«Автомобилист» рискует не попасть в плей-офф. Перед сезоном этот клуб называли претендентом на Кубок Гагарина

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Между прочим, у «Автомобилиста» уже четвертое чистое поражение подряд. Помните, в прошлом году команда проиграла десять матчей, но тогда ситуация в лиге была совершенно иной. Во-первых, много очков набрали в начале чемпионата, и было что терять. Во-вторых, конкуренты уже отвалились, и никто и не претендовал на то, чтобы вытеснить уральцев из зоны плей-офф. Сейчас же все иначе. До девятого места лишь два балла, а в конференции только «Адмирал» и «Куньлунь» завершили сезон. «Амур», «Нефтехимик» подпирают, наверняка «Барыс» сделает рывок, все-таки состав у них неплохой. Рядом «Сибирь», а там умный тренер. Про то, чтобы догнать хромающий «Авангард», можно забыть. И команда Билла Питерса вполне может остаться без весеннего хоккея.

Беда в том, что «Автомобилист» играет ужасно. Главный тренер после встречи с «Нефтехимиком» осторожно покритиковал вратаря Владимира Галкина, но легко все списывать на молодого парня, когда настоящий бардак и в обороне, и в атаке. Набрали хоккеистов, чтобы биться за победу в конференции, а на деле все получается иначе. Причем видно, что проблемы «Автомобилиста» исключительно тренерские. Каждый на льду старается, а ничего не выходит. У Екатеринбурга — лучшее большинство, что понятно, исполнителей там достаточно. Но при этом они на пятом месте с конца по меньшинству, а это уже вопрос того, с каким заданием выходят хоккеисты на лед. В равных составах команда пропустила уже 59 шайб, по этому показателю клуб уступает только китайцам. Это же тоже тренерская проблема. В прошлом сезоне Питерсу решили верить до конца, ожидая, что уж в плей-офф он выстрелит. Там все закончилось позорно. А сейчас-то на что надеются?

Расставание

«Локомотив» расстался с нападающим Андре Петерссоном. В Ярославле этот хоккеист провел полтора сезона, а до этого перешел из московского «Динамо». Причем железнодорожники сразу дали столько денег, что спорить с ними никто не захотел. Андре любил Андрей Скабелка, он прощал шведу все и давал играть много. Закрывать глаза приходилось на многое. На то, что этот нападающий избегал силовой борьбы, да и вообще практически отказывался бороться за нейтральные шайбы. Старались не замечать, что в важных матчах он мог потеряться, а если на льду была бойня, то легионера видно не было.

Все компенсировала его статистика. В КХЛ швед провел 363 матча и набрал 282 очка, забросив 139 шайб. Даже в прошлом сезоне он стал пятым по результативности в «Локомотиве», сыграв на 14-17 матчей меньше, чем те, кто его обошел. Но сейчас в Ярославле сменился тренер. Игорь Никитин таких хоккеистов на дух не переносит, хоккеисты, не желающие бороться, ему не нужны, кроме того, до травмы Андре провел шесть матчей и ни разу не смог забить. Опять клуб потерял много денег на ровном месте, но отчисление игрока выглядит логичней, чем его приглашение.

У ярославцев теперь всего два легионера, есть деньги под потолком зарплат и навалом времени, чтобы пригласить качественного иностранца, а не кидаться за кем попало. Да еще большой вопрос, нужен ли кто-то команде, которая набирает ход. Впрочем, от хорошего крайнего тренеры вряд ли бы отказались. Но он должен быть универсальным, а не таким, как Андре. Не удивлюсь, впрочем, если Петерссон легко найдет работу в КХЛ. На ум сразу приходит «Барыс», в борьбу за игрока может включиться и «Сибирь». Да, Андрей Мартемьянов таких хоккеистов тоже ненавидит, но у клуба дефицит людей, которые умеют реализовывать моменты.

Новичок

Лео Комаров провел первый матч за СКА, и команда потерпела четвертое поражение подряд. Да, в двух матчах этой серии удавалось набирать очки, но все равно в клубе должны напрячься. Ведь столько игроков в системе, да еще приличного уровня. Не уверен, что в других командах так легко бы сажали в запас Валентина Зыкова, Александра Волкова или Захара Бардакова.

Сразу удивило, что Комарова поставили во второе звено, вместе с Никитой Гусевым. Можно объяснить все что угодно, но какие-то вещи осознать труднее. Что должно было значит это сочетание? Лео-то занялся тем, что умел в России лучше всего — бить соперников. Он установил рекорд лиги, проведя 11 силовых приемов. И это все бы нормально смотрелось в четвертой тройке с тем же Данилой Моисеевым и Владиславом Цицюрой. Но если от Гусева нужна польза, ему нужен совершенно не такой центральный форвард. А так он не получал шайб, а мог только смотреть как человек, который должен был придумывать комбинации, крушил соперников.

Нужно возвращать себе первое место на Западе.

Поехали!#СКАЛОК pic.twitter.com/3U6w7Vrq00 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 17, 2021

Гусев-то не забивает уже семь матчей подряд, а если вспомнить, что свою единственную шайбу он провел в ворота китайской команды (там было — 7:0), то на его счету вообще нет нормальных голов. Со всеми сильными соперниками он терялся и пропадал из виду. И теперь иначе смотришь на его неудачу в прошлом сезоне в НХЛ и проваленный просмотр в «Торонто» этой осенью. В КХЛ он играет ровно так, как делал это последние полтора года, но и в России нужно уже совершенно другое. Правда, судя по сочетаниям троек, тренерский штаб ему особо и не помогает. Когда я пишу о СКА, то всегда обращаю внимание на их главную проблему — слишком много игроков. И сейчас готов повторить — это беда клуба. Может быть, если часто упоминать причину неудач, то в клубе услышат?