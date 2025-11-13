КХЛ изменила формат Матча звезд. Поднимет ли это интерес к Олл-стару?
В последнее время многие любители хоккея дискутировали о формате Матча звезд КХЛ. Старый регламент устарел и не вызывал особого трепета. В нынешнем сезоне Олл-стар, который примет Екатеринбург, пройдет по новым правилам. Это будет четвертое изменение формата за 17-летнюю историю лиги.
Ягр против Яшина
Первый Матч звезд был сыгран в сезоне-2008/09 в Москве на Красной площади. В качестве ледовой арены был выбран «ГУМ-Каток», где заранее построили трибуны, вмещающие четыре тысячи зрителей.
Формат подразумевал две команды, где были собраны лучшие иностранные и российские хоккеисты, а коллективы получили названия «Ягр-тим» и «Яшин-тим». Такая модель проведения была использована два года поряд.
«Восток» против «Запада»
В сезоне-2010/11 формат Матча звезд был изменен и предполагал разделение двух команд по географическому принципу. Названия коллективов остались прежние. «Команда Яшина» комплектовалась из игроков, представляющих Западную конференцию, а «Команда Ягра» — из Восточной. В 2012 году по такому же принципу были собраны команды Озолиньша и Федорова.
В следующем сезоне капитанами были Илья Ковальчук и Алексей Морозов. В 2014 году лига отошла от названия команд в честь своих капитанов, и до сезона-2016/17 на Матчах звезд встречались сборные «Востока» и «Запада».
Деление на дивизионы
В 2017 году лига совершила революцию и полностью изменила формат. КХЛ объединила Матч звезд и Кубок Вызова МХЛ в Неделю звезд хоккея. В уик-энде принимали участие команды четырех дивизионов: Харламова, Тарасова, Боброва и Чернышева.
Лига не остановилась в развитии и продолжала усовершенствовать праздник хоккея: в следующих сезонах на тренерский мостик привлекали комментаторов, хоккейных телеведущих и юмористов.
В 2021 году Матч звезд должен был пройти в Риге, но мероприятие отменилось из-за коронавируса. В следующем сезоне КХЛ попыталась усовершенствовать формат звездного уик-энда. В Челябинске должны были сыграть команды «Россия», «Северная Америка», «Скандинавия» и «Евразия», однако Олл-стар был перенесен из-за высокого риска заражения потенциальных участников Олимпийских игр.
Звездные выходные перенесли на следующий год, но формат, подразумевающий разделение по национальному принципу, отменили, и игры прошли в прежнем формате.
Уральские нововведения
В 2026 году ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ пережил новую революцию. Игроки будут разбиты на четыре команды, которые проведут мини-турнир в формате «4 на 4». В каждом матче зрители увидят два периода по 10 минут игрового времени, количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.
Командой — хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars — игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. KHL RUS Stars соберет лучших российских игроков, а в сборную молодых звезд попадут хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года.
Такие нововведения напрашивались очень давно. Матч звезд пройдет в Екатеринбурге, поэтому большая часть зрителей сможет поболеть за уральских игроков. Крутым выглядит и привлечение большего количества молодых хоккеистов. В КХЛ есть много талантливых ребят, которые придадут событию особую атмосферу.
Формат, который выбрала лига, легко адаптировать под различные регионы и использовать в других городах. Это привлечет куда большее внимание зрителей и вдохнет в Матч звезд новую жизнь.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|- : -
|15.11
|17:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|15.11
|17:00
|Локомотив – Барыс
|- : -