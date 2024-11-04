«Хочу играть в хоккей, чтобы не вставляли палки в колеса». Юный талант Рябкин — о конфликте с «Динамо»
— Рассматриваешь ли ты вариант отъезда?
— Я еще даже не думал об этом. Идет подготовка к турниру в Питере (турнир молодежных сборных «Кубок Будущего». — Прим. «СЭ»), я к нему готовлюсь.
— Ты начинал сезон в КХЛ, затем тебя вернули в молодежку, после — перевели в ВХЛ. Кажется, что сейчас в твоей карьере нет стабильности.
— В моем понимании ее нет пока что.
— Почему в молодежке ты не получал игрового времени и вообще говорят, что ругался с тренерами?
— Этот вопрос лучше им задать, у них узнаете. В прошлом сезоне у меня игровое время было в среднем 18 минут, а сейчас 10. Это странно.
— И мне странно. Почему это происходит?
— Причины никакой нет.
— Я видел у тебя удаления вместо голов. Мне понятно, как тренер объясняет снижение твоего игрового времени.
— Сейчас была игра (контрольный матч молодежной и юниорской сборных России. — Прим. «СЭ»), играть дают — микроматч 2:0.
— Буллит не забил.
— Ну главное не расстраиваться, я все на игру откладываю, на турнир.
— Ты понимаешь, что отъезд в Америку может пойти тебе в минус? Там ты будешь играть, но здесь ты можешь получить практику на взрослом уровне.
— Мне главное просто играть.
— ВХЛ?
— Не спорю, в вышке все замечательно.
— Ну и смысл уезжать?
— Кто вам вообще сказал, что я куда-то уезжаю?
— Слухи.
— А, слухи...
— Логично предположить, что ты должен был играть в КХЛ, но ты туда не попадаешь и можешь уехать в Америку, потому что ты там будешь играть реально много и часто. И все думают, что ты там будешь ближе к драфту.
— Я хочу просто играть, это моя задача — играть в хоккей. Чтобы не вставляли мне палки в колеса.
— Какие у тебя отношения с командой КХЛ?
— Ничего не говорят.
— Тебе нравится играть в ВХЛ?
— Да.
— Ты говорил, что вышки у тебя не будет в этом году — только КХЛ и МХЛ.
— Я тоже так думал.
— Не уезжай.
— Почему?
— Потому что у тебя есть взрослый хоккей, который принесет тебе пользу, а туда ты едешь даже не в CHL, а в американскую юниорскую лигу. Правда, ты и в CHL можешь уехать?
— Я еще не думал куда-то уезжать.
— Просто странно будет, если ты после сборной уедешь, как все говорят.
— Мне кажется, меня тогда бы в сборную не вызвали, если бы я уезжал?
— Никакой связи в этом нет.
— Зачем им игрок, который уедет?
— Это же не чемпионата мира.
— Меня капитаном назначили.
— Возможно, ты психологически не готов к КХЛ, твое желание играть на взрослом уровне понятно, но в чем-то ты там уступаешь.
— Но в предсезонке тоже выступал.
— Ходят разговоры, что тебя могут обменять из «Динамо».
— Слышал, но думаю, что этот вопрос закрыт.
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