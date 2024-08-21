Биография Ильи Ковальчука: НХЛ и Кубок Гагарина, олимпийское золото и жена-бодибилдер
Илья Валерьевич Ковальчук
Дата рождения: 15 апреля 1983 года
Место рождения: Калинин (сейчас Тверь)
Рост: 190 сантиметров
Вес: 103 килограмма
Вид спорта: хоккей
Позиция: нападающий
Детство и юность
Илья Ковальчук родился 15 апреля 1983 года в Калинине — так в советское время называлась Тверь. Будущий хоккеист рос в спортивной семье. Его отец Валерий был баскетбольным тренером и одно время возглавлял Школу высшего спортивного мастерства. Мама Ильи Любовь работала в обычной городской поликлинике. Имя будущей звезде хоккея дали в честь богатыря Ильи Муромца.
Благодаря отцу Илью отдали в спорт уже в четыре года. Сначала он занимался в секции общей физической подготовки, а через год начал играть в хоккей в группе у друга семьи, тренера Виктора Жукова. Ковальчук-старший сам возил сына на тренировки в Москву из Твери и следил за всеми его успехами.
Илья быстро прогрессировал и выделялся на уровне всех сверстников. После 5-го класса родители забрали его из школы и перевели в спортивный интернат. В 15 лет Ковальчук был включен в школу олимпийского резерва в Москве и попал в «Спартак».
Карьера
«Спартак»
Карьера Ковальчука в большом хоккее началась очень рано. Когда ему было всего 16 лет, он подписал первый профессиональный контракт и дебютировал в основной команде «Спартака». Тогда же он начал получать первые деньги — 15 тысяч рублей в месяц.
После двух сезонов за «Спартак» в высшей лиге перспективного нападающего высоко оценили скауты НХЛ. «Атланта Трэшерз» на драфте новичков в 2001 году выбрала Илью под первым номером.
«Атланта»
Ковальчук ярко начал карьеру за океаном. В дебютном сезоне-2001/02 форвард набрал 51 (29+22) очко в 65 матчах, в следующем — 67 (38+29) в 81 игре. В сезоне-2003/04 Илья забил 41 гол, сделал 46 передач и набрал 87 очков в 81 матче. Россиянин стал лучшим снайпером НХЛ и получил приз «Морис Ришар Трофи».
«Ак Барс»
Во время локаута-2004/05 Ковальчук, как и многие другие игроки, подписал временный контракт с командой российской суперлиги. Выбор пал на «Ак Барс», который за счет звездных игроков рассчитывал решить самые высокие задачи. Однако помощь известных российских и североамериканских хоккеистов не помогла казанской команде — она вылетела в первом раунде плей-офф. Илья провел неубедительный сезон с 42 (19+23) очками в 53 матчах регулярки и 1 (0+1) очком в 4 играх плей-офф и запомнился в большей степени, пожалуй, конфликтом с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.
«Атланта»
Сезон-2005/06 Ковальчук начал в «Химике» из-за затянувшихся переговоров с «Атлантой» по новому контракту. После возвращения в НХЛ форвард демонстрировал высочайший уровень и набрал рекордные для себя 98 (52+46) очков в 78 матчах. Россиянин оставался лидером команды — аутсайдера лиги, показывая хорошую результативность. В 2009-м нападающий был назначен капитаном «Трэшерз».
Клуб из Атланты хотел продлить соглашение со своим лидером, но игрок и руководство не сумели договориться. Все закончилось обменом в «Нью-Джерси» по ходу сезона-2009/10. За все эти годы Ковальчук лишь раз вышел с «Атлантой» в плей-офф — его участие в Кубке Стэнли ограничилось 4 матчами с 2 (1+1) очками в 2007 году.
«Нью-Джерси»
Ковальчук доиграл сезон-2009/10 в «Нью-Джерси» и только в межсезонье договорился о новом контракте. НХЛ отклонила 17-летнее соглашение на 102 миллиона долларов из-за подозрения на обход «потолка зарплат», после чего «Дэвилз» и форвард заключили 15-летний договор на 100 миллионов долларов.
В первом полноценном сезоне в новом клубе Ковальчук долго адаптировался к игре и партнерам. Илья набрал 60 (31+29) очков в 81 матче, а его команда не попала в плей-офф впервые с 1997 года.
В регулярке-2011/12 у Ковальчука было 83 (37+46) очка в 77 играх. В Кубке Стэнли «Нью-Джерси» дошел до финала, который «Дэвилз» проиграли «Лос-Анджелесу» со счетом 2-4. Россиянин набрал в плей-офф 19 (8+11) очков в 23 матчах.
Первую половину сезона-2012/13 во время локаута Ковальчук провел в СКА. В укороченном регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» не попал в плей-офф, на этом карьера Ковальчука в клубе была закончена. Неожиданно для многих форвард летом 2013-го принял решение завершить карьеру в Северной Америке и вернуться в Россию, несмотря на контракт до 2025 года. Эксперты полагали, что дело в разногласиях Кови с тренерами и в его проблемах со здоровьем, однако сам он заверил, что хочет быть ближе к родным и друзьям, жить и играть на родине.
СКА
В июле 2013 года Ковальчук подписал контракт со СКА на четыре года. При этом СМИ сообщали, что зарплата звезды сопоставима с заработками в НХЛ — 10,3 миллиона долларов в год. Первый полноценный сезон в КХЛ у Ильи получился неудачным из-за травмы колена, которую игрок получил на Олимпиаде в Сочи. Кови пытался преодолеть последствия повреждения, но вернулся на ожидаемый уровень только после полноценного восстановления в межсезонье.
Ковальчук стал настоящим лидером команды и помог СКА взять два Кубка Гагарина. В 2015 году клуб из Санкт-Петербурга впервые стал чемпионом КХЛ. В плей-офф команда прошла «Торпедо», московское «Динамо» и ЦСКА, а затем выиграла финал у «Ак Барса». Илья был назван самым ценным игроком Кубка Гагарина, но на церемонии отдал этот приз одноклубнику Евгению Дадонову.
В 2016-м неожиданно для всех Ковальчука вывели из состава СКА. В прессе называлось несколько причин: от недовольства тренерского штаба и руководства игрой форварда до нарушения дисциплины. Однако даже сам Илья не понимал истинные причины. Вот как он тогда прокомментировал скандал в интервью «СЭ»: «Мы сдавали физические тесты, и мои результаты были одними из лучших в команде. А потом мне сказали, что я в плохом психологическом состоянии, и вывели из состава. Никакого конфликта не было. СМИ много чего писали — я ничего не читал. Впервые попал в такую ситуацию, но сделал для себя выводы. Единственная моя ошибка была в том, что я повелся на некоторые политические движения внутри команды. Надо было отстраниться. Сейчас понял, что это был момент, который нужно было пройти с высоко поднятой головой».
Уже в 2017-м СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, а в конце того года Ковальчук стал лучшим бомбардиром в истории клуба из Санкт-Петербурга — с 342 очками (150 голов, 192 передачи) превзошел достижение Максима Сушинского.
«Лос-Анджелес»
Летом 2018 года Ковальчук принял решение покинуть СКА и вновь перебраться за океан. Россиянин прошел в НХЛ процедуру возобновления карьеры и подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Соглашение было рассчитано на три года и общую сумму 18,75 миллиона долларов. Однако для Кови на тот момент были важны не деньги, а заветный для всех хоккеистов Кубок Стэнли.
В первом сезоне за «Кингз» россиянин провел 64 матча и набрал 34 (16+18) очка, калифорнийский клуб стал худшим в Западной конференции. На второй год у форварда было всего 17 матчей с 9 (3+6) очками, за свою игру он подвергался критике. В ноябре звезду вывели из состава, а в декабре после драфта отказов в попытке найти варианты для обмена запустили процедуру расторжения контракта.
«Монреаль»
В начале января 2020 года Ковальчук стал игроком «Монреаля». Контракт с «Канадиенс» был подписан всего на год с суммой 700 тысяч долларов. Всего за новую команду он провел 22 матча и набрал 13 (6+7) очков.
«Вашингтон»
В феврале 2020 года Ковальчука обменяли в «Вашингтон». За «Кэпиталз» россиянин играл до конца сезона-2019/20, набрав в регулярном чемпионате всего 4 (1+3) очка в 7 матчах, а в плей-офф — 1 (0+1) в 8 играх. «Столичные» уступили «Айлендерс» (1-4), звезды сборной России Александр Овечкин и Ковальчук в итоге недолго играли в одном клубе.
«Авангард»
Ковальчук так и не воплотил в жизнь свою главную мечту стать обладателем Кубка Стэнли и вернулся на родину. В декабре 2020-го он подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1» и сразу же стал капитаном.
В сезоне-2020/21 омский клуб выступал в Балашихе и выиграл Кубок Гагарина. Илья в третий раз стал чемпионом КХЛ. После триумфа Кови покинул сибирскую команду и не исключал возвращения в НХЛ. Однако два года он оставался вне игры, ожидая подходящего варианта.
«Спартак»
В начале декабря 2023 года «Спартак» объявил о переходе своего воспитанника, который вернулся в команду спустя целых 22 года. Контракт с 40-летним Ковальчуком был подписан до конца сезона-2023/24. По данным «СЭ», форвард должен был заработать 15 миллионов рублей без учета бонусов.
Всего за красно-белых нападающий провел 20 игр и набрал 8 очков (4+4) в регулярном чемпионате, а также 5 игр с 0 очков в плей-офф.
Сборная России
Ковальчук стал серебряным призером юниорского чемпионата мира-2000. На следующий год форвард принял участие в молодежном чемпионате мира (7-е место), на ЮЧМ-2001 взял золото и приз лучшему нападающему.
В 2002 году молодой талант пригласили в главную команду страны для участия в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Россияне завоевали бронзу, а Ковальчук получил звание заслуженного мастера спорта.
С 2003-го форварда регулярно приглашали в сборную. В 2005-м он взял первую для себя медаль чемпионата мира — бронзу, в активе хоккеиста было 6 (3+3) очков в 9 матчах.
В 2006 году на Олимпиаде в Турине Ковальчук набрал 5 (4+1) очков в 8 играх. Россияне победили в четвертьфинале Канаду (2:0), но затем всухую уступили Финляндии (0:4) и Чехии (0:3) и остались без медалей.
В 2008 году сборная России выиграла чемпионат мира в Квебеке и взяла золото впервые с 1993 года. Ковальчук не мог забить весь турнир, но именно его гол в третьем периоде помог перевести финал с Канадой (5:4) в овертайм, в котором Илья провел золотую шайбу.
В 2009 году Ковальчук стал лучшим игроком чемпионата мира, на котором Россия снова взяла золото после победы над Канадой (2:1). У форварда — 14 (5+9) очков в 9 матчах.
На Олимпиаде-2010 в Ванкувере сборная провалилась в четвертьфинале с хозяйкой — Канадой (3:7). Ковальчук закончил турнир с 3 (1+2) очками в 4 матчах.
На домашней Олимпиаде-2014 в Сочи сборная России считалась фаворитом, но снова провалилась в четвертьфинале — проиграла Финляндии (1:3). Ковальчук открыл счет в этой игре, но финны перехватили инициативу. На этих Играх Илья получил травму колена в матче группы со Словакией. Всего в Сочи у него 3 (3+0) очка в 5 матчах.
На ЧМ-2015 Ковальчук поехал в статусе капитана сборной и набрал 5 (2+3) очков в 10 матчах. На турнире в Чехии россияне под руководством Олега Знарка взяли серебряные медали. Три следующих чемпионата мира Илья пропустил, зато принял участие в Олимпийских играх-2018. На Олимпиаде в Пхенчхане не играли хоккеисты НХЛ. Российская сборная (под названием команды олимпийских атлетов из России) впервые за 26 лет выиграла олимпийское золото. У Ковальчука — 7 (2+5) очков в 6 матчах.
На ЧМ-2019 Илья снова сыграл с капитанской нашивкой, а звездная команда взяла бронзу. У опытного форварда — 5 (2+3) очков в 10 матчах.
Кови принял участие в Олимпиаде-2022, но в качестве уже не игрока, а генерального менеджера сборной. В Пекине россияне взяли серебро, проиграв в финале Финляндии (1:2).
Достижения Ильи Ковальчука
Клубные
-
Обладатель Кубка Гагарина (СКА — 2015, 2017, «Авангард» — 2021)
-
Чемпион высшей лиги («Спартак» — 2001)
-
Бронзовый призер КХЛ (СКА — 2013, 2018)
Международные
-
Олимпийский чемпион (2018)
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Бронзовый призер Олимпийских игр (2002)
-
Чемпион мира (2008, 2009)
-
Серебряный призер чемпионата мира (2010, 2015)
-
Бронзовый призер чемпионата мира (2005, 2007, 2019)
-
Победитель юниорского чемпионата мира (2001)
-
Серебряный призер юниорского чемпионата мира (2000)
Индивидуальные
-
Обладатель «Колдер Трофи» лучшему новичку НХЛ (2001)
-
Обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ (2004)
-
Самый ценный игрок чемпионата мира (2009)
-
Лучший нападающий чемпионата мира (2009)
-
Лучший бомбардир чемпионата мира (2010)
-
Лучший ассистент чемпионата мира (2010)
-
Лучший снайпер чемпионата мира (2013)
-
Самый ценный игрок Кубка Гагарина (2015)
-
Лучший снайпер Олимпиады (2018)
-
Самый ценный игрок хоккейного турнира Олимпиады (2018)
-
Заслуженный мастер спорта России (2002)
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Награжден орденом Дружбы
-
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
-
Награжден крестом святого Михаила Тверского
-
Почетный гражданин города Твери
Сколько зарабатывает
В 2014 году журнал Forbes включил Ковальчука в топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов — участников Олимпийских игр в Сочи, также он занял 6-е из 50 мест в рейтинге главных российских знаменитостей. Тогда его годовой доход оценивали в 11 миллионов долларов.
По подсчетам РБК, за 13 сезонов в НХЛ Ковальчук заработал 62,9 миллиона долларов. В среднем в год он получал 4,8 миллиона. Согласно открытым источникам, за четыре года в СКА Кови пополнил свой кошелек на 1 миллиард 320 миллионов рублей, став на тот момент самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги.
В «Спартаке», где он провел последний сезон, Кови получил 15 миллионов рублей без учета бонусов.
Кроме того, хороший доход хоккеисту в разное время приносила реклама.
Личная жизнь
Свою будущую жену Николь Амбразайтис спортсмен впервые увидел в клипе группы «Мираж», где она была солисткой. Девушка очень понравилась Ковальчуку, и он решил познакомиться с ней, чего бы ему это ни стоило. Роман развивался постепенно. Сначала они просто встречались, а затем начали жить вместе. Спустя пять лет отношений у них родилась девочка Каролина. Однако свадьбу пара сыграла только через 2,5 года после появления первенца. У них было два пышных праздника — в Москве и Твери. Через год после свадьбы влюбленные обвенчались в Новодевичьем монастыре.
«Предложил Николь руку и сердце, лишь почувствовав, что окончательно созрел для официальной регистрации отношений, а значит, готов взять на себя ответственность за семью. Очень благодарен Николь, что она не торопила меня вопросами», — сказал хоккеист в одном из интервью.
В 2009-м в молодой семьей родился сын Филипп, а через год второй — Артем. В 2014 году у Ковальчуков появилась на свет вторая дочь, которую назвали Ева.
Николь была вынуждена оставить мечты о карьере певицы и посвятить себя воспитанию детей. При этом она активно занимается спортом, участвует в конкурсах среди бодибилдеров, а в 2023 году покорила Эльбрус.
«Это сверхнагрузки, я даже представить себе такое не могу. Был несколько раз в горах, где высота всего 3,5 километра, и то мне было плохо, я ночью просыпался оттого, что нечем дышать. Но у Николь организм хорошо переносит высоту, она быстро акклиматизируется», - говорит Илья о супруге.
Хобби
Ковальчук обожает рыбалку и теннис. Также он коллекционирует дорогие машины. У хоккеиста большой личный автопарк, особенно он гордится покупками Bentley GT Continental и Lamborghini Gallardo.
Спортсмен предпочитает слушать разную музыку, но особенно любит рэп. Его любимые исполнители — Эминем и Снуп Догг.
Ковальчук спокойно чувствует себя перед камерами, поэтому даже один раз снялся в кино. Он сыграл роль Октября в комедии «12 месяцев».
В художественном фильме «Чемпионы» о достижениях российских спортсменов Ковальчука сыграл известный актер Алексей Чадов.
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