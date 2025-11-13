КХЛ изменила формат Матча звезд. Поднимет ли это интерес к Олл-стару?

На ближайшем Матче звезд в Екатеринбурге сыграют четыре команды: Урал, россияне, легионеры и молодые таланты КХЛ.

В последнее время многие любители хоккея дискутировали о формате Матча звезд КХЛ. Старый регламент устарел и не вызывал особого трепета. В нынешнем сезоне Олл-стар, который примет Екатеринбург, пройдет по новым правилам. Это будет четвертое изменение формата за 17-летнюю историю лиги.

Ягр против Яшина

Первый Матч звезд был сыгран в сезоне-2008/09 в Москве на Красной площади. В качестве ледовой арены был выбран «ГУМ-Каток», где заранее построили трибуны, вмещающие четыре тысячи зрителей.

Формат подразумевал две команды, где были собраны лучшие иностранные и российские хоккеисты, а коллективы получили названия «Ягр-тим» и «Яшин-тим». Такая модель проведения была использована два года поряд.

Яромир Ягр и Алексей Яшин. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

«Восток» против «Запада»

В сезоне-2010/11 формат Матча звезд был изменен и предполагал разделение двух команд по географическому принципу. Названия коллективов остались прежние. «Команда Яшина» комплектовалась из игроков, представляющих Западную конференцию, а «Команда Ягра» — из Восточной. В 2012 году по такому же принципу были собраны команды Озолиньша и Федорова.

В следующем сезоне капитанами были Илья Ковальчук и Алексей Морозов. В 2014 году лига отошла от названия команд в честь своих капитанов, и до сезона-2016/17 на Матчах звезд встречались сборные «Востока» и «Запада».

Деление на дивизионы

В 2017 году лига совершила революцию и полностью изменила формат. КХЛ объединила Матч звезд и Кубок Вызова МХЛ в Неделю звезд хоккея. В уик-энде принимали участие команды четырех дивизионов: Харламова, Тарасова, Боброва и Чернышева.

Лига не остановилась в развитии и продолжала усовершенствовать праздник хоккея: в следующих сезонах на тренерский мостик привлекали комментаторов, хоккейных телеведущих и юмористов.

В 2021 году Матч звезд должен был пройти в Риге, но мероприятие отменилось из-за коронавируса. В следующем сезоне КХЛ попыталась усовершенствовать формат звездного уик-энда. В Челябинске должны были сыграть команды «Россия», «Северная Америка», «Скандинавия» и «Евразия», однако Олл-стар был перенесен из-за высокого риска заражения потенциальных участников Олимпийских игр.

Звездные выходные перенесли на следующий год, но формат, подразумевающий разделение по национальному принципу, отменили, и игры прошли в прежнем формате.

Уральские нововведения

В 2026 году ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ пережил новую революцию. Игроки будут разбиты на четыре команды, которые проведут мини-турнир в формате «4 на 4». В каждом матче зрители увидят два периода по 10 минут игрового времени, количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.

Командой — хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars — игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. KHL RUS Stars соберет лучших российских игроков, а в сборную молодых звезд попадут хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года.

Такие нововведения напрашивались очень давно. Матч звезд пройдет в Екатеринбурге, поэтому большая часть зрителей сможет поболеть за уральских игроков. Крутым выглядит и привлечение большего количества молодых хоккеистов. В КХЛ есть много талантливых ребят, которые придадут событию особую атмосферу.

Формат, который выбрала лига, легко адаптировать под различные регионы и использовать в других городах. Это привлечет куда большее внимание зрителей и вдохнет в Матч звезд новую жизнь.