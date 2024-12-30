«Авангард», «Трактор» или ЦСКА: кто стал королем дедлайна по переходам?

Итоги трансферной компании КХЛ.

Быть королем дедлайна, отлично поработать в последние дни до момента, когда переходы и обмены запрещены, по большому счету, не самое почетное звание. Это же может говорить о том, что летом, когда формировалась команда, было допущено несколько просчетов, а сейчас приходится затыкать дыры. Да еще и непонятно, сработают ли какие-то ходы.

У некоторых просто нет средств и активов, чтобы изменить команду. Например, «Амур» вообще только терял, хотя и не отдал Алекса Гальченюка, который летом уйдет из клуба бесплатно. Хабаровский клуб обречен в нынешнем сезоне, но есть две причины, из-за которых в «Амуре» не стали ничего менять. Первая — в КХЛ нельзя уйти в перестройку по североамериканскому принципу. С 1 июня все начинается с нуля. Вторая — менеджеры клуба отчаянно хотят сохранить свои теплые места, потом они будут говорить, что боролись до последнего, не получилось, но уж в будущем все будет гораздо лучше.

Либор Шулак и Джованни Фьоре. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Некоторые клубы провели последние дни спокойно. «Торпедо» взяло Никиту Тертышного из «Трактора», но если бы это случилось пару лет назад, то тогда бы их хвалили. «Адмирал» вообще спихнул лишь Джованни Фьоре, который постоянно бесил Леонида Тамбиева. «Сибирь» ограничилась приглашение Кирилла Рассказова.

Главным героем последних дней стал «Трактор». Генерального менеджера Алексея Волкова то ли обвиняют, то ли осуждают, что он поставил все на нынешний сезон, но какой у него было выбор? 1 июня точно будет новая команда, так как у многих заканчиваются контракты, нет никакой гарантии, что удастся сохранить всех. Да и у самого Волкова договор подходит к концу. Конечно, он постарался сделать команду еще сильней.

Конечно, хотелось оказаться в будущем и понять, сработало ли все это. Да, приобретение Василия Глотова — это безусловный успех. Но сбоить-то начало в других местах. Вся команда остановилась, победы ушли, а главный тренер Бенуа Гру вдруг потерял дар управлять коллективом по ходу встречи. Немного смущает, что уничтожили одно из сильнейших оборонительных звеньев с Михаилом Котляревским и Александром Шаровым. Но вроде бы усилили атакующий потенциал, взяв Никиту Коростелева и того же Глотова. Пусть и отказались от Дилана Сикьюры, а ведь это было главное приобретение летом.

Теперь вопросы к тренеру. Надо что-то делать с теми, кто в начале сезона восхищал, а затем ушел в тень. Например, требуется срочно привести в чувство вратаря Зака Фукале, который пропускает легкие шайбы.

«Авангард» точно не чемпион дедлайна, так как они фактически изменили все, что создано летом. Это не точечная селекция, а формирование свежей команды для нового тренера. Некоторые решения не поддаются логике. Например, отказ от вратаря Павла Хомченко, приглашение защитника Кулика и форварда Фьоре.

Константин Окулов. Фото Global Look Press

ЦСКА стал лучшим клубом перед закрытием «окна». Да, ушел сильный Константин Окулов, но последние полтора сезона он был совсем не тем, кем был прежде. Зато взяли вратаря Хомченко, который может и Ивана Просветова вытеснить, укрепили команду Станиславом Галиевым и забрали у омичей Коула Кэсселса с таким уверенным видом, словно прекрасно понимают, что делают. В итоге слабых мест у армейцев нет, да и 11 побед подряд показывают, что команда на правильном пути.

Были и трансферы, которые трудно понять. Например, Артем Загидуллин переехал из «Нефтехимика» в «Спартак», а чем он лучше Патрика Рибара, никто не понимает. Трудно объяснить отказ от Александра Шарова со стороны «Салавата Юлаева» и его переход в качестве свободного агента в «Автомобилист». В Уфе настаивают, что это сделка очень выгодная для клуба, но никто не говорит, в чем именно.

Александр Бурмистров, который не мог найти работу, попал в московское «Динамо», а «Лада» внезапно забирает вратаря «Куньлуня» Константина Волкова, хотя он проваливает второй сезон.

Но радует, что в этот раз последние дни перед дедлайном держали в напряжении, подарили несколько крутых сделок. А то последние два сезона в этот период мы скучали.