«Огород — не мое. Люблю эмоции». Олимпийский чемпион вернулся в КХЛ и возглавил аутсайдера

Интервью нового главного тренера «Сочи» Сергея Светлова.

Сергей Светлов в конце октября сменил на посту главного тренера «Сочи» Андрея Назарова. Олимпийский чемпион-1988 вернулся к тренерской работе и старается реанимировать попавший в кризис южный клуб. В интервью «СЭ» Светлов рассказал об изменениях в команде после его прихода, поделился впечатлениями от возвращения в КХЛ и объяснил, почему похвала эффективнее в работе с хоккеистами, чем критика.

Бросить хоккей невозможно

— Вы проводите тренировки без перчаток, хотя остальные тренеры выходят в них. Почему так?

— Не знаю, просто привык уже. Так удобнее. Я же не бросаю, не бегаю. А пас отдам и без них. Привык уже. Клюшка есть, а перчатки — необязательно.

— Судя по тренировке, вы в приличной форме. Отдавали хорошие передачи.

— Руки-то помнят. До «Сочи» я регулярно тренировался с «Легендами хоккея». Играл за ветеранов. По мере занятости искал время, чтобы выйти на лед и поучаствовать в товарищеских турнирах или гала-матчах. Приятно вспомнить прошлое, побыть с ребятами, потренироваться. В хоккей я пришел в семь лет. Бросить его просто невозможно.

— Заметно, что вы горите работой. Счастливы, что вернулись к делу? Многие в вашем возрасте выбирают дачу, огороды.

— Я люблю свою работу. Она — часть моей жизни. Может быть, даже большая часть жизни. Дача и огород — это не мое. Люблю эмоции. А хоккей — это и есть эмоции, борьба, жизнь. Это же прекрасно!

— Вы активно участвуете в тренировочном процессе. Это свойственный вам стиль, или просто понимаете, что команде сейчас надо объяснять все на пальцах?

— Так должно быть в любой команде и с любыми игроками. Если не все правильно выполняют задание, то надо объяснить, показать. У нас много ребят, которые неплохо играют, и мы хотим сделать их лучше. Конечно, наша команда молодая. Ребят надо больше обучать, подсказывать. Если есть возможность — а я пока еще могу, — то делаю это на собственном примере. Для тренера важно не только говорить, но и показывать. Ребята увидят и закрепят это.

— Какие положительные изменения в игровом рисунке «Сочи» отметите с момента вашего назначения?

— Каждый тренер придерживается собственного видения игры. После смены тренера меняется понимание хоккея. Мы корректируем некоторые моменты, делаем выводы. Стараемся подвести игроков к системе, которая мне нравится. Подбираем соответствующие упражнения, в том числе больше игровых, которые нужны во время матчей. Постепенно улучшаем игру, ищем оптимальный состав. Доверяем молодым ребятам. Команда прибавляет, растет — мне это нравится. Прогресс есть. Мы не стоим на месте.

— А какая ваша система игры?

— Системы бывают разные. Мы смотрим на игроков, которые собраны в команде. На их уровень и навыки. От этого подбираем правильную систему. Мне хочется, чтобы мы играли первым номером, а не вторым. Конечно, мы должны уметь и обороняться, и атаковать, но считаю, что молодым ребятам больше подходит раскрепощенный и активный хоккей. Стараемся искать победы не в обороне, а в атаке.

Хоккеисты «Сочи». ХК «Сочи»

Для «Сочи» важнее пряник, а не кнут

— После прихода в команду вы протестировали игроков на льду. После тестов у хоккеистов взяли анализ крови. Что вы хотели увидеть и какие получили результаты?

— Хотел получить элементарное понимание, в каком физическом состоянии находится команда. От этого строится тренировочный процесс. Посмотрел, что функциональное состояние хорошее. Поэтому мы сделали тренировки, отталкиваясь от базы, которую команда имела. Это была точка отсчета — с нее начался план тренировок и подготовки к играм. Если бы, например, физическая форма была плохая, то мы бы пересмотрели тренировочный процесс. Больше бы работали в аэробном и скоростно-силовом режимах. Тест показал, что ребята находятся в хорошей форме. Учитывали и психологический настрой. Было много поражений — это влияет на команду. Из-за этого добавляли больше игровых и эмоциональных упражнений, чтобы ребята раскрепостились и сбросили с себя груз.

— На скамейке во время матчей можно часто увидеть вас повышающим голос и пытающимся завести игроков. Это один из ваших инструментов работы?

— Если я отдаю часть своей энергии ребятам, то они частично могут ее принять. Я их не ругаю, а мотивирую: чтобы шли в борьбу, чтобы не сдавались, чтобы выигрывали единоборства. Эмоциональные слова помогают ребятам. Я не ругаю их за ошибки, а стараюсь подбодрить, чтобы они не опускали руки и голову.

— Был хотя бы один матч или период, когда вы не повышали голос на команду?

— Конечно. Если ребята хорошо играют, матч удается, то кричать никому не надо. А когда что-то не получается, можно повысить голос. Но это делается не для того, чтобы обидеть или отчитать ребят, а для мотивации.

— А сами игроки это понимают?

— Я же все проговариваю словами. Слова тоже имеют значение. Важен не тембр голоса, а слова. Думаю, они все понимают. Стараюсь к каждому игроку подобрать свой ключ. Кого-то поругать, кого-то похвалить. Во время матча это не всегда получается. Мы разговариваем и после игр. Одному игроку нужен пряник, другому — кнут. Это нормально.

— А чего сейчас больше нужно «Сочи»: кнута или пряника?

— В любой ситуации пряник важнее и лучше. Похвала за хорошие действия намного эффективнее и полезнее, чем критика и порка кнутом за ошибки. Правильные моменты надо ставить в пример, делать акценты на хороших действиях, а не только ругать и говорить, кто и где ошибся. Так ребята могут закрыться. Считаю, что надо больше пряника, но строгость и дисциплина тем не менее важны. Чтобы не было панибратства. Каждый делает свою работу. Если игрок полностью отдается, то, даже несмотря на ошибки, его не ругают. А если он может, но не хочет и выходит неподготовленным, то стоит поругать. У нас есть рычаги управления: можем посадить на скамейку запасных, можем вывести из состава. Но любая похвала всегда эффективнее критики.

Тренерский штаб «Сочи». ХК «Сочи»

— Во время тренировки вы активно занимались большинством с командой. Это значит, что вы сами ставите розыгрыш «Сочи»?

— Так нельзя сказать. Мы определили роль каждого тренера в штабе. Игорь Горбенко отвечает за розыгрыш «5х4». Дмитрий Кокорев — за защитников и меньшинство. Свои обязанности у тренера вратарей Олега Ромашко. Я, как главный тренер, помогаю и участвую во всех процессах. Ведь это все входит в мои обязанности. А помощники сконцентрированы на отдельных участках. Могу сказать, что у нас высокопрофессиональный тренерский штаб и с каждым днем мы находим все больше понимания между собой.

— Почему не получается чаще забивать в большинстве? «Сочи» — худшая команда лиги по этому компоненту.

— Большинство — сложный и важный элемент. Надо отдавать точные и своевременные передачи, выводить на бросок. Сейчас все команды хорошо обороняются. Один неточный пас — и большинства нет. Бросок невовремя — тоже. Надо поймать тайминг. У нас много молодых ребят, которые раньше вообще не играли в большинстве. Это говорит о многом. Мы стараемся привить им понимание и чутье. Для большинства все-таки нужны мастеровитые игроки. У нас они есть, но, наверное, не такого уровня, чтобы забивать в каждом большинстве. Есть брак, есть недоработки. Стараемся постепенно их исправлять.

— Есть ли новая информация по травмированным? Как идет восстановление вратаря Михаила Бердина?

— Восстановление идет в своем режиме. Мы не форсируем возвращение игроков. Кто-то повредил плечо, кто-то бедро, есть переломы. Раньше времени мы сделать ничего не можем. Говорить, что в ближайшее время выйдут все травмированные, слишком рано. Восстановление идет. Травмы всегда случаются в спорте. У нас есть ротация, есть игроки, которые заменяют травмированных.

— Понимаете, кто заменит лучшего снайпера команды Никиту Попугаева, который перешел в СКА?