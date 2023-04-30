«Российские игроки неоправданно завышают цены». Интервью спортивного директора «Адмирала»

Менеджер дальневосточного клуба Вадим Аверкин — о селекции, новых реалиях рынка игроков, Никите Серебрякове и продлении Леонида Тамбиева.

Серебряков, Ключников

— Много разговоров о вратаре «Адмирала» Никите Серебрякове и тренере Юрии Ключникове. Никита останется в команде на следующий сезон?

— Слухов и информации много. Все телеграм-каналы об этом пишут. Мы намерены сохранить Никиту у себя. Позиция клуба: никакие обмены на данный момент нам не интересны. Что будет дальше, не могу сказать. Тренер вратарей Юрий Ключников ушел. Он качественно отработал два сезона. Спасибо ему за это. Сейчас пошел на повышение. Желаю ему только удачи.

— Была возможность сохранить Ключникова в клубе?

— Думаю, нет. От такого предложения вряд ли отказываются. Второе такое предложение могут не сделать. СКА — это уровень. То, что его пригласили, — это венец его двухлетней работы. Желаю ему только удачи и чтобы он качественно сработал в СКА. У нас за два года сложились хорошие дружеские отношения, помимо рабочих. Думаю, у нас не было шансов его сохранить.

— Такое же предложение жизни могут сделать Серебрякову. Как тогда поступит «Адмирал»?

— Никите Серебрякову не могут сделать такое предложение, потому что он был неограниченно свободным агентом. Мы в марте переподписали контракт. Специально не хотел, чтобы он выходил на рынок. Это другая история.

— Состав «Адмирала» сильно изменится в следующем сезоне? Ждать серьезных перестановок или вы сохраните костяк команды, которая дошла до второго раунда плей-офф?

— Естественно, было желание сохранить костяк команды. Процентов на 80 это получилось. Сейчас ищем новых кандидатов. Некоторые фамилии вы уже узнаете после открытия трансферного окна. Как я говорил много раз, на Дальний Восток тяжеловато заманивать игроков. Даже при наличии результата, которого мы добились в этом году. Селекция идет тяжеловато, но на две третьих команда укомплектована.

Фото Global Look Press

Бюджет «Адмирала» увеличится

— Изменится ли бюджет «Адмирала»? Планируется качественное повышение?

— Бюджет увеличится, но не так кардинально, как заявляет «Амур» о 900 миллионах. Увеличение будет, но не такое значительное.

— Денег, которые вам добавят, не хватит, чтобы претендовать на статусных игроков? «Амур» делал предложения Ткачеву, Толчинскому.

— Таких предложений от нас не будет. Это внесет дисбаланс в команду. Если один игрок будет получать 80 миллионов, а остальные по 10-20, — это приведет к дисбалансу. Надо создавать сбалансированную команду и отталкиваться от своих финансовых возможностей.

— Каким видите верхний предел зарплаты в «Адмирале», чтобы избежать дисбаланса?

— У нас уже есть Никита Серебряков с зарплатой 47 миллионов. Где-то в этом районе. Понятно, что Никита заслужил эти деньги. Рынок диктует свои условия. Не будет такого, что в команде пять человек получают по 50 миллионов. Не хватит наших финансовых возможностей. Может быть, один-два игрока будут с такими зарплатами.

— Насколько финансовое положение «Адмирала» стабильно? Есть уверенность в завтрашнем дне и дальше?

— За два сезона у нас не было ни одного дня просрочки по заработной плате и премиальным. Все платится день в день. Спасибо руководству за это. Уверенность в завтрашнем дне есть. Это одна из первоочередных задач, которую ставит руководство. Чтобы игроки не думали о финансах, задержках и так далее. Уверенность в завтрашнем дне есть. И в послезавтрашнем — тоже. Думаю, у нас не будет никаких проблем с выплатой зарплаты.

— Прошлая репутация клуба — один из факторов, который отталкивает хоккеистов. Удалось сейчас очиститься от старых проблем?

— За два года к нам нет никаких финансовых нареканий. Игроки общаются между собой. Ни одного хоккеиста мы не обманули. Платили день в день. Думаю, за нами уже хорошая репутация. Другое дело, что на Дальний Восток — даже при такой репутации — тяжело приглашать игроков.

Никита Серебряков. Фото Global Look Press

Шулак, цены на легионеров

— Реально ли сохранить Либора Шулака в команде или это вопрос, который не обсуждается?

— Шулак становится неограниченно свободным агентом. Мы общались с Либором и сделали ему предложение. Но он хочет попробовать свои силы в топ-клубе. Все говорят, что он окажется в «Авангарде». Мы узнаем об этом только после 30 апреля. Мы в любом случае ждем Либора. Если с «Авангардом» не срастется, мы будем ждать его. Предложение уже сделано.

— Это предложение — на уровне зарплаты Серебрякова? Или выше?

— Сделано адекватное предложение по рынку. Естественно, никто не принижает его достоинств. Все по рынку.

— Какая позиция «Адмирала» по легионерам? Полностью заполните заявку из трех иностранцев?

— Сейчас подписан защитник Колби Уильямс, который продлил соглашение с нами на один год. Есть две легионерские позиции. Скорее всего, это будут нападающие. Ищем, изучаем рынок. Если на рынке появился Шулак и он захочет продолжить карьеру у нас, то, конечно, мы его возьмем.

— Чувствуете повышение цен на легионеров из-за сокращения лимита до трех игроков? Это проблема для «Адмирала»?

— Как только приняли сокращение лимита на легионеров, я сразу сказал, что пойдут вверх цены не только на легионеров, но и на российских игроков. Сейчас так и произошло. Рынок даже средних игроков завышен. Цены пошли вверх, как я и говорил ранее. Мы ощущаем рост цен. Это немного усложняет задачу. Конечно, еще подняли пол зарплат до 405 миллионов. Это тоже влияет. Игроков на рынке не так много, цены пошли вверх.

— Как с этим бороться? Некоторые запросы игроков для российского рынка выглядят заоблачными.

— Это повышение цен искусственное. Сократилось чуть больше 50 мест. Их получили российские игроки. С одной стороны, это хорошо. С другой, они неоправданно завышают цены. Как бороться? Нужно вернуть лимит на пять легионеров. Хотя бы после этого шага цены не будут такими большими.

— Поступали завышенные запросы от хоккеистов «Адмирала», с которыми хотели продлить контракты?

— Это нормально после такого удачного сезона, когда игроки выросли в цене и просят больший контракт. Но они не понимают, что мы были сильны командой и системной игрой, а не индивидуальностью. То, что они просят, это — нормально. Мы это учитываем. Небольшие увеличения контрактов последовали, но заоблачных цифр никто не просит. Все адекватно оценивают свои шансы и силы.

— Это касается и тренерского штаба во главе с Леонидом Тамбиевым?

— Да. Леонид Григорьевич не просил заоблачных цифр. Мы подписали контракт на один год по адекватной цене.

Леонид Тамбиев. ХК «Адмирал»

— Продление главного тренера далось легко?

— Не могу сказать, что переговоры прошли легко. Но и не скажу, что очень сложно. Все в рабочем режиме: несколько встреч с агентом и телефонных разговоров. Самое главное, что Леонид Григорьевич сам хотел остаться. Мы нашли компромисс, пришли к общему знаменателю и подписали контракт.

— Понимаете, кто станет новым тренером вратарей «Адмирала»?

— Есть наметки. 29 апреля встречаюсь с одним кандидатом. Посмотрим, как пройдет встреча. Я бы хотел видеть его в своей команде. Несколько фамилий есть, но одна выделяется.

— Вам самое главное — оставить Серебрякова.

— Да, это один из самых важных моментов. Надеюсь, нам удастся сохранить Никиту. Контракт переподписан. Права у нас. Надеюсь, все будет хорошо.

— Вы же понимаете, что этот вопрос может решиться не на уровне клуба, а выше.

— Конечно. Я не вчера родился. Мы сделаем все, чтобы Никита остался в нашем клубе.