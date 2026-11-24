Морозов сыграл спустя восемь месяцев и набрал четыре очка. Обмен в «Магнитку» поможет пережить скандалы?

Бывший форвард «Спартака» помог магнитогорцам обыграть минское «Динамо».

Иван Морозов ярко дебютировал за «Металлург». В игре с минским «Динамо» (5:4) он поучаствовал в четырех из пяти голевых атак магнитогорцев, в том числе ассистировал на победную шайбу Владимира Ткачева. Для 26-летнего форварда это был первый официальный матч с 1 апреля.

Ассистентский покер

Морозов оказался в «Металлурге» после обмена со «Спартаком» 18 ноября. На дебютный матч Константин Шафранов поставил новичка в центр звена с Михаилом Мальцевым и Владимиром Ткачевым. И это сочетание сразу стало главным оружием магнитогорцев.

Хозяева начали очень мощно и быстро повели 3:0. Морозов принял непосредственное участие во второй и третьей голевых атаках: сначала его бросок обернулся результативным отскоком для Александра Сиряцкого, а затем он ассистировал Валерию Орехову. Однако минчане еще до первого перерыва дважды реализовали большинство, а во втором периоде Николя Обе-Кюбель сравнял счет — 3:3.

«Сталевары» ответили еще одной шайбой в большинстве: Владислав Фирстов добил в ворота бросок Морозова. А в третьем периоде Иван помог отличиться Ткачеву, который сделал 5:3. Крис Тирни сократил отставание до минимума, но спасти матч гостям не удалось.

Главный тренер «Металлурга» признался, что перед дебютом новичка у него были определенные опасения.

«Сложно оценить его физическую форму, пока неплохо выглядит. Сейчас понятно, что он на эмоциях. По первым тренировкам было видно, что он давно не играл, это вызывало опасения. В принципе в связке с Мальцевым и Ткачевым они молодцы сегодня, забили четыре гола из пяти, здорово сыграли. Надеемся, что правильная подготовка и восстановление помогут ему быстро адаптироваться», — цитирует Шафранова пресс-служба КХЛ.

Коллега Шафранова из минского «Динамо» Сергей Брылин отметил качество игры соперника:

«Мы создаем достаточно моментов, но не реализуем их. Забили сегодня четыре, должно быть достаточно, чтобы хотя бы на очко наиграть, но мы играли против очень мастеровитой команды, которая создала много моментов».

Вышел на лед впервые после неудачной попытки уехать в США

Морозов начинал профессиональную карьеру в СКА, затем играл за «Сочи», а в 2022 году отправился за океан — выступать в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса» «Хендерсон Сильвер Найтс». Там он набрал 17 очков (6+11) в 58 матчах.

В 2023-м Иван вернулся в Россию и перешел в «Спартак», где быстро стал одним из лидеров атаки. В сезоне-2024/25 форвард набрал 50 очков (19+31) в 64 матчах регулярного чемпионата, выступая в одном звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным.

Однако осенью 2025 года карьера Морозова оказалась под угрозой из-за истории с наркотиками — в его пробе, взятой 29 августа на Кубке мэра Москвы, обнаружили следы кокаина. Хоккеист признал нарушение, объяснил, что употребление произошло во внесоревновательный период, и прошел терапию, а РУСАДА ограничилось месячной дисквалификацией вместо потенциальных четырех лет.

В прошлом сезоне Иван вновь был важен для «Спартака»: в регулярке набрал 28 очков (11+17) в 44 матчах, а в плей-офф добавил еще 5 (2+3) за пять встреч.

Впрочем, летом 2026-го Морозов решил попробовать продолжить карьеру в Северной Америке и 1 июля по собственной инициативе расторг контракт с московским клубом. Права на него в КХЛ остались у красно-белых. За океан форвард в итоге так и не уехал — как сообщалось, из-за проблем с оформлением визы, — а официальных матчей не проводил с 1 апреля. Теперь в карьере 26-летнего форварда начинается новая глава.