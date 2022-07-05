Внук легендарного Тихонова неожиданно завязал с хоккеем. Его замучили травмы

Виктор объявил о завершении игровой карьеры.

Объявление Виктором Тихоновым о завершении карьеры — почти как гроза посреди февраля. Шок даже для руководства «Салавата Юлаева», с которым у нападающего был еще год контракта. Для команды это невосполнимая потеря. Профессионал высшего уровня и боец с характером на льду. За пределами площадки обаятельный, воспитанный, никогда не отказывавший в интервью и постоянно общавшийся с болельщиками добрый молодой человек с гривой длинных волос. Люди с таким набором игровых и человеческих качеств не должны завершать карьеру до 40 лет минимум.

Однако в карьере любого профессионала приходит время ставить точку. И когда Тихонов говорит о проблемах со здоровьем, то это не дежурное оправдание принятому решению. Без подглядывания в базу данных сложно вспомнить, когда он провел сезон целиком без серьезных повреждений. Например, в последнем регулярном чемпионате на его счету всего 25 матчей. Это следствие бескомпромиссной манеры игры. Виктор никогда не уходил от борьбы, активно действовал в силовой манере и не боялся принимать шайбу на себя.

Виктор Тихонов-младший. Фото «СЭ»

Говорят, что еще одним важным фактором в завершении карьеры стала точка зрения его супруги Евгении. Пара давно познакомилась в Калифорнии, где проживает в свободное время. Именно через ее Инстаграм (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Тихонов и сделал свое заявление об уходе. Возможно, в этом есть доля правды. Такие решения обычно принимают на семейном совете и кого-то винить смысла нет никакого.

По-настоящему звездным для Виктора стал сезон-2013/14, когда он стал лучшим нападающим и бомбардиром чемпионата мира в Минске. В той сборной России, которой тогда впервые на крупном турнире руководил Олег Знарок, играли Овечкин, Малкин, Шипачев, Зарипов, Кузнецов, Дадонов и другие.

Сейчас это кажется почти байкой, но когда Тихонов делал первые шаги в России на профессиональном уровне, то неважно говорил по-русски и в интервью не без труда подбирал слова. Дело в том, что почти все детство и юность он провел в Калифорнии, где одно время работал в «Сан-Хосе» его отец Василий. Из-за великого деда форварда какое-то время считали блатным. Но слухи быстро развеялись, стоило только Тихонову оказаться во взрослом хоккее.

Виктор Тихонов-младший. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Два неплохих сезона в «Северстали», «бронза» молодежного чемпионата мира и звание второго бомбардира вслед за Никитой Филатовым, выбор в первом раунде драфта «Финикса» (для 20-летнего переростка это огромная сенсация) и год в НХЛ — многообещающее начало карьеры. Для того, чтобы добиться большего, ему не хватило катания и внутреннего огня. Хороший парень из хорошей семьи провел хорошую карьеру. Остается надеяться, что на этом династия Тихоновых с хоккеем не закончит и Виктор о себе еще напомнит.