Внук легендарного Тихонова неожиданно завязал с хоккеем. Его замучили травмы
Объявление Виктором Тихоновым о завершении карьеры — почти как гроза посреди февраля. Шок даже для руководства «Салавата Юлаева», с которым у нападающего был еще год контракта. Для команды это невосполнимая потеря. Профессионал высшего уровня и боец с характером на льду. За пределами площадки обаятельный, воспитанный, никогда не отказывавший в интервью и постоянно общавшийся с болельщиками добрый молодой человек с гривой длинных волос. Люди с таким набором игровых и человеческих качеств не должны завершать карьеру до 40 лет минимум.
Однако в карьере любого профессионала приходит время ставить точку. И когда Тихонов говорит о проблемах со здоровьем, то это не дежурное оправдание принятому решению. Без подглядывания в базу данных сложно вспомнить, когда он провел сезон целиком без серьезных повреждений. Например, в последнем регулярном чемпионате на его счету всего 25 матчей. Это следствие бескомпромиссной манеры игры. Виктор никогда не уходил от борьбы, активно действовал в силовой манере и не боялся принимать шайбу на себя.
Говорят, что еще одним важным фактором в завершении карьеры стала точка зрения его супруги Евгении. Пара давно познакомилась в Калифорнии, где проживает в свободное время. Именно через ее Инстаграм (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Тихонов и сделал свое заявление об уходе. Возможно, в этом есть доля правды. Такие решения обычно принимают на семейном совете и кого-то винить смысла нет никакого.
По-настоящему звездным для Виктора стал сезон-2013/14, когда он стал лучшим нападающим и бомбардиром чемпионата мира в Минске. В той сборной России, которой тогда впервые на крупном турнире руководил Олег Знарок, играли Овечкин, Малкин, Шипачев, Зарипов, Кузнецов, Дадонов и другие.
Сейчас это кажется почти байкой, но когда Тихонов делал первые шаги в России на профессиональном уровне, то неважно говорил по-русски и в интервью не без труда подбирал слова. Дело в том, что почти все детство и юность он провел в Калифорнии, где одно время работал в «Сан-Хосе» его отец Василий. Из-за великого деда форварда какое-то время считали блатным. Но слухи быстро развеялись, стоило только Тихонову оказаться во взрослом хоккее.
Два неплохих сезона в «Северстали», «бронза» молодежного чемпионата мира и звание второго бомбардира вслед за Никитой Филатовым, выбор в первом раунде драфта «Финикса» (для 20-летнего переростка это огромная сенсация) и год в НХЛ — многообещающее начало карьеры. Для того, чтобы добиться большего, ему не хватило катания и внутреннего огня. Хороший парень из хорошей семьи провел хорошую карьеру. Остается надеяться, что на этом династия Тихоновых с хоккеем не закончит и Виктор о себе еще напомнит.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4