Бывшего хоккеиста зарубили топором в Казани. Через месяц у него должна была быть свадьба
Владимир Паюл закончил карьеру хоккеиста в 2019 году. Он воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», а в составе молодежной команды системы «Реактора» брал серебряные медали МХЛ в 2017-м. После ухода из «Нефтехимика» Паюл поиграл в нефтекамском «Батыре» и белорусских командах «Брест» и «Барановичи». Летом 2019-го он прошел предсезонку в составе самарского ЦСК ВВС, но решил завязать с хоккеем.
Вскоре Паюл стал риелтором и преуспевал в новой деятельности. Как рассказывал сам Владимир в инстаграме, за ноябрь 2021-го он совершил 16 сделок с недвижимостью с общим оборотом около 80 миллионов рублей.
Но 25 января случилась беда. Паюл приехал в собственную квартиру, которую сдавал мужчине. Ранее он просил его съехать, поскольку хотел продать эту квартиру, но мужчина отказался уезжать. После приезда Владимира между ними произошла драка, в ходе которой квартирант зарубил Паюла топором.
Убийца скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.
Гибель Паюла потрясла всех, кто с ним играл. Защитник «Адмирала» Камиль Фазылзянов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, каким был Владимир: «Добрый, веселый парень. Всегда был готов помочь». Хорошо знал Паюла и руководитель пресс-службы «Нефтехимика» Исмаил Рамазанов: «Спокойный, позитивный был парень. Я в шоке просто! Столько подонков вокруг нас».
Через месяц у Паюла и его невесты Марии была запланирована свадьба — пара уже рассылала приглашения будущим гостям. «Я не верю, что это случилось с нами. Вчера рассылала пригласительные на свадьбу, а сегодня зову всех на похороны».
История потрясает — знакомые Паюла называют его спокойным человеком, а бывшая невеста не понимает: «Как можно было убить самого неконфликтного в мире человека?»
Похороны Владимира состоятся 27 января в Казани.
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