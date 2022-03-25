Налоговые послабления и понижение потолка зарплат. Как должна измениться КХЛ

В хоккее должны последовать примеру футбола.

Обычно в конце марта клубы КХЛ уже знают, кем будут усиливаться в межсезонье — начинается комплектование, рассчитанное на выделенный на зарплаты игроков бюджет. В этом году ситуация иная. Из-за сложной международной обстановки и вытекающими из этого факторами практически никто не спешит. Все ограничивается разговорами с агентами о намерениях и заинтересованностью в определенных хоккеистах.

Ранее ФК «Спартак» обратился в РПЛ и РФС с рядом предложений, направленных на поддержку команд премьер-лиги, а президент нашего футбольного союза Александр Дюков заявил, что его организация отправила на рассмотрение в правительство пакет мер. Ключевая задача — снижение налогообложения на профессиональный футбол. Сейчас налоги составляют около 20 процентов расходов клубов.

Учитывая потенциальный отъезд легионеров и снижение бюджетов большинства команд, КХЛ, на мой взгляд, должна последовать примеру РПЛ. Какие меры помогут пережить непростые времена?

Как должна измениться КХЛ? Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Снижение потолка зарплат

Сейчас потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей в год. Средняя зарплата иностранца в КХЛ — около 40 миллионов. Если считать, что клуб по максимуму использовал пять легионерских вакансий, то освобождается примерно 200 миллионов рублей. Учитывая большую вероятность почти полного отсутствия иностранцев в КХЛ в следующем сезоне, команды потратят оставшиеся деньги на россиян, снова перегревая рынок. В нынешних условиях это недопустимо.

Если потолок зарплат не понизить, то разрыв снова увеличится. Топы по-прежнему станут использовать все 900 миллионов, но клубов, способных даже на средние траты, будет все меньше. Наше предложение — снизить потолок до 600 миллионов. Расходы на зарплаты сократятся минимум на треть, при этом гранды могут по-прежнему позволять себе выписывать щедрые бонусы за выход в финал конференции. У большинства хоккеистов же не останется другого выхода, кроме как соглашаться на новые условия, — массовые отъезды ни в Северную Америку, ни в Европу невозможны.

Пол зарплат в таком случае можно сохранить в размере 40 процентов от потолка — это 240 миллионов. А можно и вовсе отказаться от этой идеи — терять участников лига больше не может. Пополнять же состав КХЛ новыми клубами логично только в том случае, если они предоставят полные финансовые гарантии.

Как должна измениться КХЛ? Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Ограничение окладов по новым контрактам

Если понизится потолок зарплат, вряд ли какой-то клуб решится выписать игроку зарплату в 100 миллионов рублей в год. Но ограничение максимального оклада — норма для той же НХЛ. 10 процентов от потолка — вполне адекватная сумма. Тем более 60 миллионов и больше в этом сезоне получили всего 29 хоккеистов, из которых лишь 12 — россияне.

Пока нет понимания, что делать с действующими на следующий сезон контрактами. В практике КХЛ уже был случай, когда лига в качестве антикризисной меры сократила зарплаты на 20 процентов в розыгрыше-2008/09. Возможно, что-то подобное необходимо и на этот раз. Вот только все ли хоккеисты готовы пойти на уступки и что прописано на этот счет в их контрактах?

Налоговые послабления

«Есть сферы деятельности, где налоговая нагрузка меньше. Профессиональные клубы важны — это более 10 тысяч рабочих мест. Плюс дополнительные рабочие места компаний, которые сотрудничают с клубами. Мы видим вновь растущий интерес к российскому футболу, и надо сохранить его дальше», — заявил в среду после исполкома РФС президент футбольного союза Дюков. Все то же самое применимо и к хоккею, а рабочих мест там не меньше. КХЛ, ВХЛ, МХЛ, а еще сколько детских спортивных школ.

В основном клубы спонсируются крупными корпорациями, которые платят налоги в госбюджет. Учитывая растущие цены на экипировку, команды обязательно понесут дополнительные расходы. А налоговые послабления помогут удержаться на плаву.

Настольный хоккей. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Возвращение драфта юниоров

Единственно возможный путь развития для российского хоккея сейчас — воспитание молодых игроков, которые должны получать свой шанс в КХЛ. В системах топ-клубов способные хоккеисты могут годами сидеть в фармах: в главной команде на всех просто нет места. Но и отдавать молодых менеджеры не хотят — если свой воспитанник начнет прогрессировать не дома, могут начаться вопросы от руководства. Вот и выходит, что таланты вроде бы и рядом с КХЛ, но на деле возможности выходить там на лед не получают.

Топы, например СКА, после введения жесткого потолка зарплат начали активно закупать ребят в возрасте 15-16 лет. Компенсации смешные — 400 тысяч рублей. Есть ли у школ после такого мотивация заниматься воспитанием игроков?

Помочь может возвращение драфта юниоров, на который станут выходить хоккеисты в возрасте 17 лет. И если раньше один коллектив КХЛ мог защитить на драфте пять человек, то сейчас все должно ограничиться тремя. Школы же клубов, не представленных в КХЛ, получат компенсации.

Меры, которые позволят помочь справиться с текущей ситуацией, лига должна разрабатывать уже сейчас. Собирать рабочую группу, если это еще не сделано. То, насколько КХЛ сможет удержать нынешний уровень, сейчас полностью зависит от грамотного управления и оперативности.