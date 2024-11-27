Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:45

«Авангард» наконец нашел нового тренера в Канаде. Альтернатив Ги Буше уже не оставалось

Канадский тренер Ги Буше возглавил «Авангард»
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Канадский тренер Ги Буше
Ги Буше стал новым главным тренером «Авангарда».
Фото Getty Images
Неоднозначный выбор «ястребов».

«Авангард» решил вопрос с новым главным тренером, снова сделав выбор в пользу иностранца. Именно такие критерии при поиске преемника Сергея Звягина задал председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников. После отказа нескольких кандидатов менеджерам омского клуба удалось дожать Ги Буше. Других альтернатив сейчас у «ястребов» уже не оставалось.

Никита Серебряков, хоккеисты АКМ и&nbsp;Борна Рендулич. «Авангард» перестраивает команду, Тула — в КХЛ, потери СКА и проблемы «Лады». Инсайды от Хайруллина

Примерно полторы недели назад у меня были сведения, что канадец не готов ехать в «Авангард» прямо сейчас. Летом — другое дело. Ему еще нужно полностью восстановиться после операции на колене. Проводить полноценные тренировки на льду он сможет не ранее января. Однако в омском клубе денег не жалеют и сумеют уговорить даже мертвого. Буше еще два года должен был получать зарплату по контракту с «Торонто», где он в минувшем сезоне работал ассистентом в штабе Шелдона Кифа. Видимо, предложение «Авангарда» было щедрым, и специалист передумал, отказавшись от денег, которые ему полагались от канадского клуба.

Буше — известный тренер с приличной квалификацией. За исключением золота юниорского чемпионата мира с Канадой и Кубка Шпенглера, он ничего не выигрывал, но в НХЛ какое-то время был заметной и обсуждаемой фигурой. Лучше ему в карьере удавались дебютные сезоны. На дистанции у него дела шли хуже и он терял контроль над командой. Так было и в «Тампе», и в Швейцарии, и в «Оттаве».

Канадский тренер Ги Буше
Фото Global Look Press

Любопытно, что его кандидатуру «Авангард» рассматривал еще после ухода Боба Хартли. Но этот вариант был зарублен чуть ли не в самом начале из-за большого количества негативных отзывов из Северной Америки. Образ брутального мужика с шрамом на лице, полученным при невыясненных обстоятельствах, не совсем соответствует действительности. Рано или поздно его методы переставали работать, и хоккеисты переставали воспринимать Буше. Отсутствие предложений возглавить клуб в НХЛ в последние годы позволяет считать такую версию справедливой.

С учетом этих обстоятельств логичнее было позвать Буше с начала нового сезона, чтобы дать ему подобрать штаб, узнать КХЛ и как следует подготовиться к новому для себя этапу в карьере. В Омске решили сделать мощный ход без промедления. Теперь в «Авангарде» оперативно решат и другие вопросы, которые позволят Буше лучше проявить себя. Ему необходим представитель менеджмента, который будет в ежедневном режиме знакомить с нюансами КХЛ, не отходя ни на шаг. Про тренера-переводчика и так все ясно. Этот человек станет ключевой фигурой при коммуникации Буше с командой.

Наиль Якупов и&nbsp;Илья Каблуков. Назад в светлое прошлое. Проваливающий сезон «Авангард» подписал известных ветеранов

Канадец — приверженец строгого, системного подхода с упором на оборону. Он мало поменялся и по-прежнему обожает надежную оборонительную схему «1-3-1» при действиях без шайбы. Буше точно потребуется время, чтобы донести свои требования до игроков. Лидеров он, наверное, душить не будет, с возрастом стал чуть спокойнее, хотя в НХЛ его игроки не слишком жаловали. Сам по себе специалист вряд ли будет спасителем. Ему еще должно помочь руководство клуба, создав все необходимые условия. Именно от этого взаимодействия и будет зависеть судьба «Авангарда» в ближайшие полтора года.

Матч «Автомобилист» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
Читайте также
Ковальчук назвал ракеты «Орешник» шагом к следующим перспективным разработкам
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в центре Москвы
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Популярное видео
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Работал в Китае и Узбекистане, а теперь формирует клуб КХЛ. История самого молодого генменеджера лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 32 25 7 52
2 Спартак 30 20 10 43
3 Динамо М 30 19 11 41
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 29 11 18 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 30 20 10 44
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Ак Барс 29 19 10 39
4 Сал. Юлаев 28 18 10 38
5 Металлург Мг 32 16 16 34
6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 29 13 16 28
9 Сибирь 29 12 17 27
10 Лада 29 11 18 27
11 Барыс 31 9 22 21
12 Амур 30 6 24 15
Результаты / календарь
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
27.11 15:30
Сибирь – Барыс
 2 : 0
27.11 19:00
Северсталь – Лада
 0 : 3
27.11 19:30
Сочи – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости