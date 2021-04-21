Легенда КХЛ Зарипов решил продолжить карьеру. В марте ему пошел пятый десяток

Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

НХЛ не будет запрещать своим игрокам участвовать в ближайшем чемпионате мира. Это плохая новость для хоккеистов, которые уже находятся в расположении российской сборной. Все просто: теперь они конкурируют не друг с другом за место в составе, а с теми, кто не провел ни одного сбора, но при этом выступает в Северной Америке. Прекрасно знаю, как относятся к этому ребята из КХЛ. У многих моментально портится настроение. Надеюсь, что руководство нашей команды на этот раз не будет ждать второго раунда плей-офф, а позовет лишь тех, кто сможет присоединиться до начала турнира.

Понятно, что команде нужен вратарь. Выбор не очень большой. Точно будет свободен Антон Худобин из «Далласа». Под вопросом Игорь Шестеркин и Александр Георгиев из «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка шансы на плей-офф еще не потеряла, но попасть в четверку будет крайне сложно, ведь среди конкурентов «Бостон» и «Питтсбург».

Уже известно, что Артемий Панарин вряд ли поедет в Ригу, но нужно уговаривать Павла Бучневича, только теперь он должен быть игроком первого звена, а не сидеть в третьей тройке. Не уверен, что нынешний Виталий Кравцов сильней тех, кто есть у Валерия Брагина.

Точно не нужен Иван Проворов из «Флайерз». Он проводит средний сезон, не думаю, что на чемпионате мира что-то изменится. Двух защитников мы можем получить из «Оттавы», и нельзя от них отказываться. Вероятно, даже нынешний Евгений Дадонов поможет сборной. Конечно, позовут Владислава Гаврикова и Никиту Задорова, а насчет Николая Кныжова я уже сомневаюсь. Вряд ли усилят команду нынешние Иван Барбашев и Владимир Тарасенко — оба в плохой форме. Очень сильно сомневаюсь, что помогут Денис Гурьянов, Михаил Григоренко и Владислав Наместников, но ведь все равно позовут. И это будет ошибкой. Важно тщательно обсуждать кандидатов и выбирать самых нужных.

Реванш

ЦСКА сравнял счет в серии против «Авангарда», победив 3:0. Все справедливо, по итогам двух встреч действительно равенство, ни у одной из команд нет преимущества. Решают нюансы, а в этот раз хоккеисты команды из Балашихи слишком медленно бегали, не успевали, удалялись, были пассивны в атаке. Интересно, что не сработали именно те задумки, которые помогли победить в первой встрече.

Опять раздаются стоны о судействе, но это беспроигрышная тема для тех, кто хочет оправдать поражение. Люди, которые сейчас возмущаются решением арбитров, забыли, как судьи влияли на результат еще лет 15-20 назад. Во вторник если и были какие-то ошибки, то мелкие, вызванные техническим браком. Лучше спросить, зачем Корбэн Найт бьет локтем соперника за пять секунд до перерыва. Это разве арбитры его заставили? Да и получше надо было играть в атаке.

На этот раз Игорю Никитину удалось заставить своих хоккеистов делать все правильно, у армейцев получилось прикрыть легионеров команды. Не забывайте и о том, что игра в меньшинстве отнимает очень много сил, какие-то хоккеисты становятся «холодными», и нарушается баланс. Это и подвело в третьем периоде: каким бы хорошим ни было физическое состояние хоккеистов, но на дворе уже конец апреля. Пока болельщики видят ровно то, что ожидали. Две одинаковые команды, которые каждый матч начинают с чистого листа. Преимущества ни у кого нет, что, в принципе, для финала уже хорошо.

Решение

Данис Зарипов не собирается завершать карьеру. Нападающий заявил, что хотел бы остаться и все-таки побороться за Кубок Гагарина. При этом «Ак Барс» ему пока ничего не предлагал, но форвард обещал подумать над предложением из Челябинска, если оно поступит. Очень интересная история. Наверняка Зарипов и сам понимает, что очередной титул он может выиграть только в Казани. Переход в Челябинск не приблизит его к кубку, так как будущее «Трактора» слишком туманно. Если руководство считает, что фарм-клуб не нужен и лучше эти деньги потратить на хоккеистов, которые не определяют результат, то кто знает, что они придумают во время сезона.

У Зарипова шанс есть только в Казани и нигде больше. И тут интрига: если он готов и дальше работать с Квартальновым, то вопросов нет. Согласен быть 13-15-м форвардом команды, играть мало и часто оставаться в запасе — хорошо. Но этот тренер точно ему не даст много времени, да и не думаю, что Зарипов уже потянет прежнюю нагрузку. Но хоккеист должен понимать, что Квартальнову он не нужен, тренер на него не рассчитывает. Просто в Казани свои правила, и если скажут, что Данис должен быть в команде, то никуда не денешься.

Но нужно ли все это Зарипову? Если готов на такое, то пусть остается. По деньгам с клубом наверняка договорятся, сейчас Данис уже не в том положении, чтобы претендовать на большой контракт. Вреда от него нет, а для молодых он авторитет.