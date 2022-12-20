Стремительный закат карьеры. Два суперветерана оказались не нужны своим клубам

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Карьера Богдана Киселевича в ЦСКА завершена. Хоккеист обменян в «Авангард», а армейцы получили в свои ряды Владимира Брюквина. Зачем команде Сергея Федорова хоккеист, который не играет на свою зарплату, непонятно. Но, в принципе, если есть деньги, то почему бы их не потратить? Жаль молодых армейцев, которые после этого окажутся в запасе. И не факт, что у них меньше мастерства. Но главное в этой сделке — переезд Киселевича. В свое время ЦСКА заплатили за Богдана «Северстали» 100 миллионов рублей. И это совсем не нынешние 100 миллионов. Тогда это была очень высокая цена за хоккеиста, который только-только заявил о себе в Череповце. Первое время Богдану постоянно напоминали, во что он обошелся клубу, но потом разговоры утихли. Защитник не давал повода вспоминать о тратах, застолбил себе место в основном составе и никому не уступал. Может быть, за 100 миллионов можно было бы рассчитывать и на более активные действия в атаке, но впереди в клубе и так все было в порядке . И потому, когда защитник не забросил ни одной шайбы в сезоне-2017/18, никто не обратил внимания.

В 2018 году Киселевич решил отправиться в Америку. Казалось, что его ждет неплохое будущее, но все обернулось кошмаром. Во «Флориде» ему попали шайбой в лицо, сломали челюсть, пришлось потратить время на восстановление. Но после появления на льду выяснилось, что российские козыри не имеют никакого значения за океаном. Богдан выпал из состава, а затем был обменян в «Виннипег», но там он вообще ни разу не вышел на лед.

Вернувшись, Киселевич снова стал игроком основного состава, выиграл Кубок. Но после смены тренера в армейском клубе Богдан угодил в запас. Федоров по каким-то причинам ему не доверял, не верил в хоккеиста, хотя каких-то серьезных проблем в действиях Киселевича не было. Медленный? Так он никогда не был быстрым. 0 очков в 26 матчах прошлого сезона? Ничего страшного. Правда, были «минус 6», но и это небольшая проблема. Однако уже с начала этого сезона клуб искал варианты для обмена. За армейцев Богдан провел 397 матчей. 100 миллионов окупились.

Алексей Емелин. Фото Global Look Press

Переход

Еще один защитник поменял команду. Но Алексей Емелин не был обменян из минского «Динамо» в «Спартак». Сначала он расторг контракт с белорусским клубом, а через какое-то время подписал контракт с красно-белыми.

Емелин переехал в Белоруссию прошлым летом. Причем выбрал отнюдь не самый выгодный для себя вариант. Его зарплата была всего 15 миллионов рублей, сам хоккеист утверждал, что были и более интересные предложения. Алексей уже летом напомнил о себе, «сломав» на турнире в Сочи Матвея Мичкова. Правда, сам Емелин не признавал вины.

— Если бы Матвей меня объехал и пошел на ворота, то вы бы все говорили, что Емелин старый, — упрекал он журналистов.

И это правильные рассуждения. Мичков сам виноват в том, что пошел обыгрывать ветерана, не оценив свои возможности.

От Емелина не ждали чего-то волшебного в Минске, да и он отрабатывал зарплату. Да, были яркие ошибки. Ляпы были настолько грубые, что их постоянно обсуждали, забывая о том, что Алексей делал полезного на площадке. А он и в силовой не уступал, и соперников нормально встречал, и даже шел в атаку, когда была возможность. Так бы и доиграл до конца сезона, но тут им заинтересовался «Спартак». Хоккеист расстался с белорусами нормально, без всяких компенсаций, объяснив ситуацию. Зачем он «Спартаку»?

Емелин из тех, кто может управлять раздевалкой, а такие люди нужны красно-белым. Несмотря на заслуги Александра Хохлачева, он всегда себе на уме, даже в автобусе со всеми на игру не ездит. Максим Чудинов хоть и ветеран, но тоже всегда держался особняком. Емелин же может и голос повысить, и дух поднять. Кажется, что на льду Алексею места не будет, в команде полно молодых перспективных игроков обороны. Но, видимо, не все могут похвастаться стабильностью.

Дебют

За ярославский клуб в матче КХЛ сыграл вратарь Сергей Мурашов. Несмотря на то, что пропустил достаточно легкую шайбу от Кирилла Петькова, в дальнейшем действовал уверенно и добыл для себя первую победу в главной лиге.

О Мурашове говорят давно. В этом сезоне у вратаря восемь «сухарей» в МХЛ, но к этой статистике надо относиться очень осторожно. Например, рекордсмен лиги в истории турнира тоже из Ярославля. Но Егор Гуськов застрял в «Рязани» и даже там не считается безусловным первым номером.

Сергей Мурашов. Фото Global Look Press

Все проблемы вратарей «Локомотива» из-за того, что в системе нет клуба ВХЛ. Из-за этого молодые голкиперы пересиживают в молодежке, останавливаются в развитии, а затем становятся бесполезны для КХЛ. Еще два года назад у «Локомотива» была мощная пара Гуськов — Горшков, но клуб успешно загубил таланты. Мурашов тоже должен играть на другом уровне. Но у ярославцев всего лишь договор о сотрудничестве с «Молотом», в Перми решают какие-то спортивные задачи, и у них нет возможности давать практику молодому вратарю. В итоге Сергея выпустили на лед во взрослом матче только сейчас, хотя он обращал внимание своей игрой в МХЛ еще в прошлом сезоне. И что дальше? Сыграл, выиграл, но это был матч против «Сочи», и вряд ли Игорь Никитин выпустит Сергея на «Ак Барс» или ЦСКА. Придется опять возвращаться в МХЛ, а там и уровень бросков другой, и скорости низкие.

Но в «Локомотиве» этого не понимают. И руководство готово вновь загубить перспективного вратаря, потому что, видите ли, начальство не видит смысла в клубе ВХЛ. Страшно вспомнить, сколько игроков они уже загубили из-за своей упертости.