13 ноября, 18:30

КХЛ изменила формат Матча звезд. Поднимет ли это интерес к Олл-стару?

КХЛ изменила формат игр на Матче звезд
Федор Носов
Фото photo.khl.ru
На ближайшем Матче звезд в Екатеринбурге сыграют четыре команды: Урал, россияне, легионеры и молодые таланты КХЛ.

В последнее время многие любители хоккея дискутировали о формате Матча звезд КХЛ. Старый регламент устарел и не вызывал особого трепета. В нынешнем сезоне Олл-стар, который примет Екатеринбург, пройдет по новым правилам. Это будет четвертое изменение формата за 17-летнюю историю лиги.

Ягр против Яшина

Первый Матч звезд был сыгран в сезоне-2008/09 в Москве на Красной площади. В качестве ледовой арены был выбран «ГУМ-Каток», где заранее построили трибуны, вмещающие четыре тысячи зрителей.

Формат подразумевал две команды, где были собраны лучшие иностранные и российские хоккеисты, а коллективы получили названия «Ягр-тим» и «Яшин-тим». Такая модель проведения была использована два года поряд.

Яромир Ягр и Алексей Яшин.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

«Восток» против «Запада»

В сезоне-2010/11 формат Матча звезд был изменен и предполагал разделение двух команд по географическому принципу. Названия коллективов остались прежние. «Команда Яшина» комплектовалась из игроков, представляющих Западную конференцию, а «Команда Ягра» — из Восточной. В 2012 году по такому же принципу были собраны команды Озолиньша и Федорова.

В следующем сезоне капитанами были Илья Ковальчук и Алексей Морозов. В 2014 году лига отошла от названия команд в честь своих капитанов, и до сезона-2016/17 на Матчах звезд встречались сборные «Востока» и «Запада».

Александр Кадейкин и&nbsp;Наиль Якупов.Наследник Ягра, годовой запас безалкогольного пива, «Оскар» за драку. Истории с Матча звезд КХЛ

Деление на дивизионы

В 2017 году лига совершила революцию и полностью изменила формат. КХЛ объединила Матч звезд и Кубок Вызова МХЛ в Неделю звезд хоккея. В уик-энде принимали участие команды четырех дивизионов: Харламова, Тарасова, Боброва и Чернышева.

Лига не остановилась в развитии и продолжала усовершенствовать праздник хоккея: в следующих сезонах на тренерский мостик привлекали комментаторов, хоккейных телеведущих и юмористов.

В 2021 году Матч звезд должен был пройти в Риге, но мероприятие отменилось из-за коронавируса. В следующем сезоне КХЛ попыталась усовершенствовать формат звездного уик-энда. В Челябинске должны были сыграть команды «Россия», «Северная Америка», «Скандинавия» и «Евразия», однако Олл-стар был перенесен из-за высокого риска заражения потенциальных участников Олимпийских игр.

Звездные выходные перенесли на следующий год, но формат, подразумевающий разделение по национальному принципу, отменили, и игры прошли в прежнем формате.

Уральские нововведения

В 2026 году ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ пережил новую революцию. Игроки будут разбиты на четыре команды, которые проведут мини-турнир в формате «4 на 4». В каждом матче зрители увидят два периода по 10 минут игрового времени, количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.

Командой — хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars — игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. KHL RUS Stars соберет лучших российских игроков, а в сборную молодых звезд попадут хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года.

Дивизион Чернышева&nbsp;&mdash; победители Матча звезд КХЛ.Матч звезд в Новосибирске удался. КХЛ сделала праздник, несмотря на скепсис вокруг

Такие нововведения напрашивались очень давно. Матч звезд пройдет в Екатеринбурге, поэтому большая часть зрителей сможет поболеть за уральских игроков. Крутым выглядит и привлечение большего количества молодых хоккеистов. В КХЛ есть много талантливых ребят, которые придадут событию особую атмосферу.

Формат, который выбрала лига, легко адаптировать под различные регионы и использовать в других городах. Это привлечет куда большее внимание зрителей и вдохнет в Матч звезд новую жизнь.

  • Иван Иванов

    А Вы друзья, как не садитесь. Последние 10 лет никто из знакомых людей это гавно не смотрит.

    14.11.2025

  • Академик

    В НХЛ, где всем рулят носители английского, именно так это и называется. Человек, пытающийся умничать в вопросах, где он некомпетентен позорит не тех, на кого направлена насмешка, а себя.

    14.11.2025

  • Артем Пшеничников

    Болельщикам хоккей дальше своего города вообще не интересен, для них это все пустота. Они знать не знают кто играет в других клубах, они даже часто не знают кто играет в их клубе. Даже если и есть звезды никто не подозревает, что они звезды )

    14.11.2025

  • александр н мах

    по мне так лига очень прилично развивается. если бы не эти долбоебические санкции она бы очень серьёзно бы пододвинулась к нхл. что вообще говоря усилило бы весь европейский хоккей. ну вот очнутся эуропэйцы- и будет нам щасьтье)))

    14.11.2025

  • Scallagrim

    "Поднимет ли это интерес к Олл-стару?" --- Нет.

    13.11.2025

  • IQ-87%

    Чего-какой такой оллстар -выражайтесь яснее

    13.11.2025

  • albou2

    Олл-стар? В единственном числе? То есть «все звездА»?

    13.11.2025

  • Топотун

    Скат.

    13.11.2025

  • 1~18

    Олл стар? идите на ...уй

    13.11.2025

  • Сон Морфей

    Все чётко, съезжу посмотрю. А вы брызгайте слюнями, вам все да не то) На Овечкина письку посифоньте по ночам, пока он там потешает пиндосов. А я на Урал, там люди, атмосфера, красивая форма и весело.

    13.11.2025

  • Pol Pol

    Да ... но детство ... проходит. Дети конечно даааа, большое подспорье, они и есть, самые преданые, ничем ещё не испорченые и из них потом вырастают, те кто продолжают дело ... Но нельзя же всю отрасль, ориентировать на них ? Это те паря, не Рождество и не Новый Год ... хотя конечно, это ж им всё покупается и форменные футболки и кепки и клюшки и плюшки .... и значки и шарфы и плакаты .... и восходы и закаты .... всё им. Так что дааа, их со счетов, никак не сбросишь.

    13.11.2025

  • laspk

    На хрена он волбще нужен?

    13.11.2025

  • За спорт!

    На любителя.

    13.11.2025

  • yasly

    Детям понравиться

    13.11.2025

  • Pol Pol

    Пока это будет балет, с попрыгушками, да с прибауточками, да со скоморохами .... кому он нужен ?! Раз в НХЛ, не знают как исправить ситуацию, хотя там всё немного, а может и даже много ... иначе, то уж чего здесь то говорить ? Мероприятие, совершенно лишнее .... Ну представьте себе на минутку, идёт ЧМ по хоккею, тока отработали груповуху и .... быренько состряпали Олл Стариков и давай ... матч устраивать ! Зачем ? Да так .... просто так ! Найдут чем обьяснить ! Олл Старс, состовляется в конце регулярки и там указаывается, кто, почему и сколько. И по такому случаю, прибольшой календарь, был у меня такой, за 71 год ... с фотками, с командами .... всё в гламуре, что не игрок, то легенда рок *н* ролла ! Бобби Орр, Бобби Халл, Фил и Тони Эспозито, Гарри Бергман, даже Карл Бревер .... отдал я его кому то, в хорошие руки. Вот тогда ... в ту эпоху .... в НХЛ ещё резались, на таких матчах, на полном серьёзе. А теперь ... вот так вот. И кому оно надо ? Да ... никому !

    13.11.2025

    • Тренер «Сибири» замучил жесткими методами всю команду, а после 11 поражений подряд наехал на журналистов. Его пора увольнять

    Морозов спасет сезон «Спартака»? Топ-форвард потерял больше ползарплаты из-за своей ошибки, но может искупить вину
