркину и Сергею Плотникову, и именно она принесла «Магнитке» победу в серии с «Барысом». «С первого дня Голдобин оказался тем человеком, который был нужен нашей команде. Когда его поставили к нам в тройку, никаких недопониманий не возникло. Сразу же влился, мы с ним играем в один и тот же хоккей», — уверен Прохоркин.

В отличие от Толчинского, Голдобин немало поиграл в НХЛ: за «Сан-Хосе» и «Ванкувер» он провел 125 матчей и набрал 46 (19+27) очков. Какое-то время Николай играл даже в топ-6 атаки «Кэнакс», но последний сезон в НХЛ полностью провел в фарм-клубе. «Основной минус — игра без шайбы, силовая борьба. Он всегда был очень умным игроком, хорошо катался. Такие пасы выдавал иногда! Неординарный игрок. В НХЛ же все-таки больше нужны силовые нападающие, которые могут врезаться», — уверен Суярков.

При этом детский тренер игроков считает, что у обоих еще есть шанс вернуться в НХЛ: «Любой хочет поиграть в НХЛ, хотя бы сезон-два. Серега, думаю, точно может заиграть. Вот только захотят ли они?».

Хороший пример для обоих — еще один воспитанник Суяркова, защитник «Чикаго» Никита Задоров. По словам тренера, он пока не играет в полную силу из-за перенесенной летом операции: «У него была травма руки, ему делали операцию. За «Колорадо» доигрывал с травмой, бросать почти не мог. Он и сейчас играет не в полную силу. Никита может и забивать, и отдавать, но его рассматривают как силового защитника. Он любил подключаться, у нас в команде всегда должно было быть в атаке четыре нападающих».

«Когда ребятам было по 6 лет, я взял команду «Белые Медведи» 1995 года рождения. В нападении в первой тройке играли Толчинский, Голдобин и Саша Шаров, который сейчас в «Сибири». А в защите был Задоров. Получается, что четверо из первой пятерки заиграли», — вспоминает Суярков. Все позднее перешли в ЦСКА, откуда также выпустился экс-форвард «Вегаса» Валентин Зыков, защитник «Сибири» Николай Демидов и еще ряд игроков КХЛ и ВХЛ. Небывалый успех для команды одного выпуска, ведь обычно считается, что если один-два игрока заиграли, то это уже большая удача.