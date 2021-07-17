Чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли поменяли из ЦСКА в «Амур». Он отказался играть в Хабаровске и может пропустить сезон

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конфликт

Нападающий «Амура» Андрей Локтионов не прибыл в расположение нового клуба после обмена из ЦСКА. Судя по словам агента, хоккеист готов даже пропустить целый сезон, лишь бы не играть в Хабаровске. Может, уедет в Северную Америку (что вряд ли возможно) или рассмотрит вариант с Европой (это ближе к истине). Причины названы, но, вероятно, сторона игрока что-то недоговаривает, так как все это не показалось убедительным.

Вряд ли, получая больше 4 миллионов в месяц, нельзя решить какие-то бытовые проблемы. Да и названные причины не сенсационны, они вполне обычны для жизни профессиональных спортсменов. «Амур» называет свою позицию по хоккеисту «жесткой», но она скорее нетипична для хабаровского клуба, так как в последние годы там предпочитали ни с кем не ссориться. Но клуб понять можно. Менеджеры заявили, что раз хоккеист не подписал контракт, то в дальнейшем они будут руководствоваться исключительно своими интересами. И на обмен пойдут, только если он их полностью устроит. А что должен был делать «Амур»? У них есть актив, они вправе распоряжаться им на свое усмотрение. Руководители же не предлагали хоккеисту переподписать контракт на новых условиях. Более того, когда состоялся обмен, то Андрей не сделал даже намека на то, что пойдет на забастовку. Он был готов играть за дальневосточный клуб. Расскажи хоккеист сразу о своих проблемах, может быть, хабаровчане что-то и начали придумывать.

Локтионов и его агент выбрали какую-то странную позицию, но и Андрея осуждать не берусь. Вполне понимаю хоккеистов, которые не хотят играть в Хабаровске. Смена часовых поясов просто выносит мозг. Андрей прекрасно понимает, что цена отказа — пропуск сезона без сохранения зарплаты. Он идет на это, он так решил. Нет тут никакого конфликта.

Обмен

Нападающий Михаил Мальцев неожиданно был обменян из «Дэвилз» в «Колорадо». Уверен, что и для хоккеиста подобный шаг стал сюрпризом. Накануне он разместил фотографию в социальной сети в форме «Дэвилз», придя на какое-то мероприятие. Но наш хоккеист не в том положении, чтобы сильно удивляться. В НХЛ обменять могут любого, такое происходит постоянно, просто некоторые трейды объясняют, а какие-то происходят без особых эмоций. И понятно, что скажут Михаилу в прежнем клубе. Мол, мы полностью тобой довольны, но в бизнесе иногда нужно идти на такие шаги.

Как изменится карьера Мальцева? Он переезжает в более сильный клуб, который может выиграть Кубок Стэнли в ближайшие годы. Или не выиграть, но всегда быть близко к этому. Выступать за такую команду тяжелей, но в плане мастерства растешь гораздо быстрее. Не кажется, что Мальцев проиграл. Центральная ось «Колорадо» мощная, при этом за место в третьем звене можно побороться. У нападающего есть определенный талант и умения, чтобы выполнять непопулярные функции.

Не думаю, что Михаила ждет судьба Владислава Каменева, который не сумел закрепиться. Нынешний игрок СКА по потенциалу, возможностям и менталитету — топ-6, но в «Колорадо» у него не было шансов, а защищаться и разрушать он не очень-то и умеет. Михаил же как раз спокойно занимался черновой работой и делал это неплохо. В прошлом сезоне он здорово сыграл за «Нью-Джерси», но там посчитали, что Мальцев не сможет стать стабильным игроком первого или второго звена. В «Эвеланш» форвард изначально приходит на другое место. Пока обмен выглядит вполне себе нормально. Да и воздух в Колорадо чище.

We have acquired Mikhail Maltsev and a 2nd round pick.#GoAvsGo pic.twitter.com/szF911QwV9 — Colorado Avalanche (@Avalanche) July 16, 2021

Руководство

В «Салавате Юлаеве» перед сезоном не все спокойно. Александр Курносов смещен с должности генерального директора, а его место занял Ринат Баширов. Прежний руководитель становится исполнительным директором, он будет больше заниматься спортивным блоком. Василий Чижов по-прежнему спортивный директор, только теперь становится третьим лицом в клубе.

Серьезные изменения, но только на первый взгляд. Кажется, что не поменялось ровным счетом ничего. Баширов и раньше курировал хоккейный клуб, только он занимал должность в администрации республики. Если его устраивало все, что происходило, то почему сейчас все должно быть иначе? Тут надо смотреть на дела, но их пока нет. Пошли слухи, что из «Спартака» могут забрать защитника Андрея Зубарева; если это случится, то вряд ли такая сделка кого-то порадует. Прошлый сезон у хоккеиста явно не получился, а чем он может помочь команде, которая вроде бы хочет выиграть кубок, не совсем понятно.

От Баширова ждут совсем других дел. Прежде всего, нужна четкая позиция по тренерскому штабу главной команды. Хотелось бы, чтобы он рассказал, почему талантливая молодежь загибается, переходя на взрослый уровень. Конечно, важно понять, насколько стабильно финансирование клуба, есть ли гарантии, что в ближайший год потрясений не будет. Но Баширов заходит в клуб без каких-то свежих решений. Кто-то скажет, что нельзя все делать быстро, надо еще осмотреться. Только он не из другого города приехал, а был рядом с клубом. Значит, все устраивает.