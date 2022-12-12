Долго шел за мечтой и сломался. Русского защитника «Вашингтона» грязно вырубил канадский громила

Обзор дня Алексея Шевченко.

Шоу

В Челябинске прошел очередной Матч звезд КХЛ. Вероятно, не самый представительный, если анализировать составы команд, но сейчас в нашей лиге не так много хоккеистов, которые были известны за пределами своих городов. При этом с первых минут праздника о составе участников никто не вспоминал. Все, кто прибыл, отнеслись к шоу предельно ответственно. На конкурсах творили и чудили, к журналистам относились доброжелательно, не капризничали и не устраивали скандалы. Помню, как-то Кирилл Кольцов собирался уезжать из Сочи, так как его не сделали капитаном команды. Сейчас такого и близко не было.

Уральский болельщик не подвел. Пишут, что арена не была заполнена до отказа, но, наверное, потому, что билеты на какие-то места и не продавались. Например, лига отдала два ряда представителям пресс-служб клубов. Визуально найти свободные места было тяжело. Еще раз подтверждается, что такие праздники и надо проводить не в столице, а как можно дальше от Москвы. Жаль, что поездки во Владивосток или Хабаровск не очень удобный вариант. Не с точки зрения финансов, а из-за часовых поясов и разницы во времени. Уверен, что домашняя арена «Амура» была бы заполнена на 120 процентов.

Спорной считалась идея КХЛ пригласить непонятных рэперов на матч, но организация выбрала путь для привлечения молодежи и его придерживается. Может быть, исполнители были малоизвестны хоккеистам и организаторам, но на трибунах их встречали радостно, да и гости, надо сказать, сильно постарались, чтобы вписаться в движение. Порадовало, что все хоккеисты, несмотря на тяжелые условия (кто-то приехал рано утром, почти у всех было мало времени на сон), старались получить удовольствие. Летел со многими обратно в Москву — все были рады возможности переключиться, расслабиться во время трудного сезона. Следующий Матч звезд состоится в январе 2024 года, место проведения пока не определено, да и нет смысла торопиться. Главное, чтобы все проходило не в центральных регионах.

Александр Алексеев. Фото Global Look Press

Травма

Повреждение защитника «Вашингтона» Александра Алексеева оказалось тяжелее, чем предполагалось ранее. Хоккеист внесен в длительный список травмированных, о сроках возвращения в строй пока неизвестно. Что случилось на этот раз? В матче против «Сиэтла» Алексеева грубо ударил в голову Джеймисон Олексяк. Причем это было совершенно не игровое нарушение, странно, что опытный хоккеист вообще пошел бить соперника. Олексяк получил три матча дисквалификации и был оштрафован, но кому от этого легче?

Алексеев только-только вернулся в строй. Напомним, что начало сезона пришлось пропустить из-за глупой травмы, полученной во время самостоятельной подготовки. При игре с любителями ему нанесли серьезное повреждение, из-за которого хоккеисту пришлось ложиться на операцию. На Александра рассчитывали в «Вашингтоне», но сезон пришлось начинать в «Херши». Впрочем, в АХЛ хоккеист не задержался. Четыре матча понадобилось менеджерам, чтобы убедиться в отличном физическом состоянии защитника, и его моментально перевели в НХЛ, тем более что в команде было слишком много травмированных. Правда, Алексеев не сразу стал игроком основного состава. После игры против «Питтсбурга» три недели пришлось смотреть хоккей с трибуны, встречаясь с командой только на тренировках. Но затем Александра выпускали на лед в четырех встречах подряд. Не сказать, что получалось здорово, бывший защитник «Салавата Юлаева» провел на льду 17 минут только во встрече с «Калгари», а еще в двух был «защитником на подмену», проводя на площадке по 12 минут. В четвертой же игре случилось то проклятое столкновение с Олексяком.

Матвей Мичков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Перспективный

Нападающий системы СКА Матвей Мичков накануне побывал в Ангарске, поразил ворота «Ермака», и теперь на его счету 10 заброшенных шайб при всего 11 матчах в ВХЛ. Он уверенно идет по графику «более одного очка за игру», ведь на его счету еще и четыре передачи. При этом накануне главный тренер СКА Роман Ротенберг подчеркнул, что Мичков еще далек от возвращения в КХЛ. Но нет никакой четкой причины, из-за которой хоккеист находится лигой ниже. Только общие слова: «Матвею нужно выиграть конкуренцию, как у сверстников, так и у взрослых хоккеистов».

Видимо, что-то случилось у форварда с главным тренером. То ли была какая-то ситуация, то ли неприятный разговор. Мичков в этом сезоне совсем не прогрессирует с точки зрения карьеры. Всего три матча в КХЛ, теперь 11 игр в Высшей лиге. Да, мы помним, что летом Матвей получил повреждение на турнире в Сочи, но с тех пор прошло уже достаточно много времени, давно уже нет никаких проблем со здоровьем, а хоккеист сидит в «СКА-Неве».

Возможно, какие-то проблемы с коммуникацией. Представители игрока опровергают, что у хоккеиста есть сложности во взаимоотношениях с коллегами. Сам Матвей вроде бы ведет себя нормально, но все равно появляются какие-то истории. Например, говорят, что с ним никто не хочет жить в одном номере на выезде, а он, дескать, заявлял тренерам, что будет сам выбирать, когда ему выходить на лед. Но сейчас команда ВХЛ в длительной и малокомфортной поездке по Сибирскому региону, вряд ли бы кто-то захотел отправиться в нее самостоятельно. Матвей хочет играть на высоком уровне и чувствует, что готов к КХЛ. Но не получая желаемого, нервничает. В ответ на нетерпеливость в СКА его воспитывают. Глядя на действия Мичкова в матчах ВХЛ, кажется, что он делает правильные выводы и старается. Осталось только убедить главного тренера СКА. Поднять в первую команду форварда могут в любую секунду.