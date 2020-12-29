«Не закрываю дверь в НХЛ». Ковальчук — о переходе в «Авангард», МЧМ и сборной России
Подписание Ильи Ковальчука в «Авангард» стало главным трансфером дедлайна в КХЛ. Сегодня 37-летний форвард на пресс-конференции рассказал, поступало ли ему предложение от «Спартака» и рассчитывает ли он вернуться в сборную России.
— Как долго думали над решением перейти в «Авангард»?
— Недолго думал. Поступило предложение, посоветовался с семьей и решил поехать.
— Семья приехала с вами?
— Пока нет. Супруга приедет обязательно, дети — наверное, уже в плей-офф.
— Вы говорили, что мечтаете выиграть Кубок Стэнли. Рассчитывали остаться в НХЛ?
— Ждал конкретных предложений. В той ситуации, которая сложилась в мире, пришлось бы подождать. Я решил, что мне надо играть. Большой перерыв — в моем возрасте это не совсем правильно.
— Закрыли для себя дверь в НХЛ? Следили за «Авангардом»?
— Никаких дверей я не закрываю. За «Авангардом» следил не так пристально, последние матчи смотрел.
— Вы уже работали с Бобом Хартли в «Атланте». Почувствовали ностальгию?
— Ностальгии нет, как будто не расставались. Сегодня было собрание, видео посмотрели. Очень хороший специалист, выстроил отличную команду. Подходит очень профессионально, помогает молодым ребятам.
— Уже прошли медосмотр?
— По прилету поехали на медосмотр, сдал тест на ковид — отрицательный. Не знаю, говорил ли Боб, но завтра я должен выйти на лед.
— Вы сразу стали капитаном.
— Самое главное — быть самим собой. Емелин остался капитаном, будем чередовать. Неважно, у кого какая нашивка, главное — отдаваться полностью.
— Есть представление, с кем будете выходить?
— Это будет решение тренера. Без разницы, с кем выходить.
— Что не получилось в плей-офф в «Вашингтоне»? Может быть, тренер не так использовал?
— Не люблю искать оправдания. Надо было лучше играть, тогда было бы больше игрового времени. Сам виноват.
— Хартли говорил, что вы можете играть до 43-44 лет. Как оцените потенциал?
— В отличие от Ягра, у меня четверо детей, есть чем заниматься после карьеры. Пока здоровье позволяет, буду играть.
— Смотрите ли МЧМ?
— Матчей не видел, знаю, что проиграли. Не стоит расстраиваться, главное — сделать выводы. Там отличный тренерский штаб. Я видел почти все матчи на Кубке «Карьяла», там они отлично выглядели.
— Насколько важным фактором была Москва?
— Конечно, важно дома находиться.
— Были слухи, что вы можете оказаться в «Спартаке».
— Ни с кем не общался из «Спартака».
— Рассчитываете ли вы получить вызов в сборную России?
— Играть за сборную — мечта любого хоккеиста. От тренерского штаба зависит, кто будет играть.
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