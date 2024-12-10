Биография Ивана Демидова: жизнь и карьера талантливого хоккеиста СКА

История юного хоккеиста.

Демидов Иван Александрович

Дата рождения: 10 декабря 2005 года

Место рождения: Сергиев Посад (Московская область, Россия)

Гражданство: Россия

Рост: 180 см

Вид спорта: хоккей

Амплуа: крайний нападающий

Клуб: СКА (КХЛ)

Выбран на драфте НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс» (2024)

Детство и семья Ивана Демидова

Будущий хоккеист родился в Сергиевом Посаде, но рос в другом городе Московской области — Дмитрове. Мама Ивана — домохозяйка, отец — администратор школы СКА, в молодости был хоккеистом и играл за «Дмитров». Детство Ивана прошло с братом Семеном, который старше на три года. Начал заниматься хоккеем в возрасте двух лет и семи месяцев.

«Мне очень нравился хоккей. Постоянно ходили на каток, до которого от дома было 50 метров. С папой и Семеном пропадали на коробке, играли с мужиками», — рассказывал Иван в интервью «СЭ» в августе 2023-го.

Помимо хоккея, Демидов увлекался и футболом, но, смотря на отца и старшего брата, остановился на игре с клюшкой и шайбой.

«Я хорошо играл [в футбол]. У Семена действительно был такой выбор. Летом он занимался в футбольной школе, а зимой — в хоккейной. Родители спрашивали: «Что выберешь?» И поскольку Семен остановился на хоккее, то я тоже сосредоточился на нем. В футбол играл только летом. Провел пару турниров за детскую школу. Неплохо, кстати. Был лучшим в команде. Мы играли на половине поля, без офсайдов. Я забирал мяч, убегал от всех и забивал», — рассказал Иван в том же интервью «СЭ» в августе 2023-го.

Хоккейную карьеру Иван начал в структуре ХК «Дмитров». В 2019 году основная команда Дмитрова вылетела во вторую группу чемпионата Москвы, тогда Демидов перешел в школу «Локомотива».

«Когда играл в «Дмитрове», ярославская школа хотела, чтобы я перешел к ним. На протяжении трех-четырех лет мы поддерживали связь с тренером, папа общался. В сезоне-2019/20 я перешел в «Локомотив», — вспоминал Демидов в интервью «СЭ» в августе 2023-го.

В школе «Локомотива» юный хоккеист задержался ненадолго. Демидов провел в ярославском клубе около трех месяцев, сыграл один круг в чемпионате Москвы и перешел в «Витязь». «Не сошлись во взглядах с руководством», — так объяснял причину ухода из «Локомотива» Иван.

Через три года, в сезоне-2021/22, Иван вместе с Семеном перешли в структуру СКА.

Спортивная карьера Ивана Демидова

В первый год пребывания в питерском клубе Иван играл за «СКА-Варяги» в Серебряном дивизионе и «СКА-1946» в Золотом дивизионе МХЛ. За «СКА-1946» Демидов провел 13 матчей, набрал 7 (4+3) очков и стал обладателем Кубка Харламова.

В сезоне-2022/23 Демидов преимущественно выступал за «СКА-1946». В чемпионате МХЛ Иван набрал 27 (10+17) очков в первых 19 матчах сезона, чем обратил на себя внимание тренеров главной команды СКА. 5 ноября юный хоккеист дебютировал в основном составе питерских армейцев в возрасте 16 лет и 327 дней в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:2), став девятым в списке самых молодых дебютантов за 15 сезонов КХЛ. На льду Иван провел шесть смен (3.37).

В регулярке МХЛ в итоге Иван провел за «СКА-Варяги» три матча и отдал две голевые передачи, а за «СКА-1946» — 41 матч с 62 (19+43) очками и стал с командой обладателем бронзовых медалей. В плей-офф «СКА-1946» дошел до финала конференций, обыграв в четвертьфинале и полуфинале «Капитана» (3-0 в серии) и «МХК Динамо» (3-0) соответственно. В финале питерцы проиграли «Омским ястребам» (1-3). Демидов провел в розыгрыше Кубка Харламова 10 матчей и набрал 13 (5+8) очков. На церемонии закрытия МХЛ хоккеист был назван самым ценным игроком сезона.

В сезоне-2023/24 Демидов продолжал играть в МХЛ за «СКА-1946». В регулярном чемпионате форвард провел 30 матчей и набрал 60 (23+37) очков. В плей-офф Иван набрал 28 (11+17) очков в 17 играх и вместе с клубом во второй раз стал обладателем Кубка Харламова. Нападающий был признан самым ценным игроком МХЛ во второй раз подряд. В КХЛ юниор сыграл в четырех матчах.

В апреле 2024 года центральное скаутское бюро НХЛ поставило Демидова на второе место в рейтинге молодых игроков, играющих в Европе. В конце июня хоккеист был выбран на драфте клубом «Монреаль Канадиенс» под пятым номером.

В сезоне-2024/25 Демидов стал полноценным игроком главной команды СКА. К паузе на Кубок Первого Канала-2024 хоккеист набрал 20 (6+14) очков в 32 матчах.

«Думаю, что имею все навыки, техническое мастерство, что позволяет мне быть игроком НХЛ. Мне нужно только поработать в ближайшем сезоне над взрывной скоростью и набрать еще немного мышц. Сравнения с Евгением Малкиным? Я не знаю, честно. Мне как ролевая модель больше подходят Кирилл Капризов и Никита Кучеров. С ними я более схож по стилю игры», — сказал Демидов летом 2024-го в интервью «Матч ТВ».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера Ивана Демидова в сборной

Международное отстранение России не позволило Ивану полноценно проявить себя на уровне юношеской и молодежной сборной. Демидов защищал цвета сборной России лишь на Кубке Глинки/Гретцки-2021, команда стала победителем турнира. На счету форварда 5 матчей и 3 (1+2) очка.

Достижения Ивана Демидова

Обладатель Кубка Глинки/Гретцки (2021)

Обладатель Кубка Харламова (2021/22, 2023/24)

Самый ценный игрок МХЛ (2022/23, 2023/24)

Личная жизнь Ивана Демидова

Социальные сети Ивана пестрят исключительно фотографиями и роликами с тренировок и игр.

«Особо никуда не выбираюсь. Максимум в выходной могу сходить в баню с друзьями. Практически весь день проходит на льду, в зале или бросковой зоне», — рассказал Иван о своем времяпрепровождении в интервью «СЭ» в августе 2023-го.

В свободное время Демидов любит поиграть на приставке Xbox в футбол или хоккей. Также проводит время за просмотром комедий.

Хоккеист является фанатом легенды НБА Коби Брайанта, вдохновлялся его работоспособностью и трудолюбием. Альтернативой Брайанта из других видов спорта Иван называет нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра», экс-звезду «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Криштиану Роналду.

«В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с Месси. У меня нет огромного таланта. Все, что у меня есть, пришло через работу. Большого таланта в себе не вижу — все через пахоту. Только через оттачивание действий можно добиться результата. Мне больше нравится Роналду. Месси можно сравнить с Макдэвидом. Человек проходит один пятерых, и ты думаешь: как же он легко все делает! У Роналду меньше таланта, но через колоссальную работу он стал одним из лучших игроков мира», — объяснил свой выбор Иван.

Интересные факты про Ивана Демидова

Демидов является болельщиком футбольного клуба «Реал»

Премию за победу в Кубке Глинки/Гретцки хоккеист отдал родителям

Иван придерживается спортивной диеты и не употребляет в пищу хлеб, шоколад, сладкие газировки и соусы

Демидов дружит с нападающим «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым, разница в возрасте между ними — один год и один день

Социальные сети Ивана Демидова