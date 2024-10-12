Следующий талант после Мичкова начинал в КХЛ, но пропал даже из состава молодежки. Что случилось?

17-летний Иван Рябкин испытывает жестокий кризис.

В московском «Динамо» играет талантливый 17-летний центральный нападающий Иван Рябкин. Его называют следующей российской звездой после Ивана Демидова, летом он выходит на драфт, и ожидалось, что хоккеист подойдет к нему фаворитом. Но нынешний сезон у Рябкина получается очень непростым. Прямо сейчас он даже не попадает в состав молодежной команды «Динамо». Что происходит?

Сразу скажем, что с Иваном все в порядке. Сейчас он в таком возрасте, что вокруг много соблазнов, многие молодые хоккеисты идут на поводу у своих желаний, а потом карьера у них идет на спад. С Рябкиным другой случай. Он очень серьезно относится к делу, знает, чего хочет добиться, и ни на что не отвлекается.

Но иногда кажется, что он хочет все и сразу, прямо сейчас. И немного взволнован тем, что кое-что не получается.

— С Иваном все нормально, мы дали ему отдохнуть, — скупо комментирует ситуацию с Иваном главный тренер молодежного «Динамо» Артур Талипов. — Но вообще я бы хотел, чтобы вы не затрагивали эту тему.

И я понимаю тренера. Как понимаю Алексея Кудашова, который нервничает при вопросах о Рябкине, как понимаю руководство бело-голубых, которые уходят от разговоров о хоккеисте, напоминая, что в таком возрасте ему пойдет только во вред пристальный интерес СМИ.

Фото МХК «Динамо»

Конечно, пытаюсь с этим спорить. Аргументирую тем, что за океаном интерес к нему будет еще более жесткий, а если он не может справиться с российским давлением, то у него просто нет будущего. Со мной соглашаются, но все равно тяжело вздыхают.

У Рябкина творческий кризис. Летом он был нацелен на то, чтобы стать основным игроком команды КХЛ, не скрывал этого и прошлой весной признавался, что все сделает для этого. Но то ли переоценил себя, то ли где-то просчитался, но первые сложности возникли как раз в лагере развития.

— Он пришел на сборы с лишним весом, — прошептали мне в «Динамо».

Чем хорош Рябкин, так это тем, что он не уклоняется от вопросов.

— Это правда? — спросил я, встретив на тренировке.

— Есть такое, — признался хоккеист. — Но я приду в норму.

Пришел, старался на сборах с основой «Динамо», но в состав не попадал. Алексей Кудашов — тренер довольно строгих взглядов, но и он был согласен давать Ивану больше, чем другим. Однако Рябкин по каким-то причинам не тянул. То ли медленный был, то ли неконцентрированный. Но из состава он пропал, зато в молодежке ему обещали сколько угодно игрового времени.

Но и в МХЛ произошел сбой. Рябкин, кажется, сильно расстроился тому, что его перевели в молодежную команду. На льду он ничем не выделялся, кроме неоправданных удалений, безобразных ошибок и неиспользованных моментов. Я был на ужасной игре Ивана в Мытищах и получил после встречи сообщение с одного знакомого номера.

— Теперь понимаешь, почему Иван не в КХЛ? — было сказано в нем.

Да, было понятно. Но сам форвард не выглядел равнодушным.

— Я вижу свои проблемы, понимаю, с чем они связаны, и буду стараться, — говорил он после игры в Мытищах.

Фото МХК «Динамо»

Но до сих пор все никак не получается, хотя на дворе уже середина октября. Место в запасе в матче МХЛ — это воспитательная мера со стороны клуба, причем именно Артур Талипов и применил ее, так как знает Ивана давно.

Получится ли у Рябкина вернуться наверх? Уверен, что да. Он умеет анализировать и делать выводы. Он точно заиграет в КХЛ еще в этом сезоне. Надо лишь разобраться в себе, а никто не знает, сколько времени это займет.

— Иван, ты такой серьезный, пива, что ли, выпей, — как-то в шутку предложил ему один из сотрудников клуба на сборах.

Рябкин остановился, повернулся к говорившему и серьезным тоном произнес.

— Я пиво не пью, вообще алкоголь не употребляю. Это может помешать мне, — ответил он.

Кто верит, что у этого человека тяжелый период затянется? Я не верю.