Пять авторов отдела хоккея заглядывают в будущее.

3 сентября матчем в Магнитогорске между «Металлургом» и «Локомотивом» стартует новый сезон КХЛ. Кто выиграет Кубок Гагарина? Какие открытия подарит нам сезон? И как далеко пройдет СКА вместе с суперзвездным Евгением Кузнецовым? Авторы «СЭ» делают свои прогнозы.

Очень бы хотелось показать свой результат прошлого сезона и назвать финалиста, но повторить подобный успех можно лишь случайно. Нет у нас фаворитов, да и с явными аутсайдерами напряженка. На Востоке будет такая битва за попадание в плей-офф, которая никому и не снилась. Не удивлюсь, если ближе к дедлайну там окажутся даже такие команды, о которых мы сейчас подумать не можем.

Если кому-то кажется, что на Западе будет чуть проще, то вы ошибаетесь. Просто потому, что привыкли, что «Сочи», «Витязь» и «Куньлунь» быстро выпадают из битвы за плей-офф. Но сейчас все будет иначе. Уже давно не обращаю внимание на нытье «экспертов», которые считают, что уровень лиги понизился, смотреть турнир невозможно. Не знаю, зачем их мнением вообще интересоваться, когда очевидно, что мы второй год подряд входим в сезон без явного фаворита.

Спасибо КХЛ за то, что старается уравнять правила участия для всех. И пусть получается не все гладко, если бы лига не настаивала на соблюдении правил, не ужесточала бы их, мы бы знали состав полуфинальных пар в июле. Я не прогнозирую, но очень жду сюрпризов от клубов, которые находились в тени. Почему бы «Амуру» не совершить сенсацию и, например, не попасть в итоговую четверку по итогам сезона? Что мешает?

Обратите внимание на «Куньлунь», да и «Автомобилст», если осознает, что нужен тренер, способен даже взять кубок. Если говорить о звездах, то в каждом клубе можно найти не менее 10 человек, чьей игрой можно наслаждаться. И по поводу Евгения Кузнецова. Совсем неважно, сколько очков он наберет в итоге. Интерес к нему колоссальный, уверен, что все матчи СКА нормальный болельщик и не пропустит. Даже если Евгений провалится (хотя с чего бы ему проваливаться), это все пойдет на пользу турниру.

Внимательно будем следить и за тем, как выступает молодежь. Егор Сурин уже готов стать звездой первого уровня, а Иван Рябкин попытается это сделать. Но появятся и другие ребята, например, кто-то поймет, что в ВХЛ терял время зря и надо зубами цепляться за главную лигу. Впереди у нас 782 интересных матча. Ни один из российских турниров не может этим похвастаться.

Однозначного ответа на вопрос, какая команда станет обладателем Кубка Гагарина, сейчас быть не может. Прошлый сезон убедил в том, что в КХЛ снова могут случаться чудеса. Но на фоне конкурентов «Локомотив» в последние годы отличается стабильностью и отсутствием ненужных метаний. Иногда такой подход ведет к застою, но даже главный тренер Игорь Никитин понимает, что команде нужно меняться. Дело не только в персоналиях. Хотя приход эмоционального Александра Радулова во многом видится как появление недостававшего ранее элемента в потенциально чемпионской конструкции.

В случае с ярославцами основной вопрос заключается в улучшении атакующих действий. В остальном у команды есть все для долгожданного титула. Сейчас топ-9 нападения выглядит очень внушительно, а талантливая молодежь в лице Березкина, Бута, Никулина и Сурина находится в точке роста. Отрицательный опыт недавнего финала заставляет провести прямую параллель с «Флоридой» годичной давности. Южане, скорректировав несколько деталей, в следующий сезон зашли более сильными и стали лучшей командой НХЛ, выиграв Кубок Стэнли. «Локомотив», кажется, готов повторить эту историю в российских реалиях.

Даже если бы в звене с Никитой Гусевым играли Михаил Зислис и Алексей Шевченко, он имел бы шансы побороться за звание главного бомбардира регулярного чемпионата. Главная звезда московского «Динамо» выделяется стабильностью элитного уровня и мало зависит от партнеров. Свои 65-70 очков он гарантированно наберет, если проведет сезон без серьезных травм и болезней. То же самое сказать про спартаковца Николая Голдобина нельзя. На протяжении карьеры его бросает из стороны в сторону. Владимир Ткачев пропустит большую часть сезона, восстанавливаясь после повреждения ахилла. Евгений Кузнецов при всем своем таланте остается человеком вдохновения, а это штука непредсказуемая. Сегодня — есть, завтра — нет.

Ярославец Егор Сурин поразил всех на тренировках и в предсезонных матчах. О нем лестно отзываются старшие партнеры по команде, отмечая его неуемную страсть к любимому делу. Есть у одаренного юниора злость, энергетика и желание выигрывать в каждом эпизоде. Даже не склонный бросаться громкими словами главный тренер Игорь Никитин провел осторожную параллель с Капризовым.

Олегу Браташу не позавидуешь. Под него внутри клуба копали еще весной, но в итоге решили оставить все как есть. Но надолго ли? Состав команды заметно сильнее не стал. На эффект неожиданности, который был в прошлом сезоне, больше рассчитывать не стоит. Вдобавок у тольяттинцев крайне сложный календарь в сентябре и если у них дела не пойдут с самого начала, то руководству может не хватить терпения.

Не первый год ожидаю прорыва в плей-офф от московского «Динамо». Убежден, что сейчас пришло время Алексея Кудашова. Летом бело-голубые провели качественную селекцию. Пригласили Макса Комтуа, сохранили Никиту Гусева. Некоторых смущает вратарская позиция. Хантер Миска пока не выглядит голкипером, который готов вернуть в Москву Кубок Гагарина. Но, напомню, что Илья Набоков начинал прошлый сезон как второй вратарь «Металлурга». Кудашов обжегся в двух последних плей-офф, когда вылетал неожиданно рано. Накопленный опыт должен помочь тренеру современных взглядов в ближайшем сезоне.

Большие ожидания от «Трактора», где в межсезонье высадился новый главный тренер — Бенуа Гру. Уже на предсезонке все поняли основные принципы, на которых будет строиться хоккей челябинцев. При оптимистичном раскладе канадец может стать новым Бобом Хартли для КХЛ. Волнует только, что послужной список экс-наставника «Авангарда» намного богаче. Однако Гру — человек амбициозный. По августовским матчам «Трактор» оставил приятное впечатление, а если анализировать состав, собранный генменеджером Алексеем Волковым, то у черно-белых есть все ресурсы, чтобы пошуметь в плей-офф.

Не вижу предпосылок, почему Никита Гусев может резко сдать в ближайшем чемпионате. Помешать лидеру «Динамо» стать лучшим бомбардиром регулярке могут только травмы. Верю, что сохранит прошлогодний уровень Илья Набоков. На «Металлург» сейчас будет другой настрой, но и вратарь летом времени зря не терял. К предсезонной подготовке Илья отнесся все так же ответственно, а перспективы в «Колорадо», который выбрал Набокова на драфте, должны только добавить мотивации в сезоне. Равно как и для Егора Сурина, которого высоко выбрал «Нэшвилл». Молодой талант «Локомотива» — мой кандидат на приз Алексея Черепанова.

Главное событие хоккейного лета — возвращение в Россию Евгения Кузнецова. Теперь обладатель Кубка Стэнли — главная медийная звезда КХЛ. Но не стоит ждать, что нападающий поспорит с тем же Гусевым в бомбардирском списке. В системе СКА сделать это нелегко. Кузнецова, конечно, выпустят в ведущих звеньях и первом большинстве, но стабильность и СКА — полярные понятия. Так что не жду, что Евгений в ближайшей регулярке наберет больше 45 очков, а сам клуб не вижу дальше полуфинала плей-офф.

Несмотря на звездную «точечную» селекцию СКА, веры в итоговый успех петербуржцев нет никакой. Не спасет даже потенциальное приобретение праворукого защитника Тони Деанджело, ради которого придется падать в зарплате еще одному великомученику вроде Арсения Грицюка. Кажется, даже если у армейцев все будет хорошо, Роман Ротенберг с присущей ему эмоциональностью найдет способ выстрелить себе по коленям. Вы ведь уже успели обратить внимание, что на предсезонке он успел задергать своих вратарей в далеко не самых стрессовых ситуациях? В плей-офф необузданная эмоциональность питерского тренера будет идти только в минус. А вот поверить в победу его команды в регулярке с ее возможностями для ротации и объемом мастерства можно довольно легко.

Куда больше веры в разумно поработавших над своими слабыми сторонами «Локомотиве», «Динамо» и даже «Тракторе», получившем прошлой весной так необходимую ему сильную тренерскую руку. Правда, в чемпионских перспективах бело-голубых сейчас заставляет сомневаться американский голкипер Хантер Миска, который оставил крайне противоречивое впечатление на Кубке мэра Москвы.

Я даже не помню, когда в последний раз был такой сезон, чтобы мы не могли назвать хотя бы трех фаворитов. Сейчас на Кубок Гагарина претендует как минимум шесть-семь команд с примерно равными составами и возможностями. Конечно, выделяется СКА, который провел масштабную селекцию и выцепил самого Евгения Кузнецова. История с трофеем в Санкт-Петербурге будет выглядеть красиво, но боюсь, что в самый важный момент СКА опять может не справиться. А вот в высокую результативность Кузнецова в регулярке верю: предсезонка — не показатель, в августе Евгений не играл уже очень давно.

Почти каждый год исправно ставлю на «Локомотив», но они пока так ни разу и не добрались до трофея. Отличная возможность исправиться — в этом сезоне. Существенных потерь у команды нет, а Александр Радулов и Байрон Фрейз должны прилично усилить команду и добавить ей характера. Стал сильнее и «Автомобилист», который в прошлом сезоне остановился в одном шаге от финала. Если Да Коста, Голышев и остальные проведут такой же мощный плей-офф, то екатеринбуржцы могут превзойти лучшее достижение в истории клуба, которое датировано прошлым сезоном.

В списке потенциальных открытий все отмечают Сурина или Рябкина, но я бы посоветовал обратить внимание на 22-летнего нападающего «Ак Барса» Семена Терехова. В КХЛ он играл мало, но в ВХЛ стал лучшим бомбардиром прошлого плей-офф, а на предсезонке отлично проявил себя в главной команде. Напористый форвард с хорошим катанием и броском застолбил место в основе казанцев и должен назабивать как минимум 20 голов.