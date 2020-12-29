Пресс-конференция новичка омского клуба.

Подписание Ильи Ковальчука в «Авангард» стало главным трансфером дедлайна в КХЛ. Сегодня 37-летний форвард на пресс-конференции рассказал, поступало ли ему предложение от «Спартака» и рассчитывает ли он вернуться в сборную России.

Алексей Емелин, Илья Ковальчук и Боб Хартли. Фото ХК «Авангард»

— Как долго думали над решением перейти в «Авангард»?

— Недолго думал. Поступило предложение, посоветовался с семьей и решил поехать.

— Семья приехала с вами?

— Пока нет. Супруга приедет обязательно, дети — наверное, уже в плей-офф.

— Вы говорили, что мечтаете выиграть Кубок Стэнли. Рассчитывали остаться в НХЛ?

— Ждал конкретных предложений. В той ситуации, которая сложилась в мире, пришлось бы подождать. Я решил, что мне надо играть. Большой перерыв — в моем возрасте это не совсем правильно.

— Закрыли для себя дверь в НХЛ? Следили за «Авангардом»?

— Никаких дверей я не закрываю. За «Авангардом» следил не так пристально, последние матчи смотрел.

Боб Хартли и Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард»

— Вы уже работали с Бобом Хартли в «Атланте». Почувствовали ностальгию?

— Ностальгии нет, как будто не расставались. Сегодня было собрание, видео посмотрели. Очень хороший специалист, выстроил отличную команду. Подходит очень профессионально, помогает молодым ребятам.

— Уже прошли медосмотр?

— По прилету поехали на медосмотр, сдал тест на ковид — отрицательный. Не знаю, говорил ли Боб, но завтра я должен выйти на лед.

— Вы сразу стали капитаном.

— Самое главное — быть самим собой. Емелин остался капитаном, будем чередовать. Неважно, у кого какая нашивка, главное — отдаваться полностью.

— Есть представление, с кем будете выходить?

— Это будет решение тренера. Без разницы, с кем выходить.

— Что не получилось в плей-офф в «Вашингтоне»? Может быть, тренер не так использовал?

— Не люблю искать оправдания. Надо было лучше играть, тогда было бы больше игрового времени. Сам виноват.

Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард»

— Хартли говорил, что вы можете играть до 43-44 лет. Как оцените потенциал?

— В отличие от Ягра, у меня четверо детей, есть чем заниматься после карьеры. Пока здоровье позволяет, буду играть.

— Смотрите ли МЧМ?

— Матчей не видел, знаю, что проиграли. Не стоит расстраиваться, главное — сделать выводы. Там отличный тренерский штаб. Я видел почти все матчи на Кубке «Карьяла», там они отлично выглядели.

— Насколько важным фактором была Москва?

— Конечно, важно дома находиться.

— Были слухи, что вы можете оказаться в «Спартаке».

— Ни с кем не общался из «Спартака».

— Рассчитываете ли вы получить вызов в сборную России?

— Играть за сборную — мечта любого хоккеиста. От тренерского штаба зависит, кто будет играть.