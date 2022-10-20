Знарок закрутил гайки, вразумив суперзвезд. Ужасная серия поражений прервана, но что будет дальше?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Последние новости из «Ак Барса» удивляли и немного смешили. Олег Знарок стал использовать старые методы для того, чтобы хоккеисты пришли в себя. Отменены выходные, начались тяжелые тренировки, общение в раздевалке ужесточилось. На короткой дистанции это действительно может принести эффект, только последствия непрогнозируемые. Не будешь же всегда кричать на хоккеистов, через какое-то время они прекращают реагировать. А беготня на льду с таким календарем в чемпионате может привести вообще к непредсказуемым результатам. Сейчас нет времени даже на нормальное восстановление.

Впрочем, на матч против «Металлурга» этого хватило. Было заметно, как стараются хоккеисты, как очень сильно хотят победить и готовы на многое, чтобы прервать серию из шести поражений. Силовые приемы от Александра Радулова, старательный прессинг, полная концентрация в обороне. Так играют в плей-офф, но в октябре никакого плей-офф нет. Соперник-то не выглядел таким напряженным, но увозит из Казани целый балл, правда, Илья Воробьев потерял на какое-то время Андрея Чибисова, получившего травму в столкновении с Радуловым. И все могло закончиться для гостей еще лучше, но у Алексея Маклюкова дрогнула рука в овертайме, и он не сумел попасть в ворота, где уже лежал Амир Мифтахов.

Днем руководители «Ак Барса» заявили, что не рассматривают отставку Олега Знарка и это был их вклад в матч. Такие слова говорят не для болельщиков, а для хоккеистов. Игроки «Ак Барса» — молодцы. Выложились на 200 процентов. Но мы так и не поняли, что происходит с Вадимом Шипачевым, какова роль Дмитрия Кагарлицкого, есть ли у тренера понимание, как использовать техничных игроков. Победа, добытая за счет эмоций, полезна, но «Ак Барс» с нынешним составом должен забирать свое за счет мастерства. А этого не было.

Поражение

«Авангард» уступил с минимальным счетом в Челябинске, позволил «Трактору» попасть в зону плей-офф, но больше беспокоило, что команда с такой сильной атакой так ни разу и не сумела поразить ворота соперников. И это при том, что у Анвара Гатиятулина есть существенные проблемы в обороне, а на последнем рубеже ветеран Илья Проскуряков. У омичей до сих пор не все в порядке внутри команды, хоккеисты тем или иным способом выражают непонимание происходящего. Смена главного тренера не привела к тому результату, которого ожидали. Обычно когда менеджеры решаются на такой шаг, то ждут всплеска от хоккеистов. Последние стараются произвести впечатление на нового тренера, да и где-то в подсознании понимают, что они могут стать следующими на выход.

Анвар Гатиятулин. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Но ничего подобного в «Авангарде» нет. К Михаилу Кравецу никаких вопросов. Он уверен в себе, на утренней раскатке старался расшевелить хоккеистов, а после игры довольно интересно объяснил, зачем взял спорный запрос на положение «вне игры», когда отличился Максим Шабанов. Да, мол, рисковал удалением, но хоккеисты, отстояв меньшинство, должны были сплотиться и добавить. Но в ответ он пока ничего не получает. На скамейке тишина, после игры кто-то кивает на слабую игру партнера, кто-то раздражен постоянной сменой сочетаний, кто-то не знает, что делать на площадке. Часто выпускали Зията Пайгина, но новичок команды, во-первых, не в той форме, чтобы совершать подвиги, а во-вторых, игрок совсем не того уровня, чтобы нестандартными действиями завести команду.

И как руководство будет выходить из этого положения? Если все запустить, то под угрозой даже попадание команды в плей-офф. Команда и так вне восьмерки, а за плечами три поражения подряд. Правда, до конца октября календарь довольно легкий, но нет уверенности, что команда этим воспользуется.

Вратари

В «Тракторе» продолжается эпопея с вратарями. Выяснилось, что Эндрю Хэммонд по разным причинам не сможет помочь челябинскому клубу в новом сезоне и уезжает домой. Так до конца и не известно, что стало причиной такого решения. То ли проблемы со здоровьем, то ли какие-то личные обстоятельства. Но только ясно, что челябинцы не будут платить хоккеисту компенсацию.

Но деньги-то сейчас не имеют значения. С кем играть-то? Илья Проскуряков хоть и показывает отличный хоккей, но все-таки вряд ли продержится на одном уровне весь сезон. А его сменщик Сергей Мыльников еще психологически не готов выступать в КХЛ.

Выход найден довольно неожиданно. После того как менеджеры «Сочи» подписали соглашение с Михаилом Бердиным, там решено было отдать в аренду Алексея Мельничука. И дело не в том, что он проиграл борьбу Максиму Третьяку. Есть информация, что у голкипера не сложились отношения с главным тренером Андреем Назаровым, так что сотрудничество все равно бы ничем хорошим не закончилось. Алексей, напомним, вернулся из Северной Америки, где долгое время выступал в системе «Сан-Хосе», но после обмена в «Тампу» скатился до ECHL. Будущего за океаном не было, и он вернулся в Россию. Мельничук летом был очень мотивирован перезапустить свою карьеру, выйти на серьезный уровень, но на черноморском побережье как-то все пошло не так. Для «Трактора» сейчас это оптимальный вариант. Если новичок команды сосредоточится на работе, сконцентрируется только на хоккее, то способен брать половину матчей, оставшихся в чемпионате. Интересно, что в последние дни Алексею часто звонили представители Омска, но в вопросах аренды решающее слово было за «Сочи». У челябинцев тоже исчезнет головная боль, кроме того, уже начинает выступать за «Челмет» Кирилл Устименко, а это тоже вратарь с довольно неплохими перспективами.