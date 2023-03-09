Не рано ли «Ладе» в КХЛ? С какими составом и тренером клуб собрался возвращаться в элиту

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Лада» все-таки умудрилась проиграть в первом раунде плей-офф ВХЛ. Причем уступила команде, которая не только была гораздо ниже по итогам регулярного чемпионата, но и вообще впервые участвовала в матчах на вылет. Мы уже писали о том, что перед клубом из Тольятти поставили серьезные финансовые условия для вхождения в лигу. Но как быть со спортивной частью?

Пресс-конференция главного тренера «Лады» Валерия Белова после поражения получилась короткой. Ему не задали не единого вопроса, тренер даже немного удивился подобному развитию событий. Но, правда, на видео не видно, сколько журналистов присутствовало на мероприятии.

Сам специалист одной из причин назвал то, что его команда «совсем недавно переболела». Причем Белов подчеркнул, что это «не оправдание», хотя именно так и выглядело. Других-то аргументов названо не было. У тольяттинцев хороший состав, с мастерами приличного уровня по меркам ВХЛ. Причем ни одно звено не выпадало (в отличие, кстати, от соперника из АКМ). Может быть, чуть проседала вратарская линия, но это проблема всех клубов. Впрочем, туляки победили с Иваном Куликовым, который весь сезон выступал за худший клуб турнира «Ермак». У «Лады» вратари посильнее.

В свое время Валерий Белов сказал громкую фразу о том, что считает себя тренером уровня КХЛ и потому в Высшую лигу работать не пойдет. Примерно через две недели после интервью он подписал контракт с «Ладой». Понять его можно. Предложений из КХЛ нет, не дома же сидеть. А тут клуб, который собирается вернуться на элитный уровень и вроде бы обещал, что перейдет в КХЛ с этим тренером.

Теперь в Тольятти могут и передумать.

С каким составом команда пойдет в КХЛ, тоже заботит офис лиги. Получать аутсайдера, который в сентябре займет последнее место в конференции, не хочется. С другой стороны, есть примеры «Адмирала», «Северстали» и «Витязя», где тоже игроки не такого высокого уровня, но команды показывают приличные результаты. В первых двух случаях — из-за тренеров, ведь Леонид Тамбиев и Андрей Разин реально лучшие в этом сезоне. В последнем — из-за мастерства менеджера, который разве только на лед не выходит, но целиком контролирует команду.

Валерию Белову в «Ладе» никто не мешал, в состав никто не лез, он сам работал, согласно своей философии. Результат отвратительный. И в чемпионате заняли лишь шестое место, и в плей-офф провалились. Идти с Беловым в КХЛ — риск.

Валерий Белов. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Бывший многолетний соратник Зинэтулы Билялетдинова давно уже ушел в самостоятельное плавание. Начиналось неплохо. Белов сменил Владимира Крикунова, выиграл с командой конференцию, а в плей-офф прошел два раунда и в финале «Востока» уступил «Трактору». Но на следующий год был жуткий провал. В гладком чемпионате только третье место, а в плей-офф — вылет в первом раунде от «Сибири».

После этого Белов переехал в Подольск и провел там три сезона. Дважды выводил команду в плей-офф, но оба раза подмосковный клуб вылетал в первом раунде, уступая СКА и ЦСКА 0-4.

Этот период в «Витязе» был очень неоднозначным. Вроде бы с Беловым попадали в восьмерку. Но все время было все на тоненького, а в матчах на вылет у команды не было ни единого шанса. Да, в то время разрыв между клубами был больше, потолка зарплат не существовало. Насколько известно, обстановка тех времен в команде была далеко не идеальной.

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Есть ощущение, что с Беловым в Тольятти прекратят сотрудничество. Если выполнят все технические условия, то тренера не возьмут в КХЛ. Но и предложений после периода работы в Тольятти у Белова тоже не будет.

Вот вам и еще одна проблема «Лады» перед возвращением в КХЛ.