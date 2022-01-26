Бывшего хоккеиста зарубили топором в Казани. Через месяц у него должна была быть свадьба

Владимир Паюл закончил карьеру хоккеиста в 2019 году. Он воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», а в составе молодежной команды системы «Реактора» брал серебряные медали МХЛ в 2017-м. После ухода из «Нефтехимика» Паюл поиграл в нефтекамском «Батыре» и белорусских командах «Брест» и «Барановичи». Летом 2019-го он прошел предсезонку в составе самарского ЦСК ВВС, но решил завязать с хоккеем.

Вскоре Паюл стал риелтором и преуспевал в новой деятельности. Как рассказывал сам Владимир в инстаграме, за ноябрь 2021-го он совершил 16 сделок с недвижимостью с общим оборотом около 80 миллионов рублей.

Но 25 января случилась беда. Паюл приехал в собственную квартиру, которую сдавал мужчине. Ранее он просил его съехать, поскольку хотел продать эту квартиру, но мужчина отказался уезжать. После приезда Владимира между ними произошла драка, в ходе которой квартирант зарубил Паюла топором.

Убийца скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.

Гибель Паюла потрясла всех, кто с ним играл. Защитник «Адмирала» Камиль Фазылзянов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, каким был Владимир: «Добрый, веселый парень. Всегда был готов помочь». Хорошо знал Паюла и руководитель пресс-службы «Нефтехимика» Исмаил Рамазанов: «Спокойный, позитивный был парень. Я в шоке просто! Столько подонков вокруг нас».

Через месяц у Паюла и его невесты Марии была запланирована свадьба — пара уже рассылала приглашения будущим гостям. «Я не верю, что это случилось с нами. Вчера рассылала пригласительные на свадьбу, а сегодня зову всех на похороны».

История потрясает — знакомые Паюла называют его спокойным человеком, а бывшая невеста не понимает: «Как можно было убить самого неконфликтного в мире человека?»

Похороны Владимира состоятся 27 января в Казани.