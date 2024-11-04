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«Хочу играть в хоккей, чтобы не вставляли палки в колеса». Юный талант Рябкин — о конфликте с «Динамо»

17-летний форвард «Динамо» Рябкин ответил на вопрос о конфликте с клубом
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Форвард «Динамо» Иван Рябкин
Форвард «Динамо» Иван Рябкин.
Фото МХК «Динамо»
17-летний форвард бело-голубых Иван Рябкин не подтвердил отъезд из системы клуба в Северную Америку.

— Рассматриваешь ли ты вариант отъезда?

— Я еще даже не думал об этом. Идет подготовка к турниру в Питере (турнир молодежных сборных «Кубок Будущего». — Прим. «СЭ»), я к нему готовлюсь.

— Ты начинал сезон в КХЛ, затем тебя вернули в молодежку, после — перевели в ВХЛ. Кажется, что сейчас в твоей карьере нет стабильности.

— В моем понимании ее нет пока что.

— Почему в молодежке ты не получал игрового времени и вообще говорят, что ругался с тренерами?

— Этот вопрос лучше им задать, у них узнаете. В прошлом сезоне у меня игровое время было в среднем 18 минут, а сейчас 10. Это странно.

— И мне странно. Почему это происходит?

— Причины никакой нет.

Иван Рябкин. Следующий талант после Мичкова начинал в КХЛ, но пропал даже из состава молодежки. Что случилось?

— Я видел у тебя удаления вместо голов. Мне понятно, как тренер объясняет снижение твоего игрового времени.

— Сейчас была игра (контрольный матч молодежной и юниорской сборных России. — Прим. «СЭ»), играть дают — микроматч 2:0.

— Буллит не забил.

— Ну главное не расстраиваться, я все на игру откладываю, на турнир.

— Ты понимаешь, что отъезд в Америку может пойти тебе в минус? Там ты будешь играть, но здесь ты можешь получить практику на взрослом уровне.

— Мне главное просто играть.

— ВХЛ?

— Не спорю, в вышке все замечательно.

— Ну и смысл уезжать?

— Кто вам вообще сказал, что я куда-то уезжаю?

— Слухи.

— А, слухи...

— Логично предположить, что ты должен был играть в КХЛ, но ты туда не попадаешь и можешь уехать в Америку, потому что ты там будешь играть реально много и часто. И все думают, что ты там будешь ближе к драфту.

— Я хочу просто играть, это моя задача — играть в хоккей. Чтобы не вставляли мне палки в колеса.

Форвард «Динамо» Иван Рябкин
Фото МХК «Динамо», photo.khl.ru

— Какие у тебя отношения с командой КХЛ?

— Ничего не говорят.

— Тебе нравится играть в ВХЛ?

— Да.

— Ты говорил, что вышки у тебя не будет в этом году — только КХЛ и МХЛ.

— Я тоже так думал.

— Не уезжай.

— Почему?

— Потому что у тебя есть взрослый хоккей, который принесет тебе пользу, а туда ты едешь даже не в CHL, а в американскую юниорскую лигу. Правда, ты и в CHL можешь уехать?

— Я еще не думал куда-то уезжать.

— Просто странно будет, если ты после сборной уедешь, как все говорят.

— Мне кажется, меня тогда бы в сборную не вызвали, если бы я уезжал?

— Никакой связи в этом нет.

— Зачем им игрок, который уедет?

— Это же не чемпионата мира.

— Меня капитаном назначили.

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— Возможно, ты психологически не готов к КХЛ, твое желание играть на взрослом уровне понятно, но в чем-то ты там уступаешь.

— Но в предсезонке тоже выступал.

— Ходят разговоры, что тебя могут обменять из «Динамо».

— Слышал, но думаю, что этот вопрос закрыт.

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