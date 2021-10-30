Капитан «Салавата» мощнейшим силовым отправил молодого соперника в больницу. Почему за него никто не заступился?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Удар

В первом периоде матча «Авангард» — «Салават Юлаев» защитник гостей Григорий Панин по всем правилам встретил Арсения Грицюка. Силовой прием был законным, но привел к тяжелым последствиям. Хоккеиста «Авангарда» увели в раздевалку, причем двигался он пошатываясь, а затем форварда отправили в больницу.

Ни один из игроков «Авангарда» не сделал ровным счетом ничего, чтобы отомстить. Ох, только не надо говорить про два очка, про то, что грубость привела бы к удалениям, да и наказывать не за что, ведь все было по правилам. Есть вещи, которые важней локальной победы, а если кто-то играет так против твоих лидеров, то должны быть последствия. Когда в команде дефицит умных хоккеистов, голы даются с трудом, то мастеров, умеющих забивать, нужно беречь. Но это если коллектив, а не сборище шабашников, чья задача получить контракт здесь, а следующим летом перейти в другое место и надеть форму другого клуба.

И вообще, зачем же в «Авангарде» тогда так много крупных парней, если вы ничего не можете сделать в подобной ситуации? В истории ведь совсем недавно уже был эпизод, когда Григорий Панин встретил жестко Сергея Шумакова, после чего нападающий выбыл из строя. И тогда никто не встал на защиту партнера. Говорят, что Боб Хартли запрещает в таких случаях мстить. Более того, сейчас именно за такое поведение сидит в запасе защитник Семен Чистяков, не захотевший прощать грубость против своего в одном из матчей. Но у настоящих хоккеистов вступиться в такой ситуации должно быть на уровне рефлексов. Кроме того, не забывайте, что Арсений Грицюк — свой, омский. Вот так в «Авангарде» относятся к местным воспитанникам. Декларируют одни вещи, а на деле все совершенно иначе. Мы видим, что за своего игрока не вступаются, а в команде нет омичей. Ужасно, что такое творится в клубе.

Поражение

«Динамо» снова проиграло, на этот раз СКА в домашней встрече. Но печальней всего, что на пресс-конференции Алексей Кудашов снова ничего не объяснил. Более того, он даже немного напугал своими выводами. Оказывается, что если бы не тот короткий провал в первом периоде, то все было отлично. И команда хорошо действовала, и моменты были. Не забили, не повезло. Видимо, по мнению Кудашова, голы — не самая важная часть матча, смысл хоккея не в них. Где-то мы уже такое слышали — правда, в другом виде спорта. А ничего, что после того, как команда пропустила две шайбы, была и третья, а затем Валерий Брагин стал играть в свой любимый хоккей, когда надо удержать преимущество? Этот стиль ущербный, он не принес успеха пару дней назад в Риге, а московская команда в атаке имеет гораздо более серьезный потенциал, чем у латвийских коллег.

Опять «Динамо» подвела оборона, но в клубе словно не замечают этой проблемы. Берут кого угодно, только не хороших защитников. Да, есть просмотровый контракт с Антоном Беловым. Но ему 35 лет, тренировался полгода с любителями, стал не нужен питерскому СКА. Серьезное усиление, ничего не скажешь. По Вячеславу Войнову заметно, что подобные выкрутасы уже не дают результата. Хоккеист, пропустивший последний сезон, уже к концу октября выглядит опустошенным. Кажется, что пока ругать динамовцев не за что. Место вверху таблицы, совсем недавно была победа над «Локомотивом». Но тенденции плохие. Команда идет высоко, так как удачно провела старт, ярославцы, видимо, в каком-то кризисе, так как потом уступили «Нефтехимику». А ведь нельзя не замечать поражение от «Витязя», который иногда хочется переименовать в подмосковную «Апатию». И больше всего волнует, что тренер ничего не объясняет, а на пресс-конференцию приходит, чтобы не получить штраф.

Обмен

Богдану Якимову не позавидуешь. За короткий срок с начала календарного года он меняет уже третью команду. В концовке прошлого сезона был в СКА, летнюю подготовку провел в «Сочи» и даже успел забить за южный клуб, а теперь переходит в «Динамо». За плечами у форварда еще с десяток команд, но никак не получается найти свою. Ту, где он стал бы игроком основного состава и показал бы свой потенциал. А ведь ему уже 27 лет. Очень сильно на карьере сказались травмы. Знаю, что в питерском клубе он получил такое серьезное повреждение, что уже стал задумываться о завершении карьеры. Иначе и быть не могло, ведь Якимов не мог ходить. Это не фигура речи, а горькая правда. Но удалось восстановиться, затем последовал обмен в «Сочи», и на сборах нападающий очень радовался своему состоянию, возможности тренироваться и выполнять все задания, которые предлагают хоккеистам.

Якимов в свое время был выбран на драфте «Эдмонтоном». Он даже ездил в Северную Америку, но провел за основной состав только один матч. Канадцы сосредоточились на том, чтобы постоянно брать крутых нападающих на драфте, и места Якимову не было. Хоккеист пару сезонов просидел в АХЛ, а затем решил вернуться. Он был в «Нефтехимике», «Авангарде», «Северстали». И все время что-то было не так. Боб Хартли думал, что ему привезли мастера, но после пяти матчей Богдана в основе заявил, что такой игрок ему не нужен. Неплохой год был в Череповце. Вроде бы всего 19 (9+10) очков, но это был лучший результат в карьере, исключая сезон в МХЛ и в АХЛ. Казалось бы, нашел свою команду, но Якимов зачем-то понадобился питерцам. Вряд ли в «Динамо» он станет полноценным игроком основного состава. А время уходит.