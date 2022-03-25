Налоговые послабления и понижение потолка зарплат. Как должна измениться КХЛ
Обычно в конце марта клубы КХЛ уже знают, кем будут усиливаться в межсезонье — начинается комплектование, рассчитанное на выделенный на зарплаты игроков бюджет. В этом году ситуация иная. Из-за сложной международной обстановки и вытекающими из этого факторами практически никто не спешит. Все ограничивается разговорами с агентами о намерениях и заинтересованностью в определенных хоккеистах.
Ранее ФК «Спартак» обратился в РПЛ и РФС с рядом предложений, направленных на поддержку команд премьер-лиги, а президент нашего футбольного союза Александр Дюков заявил, что его организация отправила на рассмотрение в правительство пакет мер. Ключевая задача — снижение налогообложения на профессиональный футбол. Сейчас налоги составляют около 20 процентов расходов клубов.
Учитывая потенциальный отъезд легионеров и снижение бюджетов большинства команд, КХЛ, на мой взгляд, должна последовать примеру РПЛ. Какие меры помогут пережить непростые времена?
Снижение потолка зарплат
Сейчас потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей в год. Средняя зарплата иностранца в КХЛ — около 40 миллионов. Если считать, что клуб по максимуму использовал пять легионерских вакансий, то освобождается примерно 200 миллионов рублей. Учитывая большую вероятность почти полного отсутствия иностранцев в КХЛ в следующем сезоне, команды потратят оставшиеся деньги на россиян, снова перегревая рынок. В нынешних условиях это недопустимо.
Если потолок зарплат не понизить, то разрыв снова увеличится. Топы по-прежнему станут использовать все 900 миллионов, но клубов, способных даже на средние траты, будет все меньше. Наше предложение — снизить потолок до 600 миллионов. Расходы на зарплаты сократятся минимум на треть, при этом гранды могут по-прежнему позволять себе выписывать щедрые бонусы за выход в финал конференции. У большинства хоккеистов же не останется другого выхода, кроме как соглашаться на новые условия, — массовые отъезды ни в Северную Америку, ни в Европу невозможны.
Пол зарплат в таком случае можно сохранить в размере 40 процентов от потолка — это 240 миллионов. А можно и вовсе отказаться от этой идеи — терять участников лига больше не может. Пополнять же состав КХЛ новыми клубами логично только в том случае, если они предоставят полные финансовые гарантии.
Ограничение окладов по новым контрактам
Если понизится потолок зарплат, вряд ли какой-то клуб решится выписать игроку зарплату в 100 миллионов рублей в год. Но ограничение максимального оклада — норма для той же НХЛ. 10 процентов от потолка — вполне адекватная сумма. Тем более 60 миллионов и больше в этом сезоне получили всего 29 хоккеистов, из которых лишь 12 — россияне.
Пока нет понимания, что делать с действующими на следующий сезон контрактами. В практике КХЛ уже был случай, когда лига в качестве антикризисной меры сократила зарплаты на 20 процентов в розыгрыше-2008/09. Возможно, что-то подобное необходимо и на этот раз. Вот только все ли хоккеисты готовы пойти на уступки и что прописано на этот счет в их контрактах?
Налоговые послабления
«Есть сферы деятельности, где налоговая нагрузка меньше. Профессиональные клубы важны — это более 10 тысяч рабочих мест. Плюс дополнительные рабочие места компаний, которые сотрудничают с клубами. Мы видим вновь растущий интерес к российскому футболу, и надо сохранить его дальше», — заявил в среду после исполкома РФС президент футбольного союза Дюков. Все то же самое применимо и к хоккею, а рабочих мест там не меньше. КХЛ, ВХЛ, МХЛ, а еще сколько детских спортивных школ.
В основном клубы спонсируются крупными корпорациями, которые платят налоги в госбюджет. Учитывая растущие цены на экипировку, команды обязательно понесут дополнительные расходы. А налоговые послабления помогут удержаться на плаву.
Возвращение драфта юниоров
Единственно возможный путь развития для российского хоккея сейчас — воспитание молодых игроков, которые должны получать свой шанс в КХЛ. В системах топ-клубов способные хоккеисты могут годами сидеть в фармах: в главной команде на всех просто нет места. Но и отдавать молодых менеджеры не хотят — если свой воспитанник начнет прогрессировать не дома, могут начаться вопросы от руководства. Вот и выходит, что таланты вроде бы и рядом с КХЛ, но на деле возможности выходить там на лед не получают.
Топы, например СКА, после введения жесткого потолка зарплат начали активно закупать ребят в возрасте 15-16 лет. Компенсации смешные — 400 тысяч рублей. Есть ли у школ после такого мотивация заниматься воспитанием игроков?
Помочь может возвращение драфта юниоров, на который станут выходить хоккеисты в возрасте 17 лет. И если раньше один коллектив КХЛ мог защитить на драфте пять человек, то сейчас все должно ограничиться тремя. Школы же клубов, не представленных в КХЛ, получат компенсации.
Меры, которые позволят помочь справиться с текущей ситуацией, лига должна разрабатывать уже сейчас. Собирать рабочую группу, если это еще не сделано. То, насколько КХЛ сможет удержать нынешний уровень, сейчас полностью зависит от грамотного управления и оперативности.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|3 - 1
|
Металлург - Авангард
|2 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|- : -