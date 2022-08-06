Русский игрок НХЛ выбил у клуба миллион в суде

Обзор дня Алексея Шевченко.

Договор

Арбитраж по делу Якова Тренина, у которого были контрактные споры с «Нэшвиллом», вынес свое решение. Теперь стороны обязаны заключить соглашение на два сезона, а хоккеист будет получать каждый год 1,7 миллиона долларов. Интересно, что оглашение вердикта затянулось на сутки. После 48 часов судья взял еще день на то, чтобы изучить аргументы сторон. Их было много. Знаете, почему чаще всего стороны не доводят дело до слушаний? Во-первых, дорого, ведь надо нанимать адвокатов. Во-вторых, во время прений звучат аргументы, которые вообще-то нельзя слышать хоккеисту и клубу. Но они слушают. И пусть это бизнес, но осадок остается. «Хищники» напирали на то, что у Тренина слишком мало матчей в НХЛ. Причем, предлагали вообще не смотреть на статистику, драки, игровое время, а старались убедить арбитра в том, что российский хоккеист пока не заслуживает больших денег, так как у него нет опыта. Юристы Тренина предлагали обратить внимание, какие зарплаты у игроков его амплуа в сезоне. Плюс напоминали, что все свои заброшенные шайбы Тренин заработал при игре «пять на пять».

В общем, клуб высказал все претензии игроку (они получились довольно слабыми), а хоккеист ответил клубу. Результат вряд ли можно назвать справедливым для Тренина. Все-таки он четко настаивал на зарплате от двух миллионов, а в итоге получит примерно на триста тысяч меньше, чем планировал. Но через два сезона Яков выходит на рынок свободных агентов и уже может выбирать команду. За это время он должен не снижать статистику и добавлять в полезности. Вряд ли «Нэшвилл» будет мешать, так что все в руках Якова. Впрочем, хоккеист будет зарабатывать на миллион больше, чем раньше. В этом смысле он победил.

Юрий Паутов. Фото Global Look Press

Обмен

«Сочи» отдает «Адмиралу» защитника Юрия Паутова, получая взамен денежную компенсацию. Говорят, что Андрей Назаров, даже испытывая дефицит игроков в оборонительной линии, был не против обмена, так как не верил в хоккеиста. Последние два года Юрия были головокружительными. Еще в сезоне-2019/20 он считался хоккеистом Высшей лиги. Тогда защитник был на двустороннем контракте с «Витязем», но большую часть сезона проводил в питерском «Динамо», так как подмосковный клуб имел с ними договор о сотрудничестве. Через год Юрия уже не отправляли в ВХЛ, он провел полный сезон в Подольске, набрав 14 очков в 51 матче.

Но летом 2021 года произошло нечто странное. СКА неожиданно забрал себе хоккеиста. Юрий стал частью сделки, вместе с ним в Санкт-Петербург отправились Бардаков, Пыленков и Моисеев. Но если заинтересованность этими ребятами можно было объяснить (хотя по Даниилу Моисееву тогда было много вопросов), то чем привлек Романа Ротенберга Юрий, понять было сложно. Ну да, крепкий защитник, но не сказать, что очень стабильный. Высокий, но не слишком агрессивный. Тогда пытался выяснить аргументацию СКА, но получил такой ответ: «Нет такого понятия, игрок уровня СКА. Нам нужны люди на конкретные позиции». Паутов в Санкт-Петербурге не задержался, в сезоне он провел 16 матчей и уже в ноябре 2021 года был отправлен в «Сочи». Питерцам вдруг стали крайне необходимы защитники Никита Камалов и Никита Седов.

Не сказать, что и на Черном море у Юрия все было прекрасно. Паутов впервые в карьере остался без заброшенных шайб, да и Андрею Назарову не приглянулся. Теперь новый этап — «Адмирал». Наверное, главный тренер Леонид Тамбиев, согласившись на трансфер, знает, что делает.

«Трактор» потерпел два поражения в Нижнем Новгороде. ХК «Трактор»

Два поражения

Непонятно, зачем «Трактор» поехал в Нижний Новгород. Особого смысла отправляться так далеко на выставочные матчи не было. Только потерпели два унизительных поражения, расстроили болельщиков, испортили себе настроение. Да, все говорят, что команда Анвара Гатиятулина находится под нагрузками, тренировки были очень тяжелыми. Тем более, непонятно, зачем был нужен выезд. Можно было бы найти команду на Урале, какой-нибудь клуб ВХЛ, который бы радостью согласился встретиться с челябинцами. Конечно, сильно переживать из-за 2:7 и 2:6 не стоит. Разные составы, да и тренер решил усложнить тренировочный процесс, заявляя на игры по три звена. Но ведь и соперник не выпускал идеальные сочетания, и у них была заявка, незаполненная до конца. Кроме того, «Трактор» в первый раз уступил коллективу, где в первом звене вышли Сато — Михеев — Ян, а в третьей Венгрыжановский — Виноградов — Левинский. Если бы «Трактор» вообще не вставал на лед до 4 августа, а только занимался на земле, бегая кроссы с утра до вечера, то тогда можно было бы понять результат. Но ведь катались, что-то отрабатывали.

Да, особо не выручили вратари. Но все вокруг давно говорили, что к Эмилю Гарипову и Сергею Мыльникову нужен какой-то сильный голкипер, а не Илья Проскуряков. Тут как раз удивляться не стоит. Больше поразили сочетания. В «Тракторе» решили поставить Антона Бурдасова к своему товарищу Петру Хохрякову. Вроде бы, логика есть. Силовой форвард, умеющий действовать в обороне прикрывает Никиту Тертышного и Антона Бурдасова. Только последнему нужен человек, который бы выдал передачу под мощный бросок. Сам Антон не был замечен в том, что создает моменты за счет индивидуального мастерства. Ждали от Гатиятулина, что он отрядит к Бурдасову либо Владимира Ткачева, либо Алексея Бывальцева, но было принято совсем странное решение. Уже через три дня «Трактор» сыграет на турнире в Магнитогорске. Успеют отдохнуть? Могли бы время потратить на восстановление, не отправляясь в поездку, которая закончилась крахом.