Фантастический матч КХЛ. «Динамо» победило «Локомотив», уступая 0:3 к 51-й минуте

Обзор дня Алексея Шевченко

Расследование

Накануне представители «Авангарда» отправились в Долгопрудный, чтобы выяснить все обстоятельства кошмарной истории. Если вы помните, то глава филиала «Авангард-Запад» Геннадий Курдин, который по совместительству является тренером, напал на судей матча, вымещая раздражение за собственное удаление. Никаких смягчающих обстоятельств поступка нет. И игра была товарищеской, и его команда вела 4:0, но человек давным-давно не может держать себя в руках. О том, что дело нечисто, можно было догадаться сразу. Например, арбитры подробно рассказали об эпизоде, а Геннадий Курдин со своей стороны заявил, что ничего не было.

Однако опрос свидетелей показал, что, конечно, инцидент был, арбитры ни в чем не соврали. Но тут же следователям пришлось столкнуться со странным обстоятельством. Родители хоккеистов, возможные свидетели, все стали валить на судей. Мол, они виноваты, работали не так, провоцировали. Тем, кто опрашивал, все должно стать ясно. Если ничего не было, то чего вы защищаете тренера? Но это предсказуемая ситуация, достаточно вспомнить, как родители вступались за человека, бившего детей в Балашихе. Мол, пусть колотит, но дисциплина есть, мастерство растет, есть победы на турнирах. Родители молодых хоккеистов — отдельная группа, они не могут смотреть на ситуацию трезво. Даже не понимают, что работать можно иначе, для этого не требуется ломать психику ребенка. Безусловно, у Курдина, у его методов есть много сторонников. Но «Авангард» не должен к этому иметь никакого отношения.

Матч дня

Все игры между московским «Динамо» и «Локомотивом» в этом сезоне получились фантастическими, но последняя стоит особняком. Если раньше команда Владимира Крикунова забрасывала две шайбы, а затем проигрывала, то в этот раз ярославцы вели в счете 3:0 до 51-й минуты, а затем уступили в овертайме.

Как же такое могло произойти? Как команда, чьей обороной совсем недавно восторгались, вдруг встала в концовке и позволила себе упустить такое преимущество? Комментарий Андрея Скабелки ничего не прояснил. Он сетовал на дисциплину и отмечал первое удаление, которое подвело команду. Говорит, что пытался объяснить, как только Оскар Линдберг сократил отставание в счете, что надо исключить штрафы, но его не услышали. Это все странно. Дело в том, что заключительный отрезок встречи начался с двух штрафов игроков «Динамо», но гости внезапно чего-то испугались. Крупные планы трансляции показывали, что железнодорожники не в себе, словно чего-то бояться. Вот и получили.

Но хотелось бы отметить и динамовцев. Их последняя игра в Хельсинки не давала повода для оптимизма, но парни показали, что у них есть чувство собственного достоинства. Владимир Крикунов нашел решение и перевел Тарасова к Шипачеву с Кагарлицким, сразу заработала связка Яшкин — Линдберг. Увидели, что у хозяев есть чувство крови. Стоило сопернику показать слабость, как его сразу же сожрали. В жизни «Динамо» после этой победы вряд ли что-то изменится, а вот в Ярославле может начаться «пожар». Одна победа в шести матчах, вероятно, заставит начать «работать» менеджеров и президента, и ничего хорошего команду не ждет.

Бучневич не прав

СКА обыграл «Северсталь», забросив три шайбы в третьем периоде, а на заключительный отрезок встречи питерцы выходили, уступая две шайбы. Павел Бучневич, находившийся на стадионе, поругал арбитра за решения, досталось Сергею Кулакову. Видимо, за удаление Даниила Вовченко. Нападающий «Северстали» получил две минуты за то, что слишком грубо оценил решение арбитров зафиксировать положение «вне игры». Но посмотрите момент. Вовченко напросился на штраф. Ругайся, не соглашайся, матерись, глядя в лед, а не в лицо судьям. Они такое не простят и правильно сделают.

Но меня больше всего поразила игра питерского клуба. Считается, что СКА является фаворитом турнира. Если так, то, видимо, они планируют что-то сделать к весне, сейчас же это клуб, имеющий прекрасный состав, но весьма суетливое управление. На лед выходят самые странные сочетания, которые только можно представить. Писали о конфликте Владимира Ткачева с руководством, но там более сложная ситуация, которая даже под категорию «скандал» не подходит. Никто в команде не знает, как определяется состав, по каким принципам формируются тройки, почему тот или иной хоккеист попадает в запас. Валерий Брагин ничего не объясняет. Кто-то может объяснить, почему Магнус Хелльберг выходит второй раз в последних трех играх? Отчего Швец-Роговой в первом звене, зачем разбивают молодежную тройку, для чего взяли Грошева, а также, что же за странное использование Каменева, Тренина, Мальцева и Завгороднего? Каждая игра СКА рождает десятки вопросов, на которые Брагин вообще не дает никакого ответа. При всем при этом разве кто-то удивлен происходящим?