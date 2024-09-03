Сегодня стартует новый сезон КХЛ. Столько интриг перед началом не было 10 лет

17-й сезон Континентальной хоккейной лиги обещает быть очень интересным по многим причинам.

Впервые за много лет список фаворитов стартующего сегодня сезона КХЛ не обрывается на третьей команде. Это уже сам по себе радостный повод, убеждающий в том, что лига движется в верном направлении. Непредсказуемость и рост конкуренции — весомые основания для процветания и развития. Когда же эти факторы подкрепляются появлением ярких игроков, то даже в условиях частичной мировой изоляции КХЛ становится не просто самодостаточной организацией, но и в некоторой степени примером для подражания.

Поводов для оптимизма как никогда много. Отрыв от ИИХФ и ФХР, ожидавшийся с некоторым опасением, прошел совсем безболезненно. Возвращение Евгения Кузнецова из НХЛ, новые контракты ярких нападающих Владимира Ткачева и Никиты Гусева, приглашение качественных иностранцев вследствие ослабления лимита на легионеров — кажется, что в последний раз в такой форме лига была лет десять назад. Но и тогда в КХЛ при большом количестве качественных игроков не хватало сбалансированного календаря, в котором все подчинено интересам лиги, клубов и обычных болельщиков. Теперь в данном плане ситуация изменилась кардинальным образом. Оценить это преимущество еще предстоит.

Перед прошлым сезоном ожидания были более скромные, учитывая мощный статус ЦСКА, «Ак Барса» и в меньшей степени СКА. Сейчас можно без тени сомнения признать, что КХЛ перестала быть лигой, в которой все определяют игроки и их представители. Об этом свидетельствуют несколько десятков хоккеистов хорошего уровня, до сих пор не нашедшие работы. Ситуация уникальная. Но вовсе не грустная, если оценивать ее стратегически. Тренды в лиге теперь задают руководители, менеджеры и тренеры. Люди, которых ситуация заставляет смотреть на шаг вперед, а не сводить все исключительно к деньгам. Например, «Металлург», «Северсталь» и «Спартак» — авторские команды, обладающие известной долей привлекательности за счет фигур своих главных тренеров.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Неоднократно замечал за собой нежелание писать тексты перед стартом сезона, поскольку был не в силах отделаться от мысли, что приходится сталкиваться с днем сурка, уделяя внимание одним и тем же вещам. Зачастую не самым привлекательным. Типа базовых клубов сборной или включения административного ресурса. Полностью от недостатков избавиться вряд ли получится, тем более за два-три года. Но в целом картина стала привлекательнее.

Политика «всеобщего равноправия», которую декларирует руководство лиги, безусловно, могла бы быть более эффективной. Сейчас, если сравнить составы СКА и почти любой другой команды, включая чемпионский «Металлург», сравнение однозначно будет в пользу армейцев. Записывать петербуржцев только по этой причине в главные фавориты можно по инерции, поддавшись магии фамилий и глубине состава. В плей-офф даже такое богатство ничего не гарантирует, вспоминая события минувшей весны и серию с «Автомобилистом».

На активную селекционную кампанию петербургского «олигарха», утрамбовавшего под потолок звезд со скромными для их уровня зарплатам, смотрят с подозрением, сомневаясь в полной финансовой прозрачности этих ходов. В имиджевом плане для КХЛ плохая история. Однако полное отсутствие уверенности в том, что шансы СКА на Кубок Гагарина выше, чем у конкурентов, свидетельствует об определенном качестве турнира. Победить в нем реально сложно.

Клубы ищут разные пути для успеха. Кто-то больше доверяет молодежи, анализируя триумф «Металлурга», кто-то рассчитывает на эволюционный опыт развития, глядя на «Локомотив». Мегаконсервативный «Трактор» тоже не стал довольствоваться привычной бронзой и вопреки местным представлениям пригласил канадского тренера. В разные времена в КХЛ приезжали разные специалисты. Иногда совсем посторонние. Но чаще они вливали свежую кровь и делали турнир интереснее.

Интересных сюжетов перед стартом турнира предостаточно.

Зрительский интерес к лиге остается устойчивым, даже если отталкиваться от внушительной посещаемости игр на предсезонных турнирах и масштабных клубных презентаций. Со стартующим сегодня в Магнитогорске сезоном связаны большие надежды, родившиеся не на пустом месте. Поэтому хочется, чтобы они полностью оправдались.