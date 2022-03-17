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Сегодня, 11:25

«Лада» и «Югра» снова будут в КХЛ? Какие реформы ждут лигу

Стали известны команды, которые могут войти в КХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Югры».
Фото ХК «Югра»
Андре Петерссон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Валерий Белов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Расширение

В следующем сезоне КХЛ сильно изменится. Больше российских команд, из иностранных будут только «Динамо» (Минск) и «Барыс». При этом есть большие сомнения, что у каких-то клубов будут легионеры. Уже практически решено, что в главную лигу перейдут «Югра» и «Лада», которые когда-то уже выступали среди сильнейших. Команда из Ханты-Мансийска сейчас претендует на Кубок Петрова и является одной из самых богатых команд турнира. По крайней мере, по бюджету в этом сезоне они не уступали и «Нефтехимику», «Северстали», рижскому «Динамо» и «Адмиралу». Не изменись ситуация в мире, клуб бы никуда и не полез. В ВХЛ им удобно. Там победы, там хорошее настроение, меньше внимания прессы и публики, можно спокойно осваивать бюджет. Последнее выражение — без негативной подоплеки. Все осваивают. Кто-то делает это удачно, а кто-то нет. Но зачем упускать шанс, тем более при определенной работе «Югра» не будет аутсайдером.

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В Тольятти ситуация другая, там период без КХЛ считается безвременьем. В городе уверены, что «Лада» должна выступать в элите, ведь это один из сильнейших российских клубов в новейшей истории, который в свое время был исключен из элиты только потому, что связался со слабыми менеджерами. Формально коллектив из Самарской области убрали, так как они большой частью финансировались из бюджета региона. Причина и тогда была довольно натянутая, а в нынешнее время она больше не является проблемой.

Забеспокоились в Перми. «Молот» тоже хочет играть в КХЛ. Там начинается строительство арены (точная копия новосибирской) на 10 тысяч зрителей, а до 2024 года можно играть и на нынешней площадке. Ее нужно чуть подлатать, например, привести в порядок гостевые раздевалки. Теперь и там готовят документы для того, чтобы выступать среди сильнейших. Есть вопросы по финансированию, но ведь параметры бюджетов клуба пока не определены.

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Появились разговоры и о других командах, которые бы хотели сыграть в КХЛ, например, белорусы обсуждают возможность второй команды. Существуют и удивительные идеи. Как вам клуб «Динамо Рига» из Москвы? А ведь есть вероятность, что такой коллектив действительно появится.

Андре Петерссон. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андре Петерссон.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отъезд

В четверг начинается второй раунд плей-офф КХЛ. В Челябинске «Трактор» примет «Салават Юлаев», а в Москве ЦСКА встретится с «Динамо». Бело-голубые еще пару дней имели хоть какие-то шансы на успех, но уже в среду получили существенную пробоину в составе. Клуб покинули два легионера — Андре Петерссон и Эрик О'Делл. Шведский форвард в плей-офф играл ужасно, он сделал только одну результативную передачу, а шестой матч против «Северстали» пропустил по решению тренерского штаба.

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Напомним, что в клуб Андре пришел по ходу сезона. Его приглашение — провал. Нет, логика менеджеров была понятной. Надо было усиливаться, на рынке пусто, а тут из Ярославля освобождается нападающий, который пусть и имеет проблемы с характером, регулярно набирает очки в гладком чемпионате. Только сезон прервали, и хоккеист принял участие только в двух встречах, не успев забросить ни одной шайбы. А про плей-офф мы уже сказали: Андре просто не было видно, так что никто о нем жалеть не будет.

Но потеря Эрика — катастрофа для Алексея Кудашова. Безусловно лучший легионер команды в первом раунде, да, пожалуй, во всем сезоне. В серии с «Северсталью» нападающий набрал 8 (2+6) очков, выжигал на вбрасываниях (почти 80 процентов выигранных), да и был просто заметен на площадке. Канадец провел отличный сезон, причем у него была довольно небольшая зарплата. Если вы помните, в клуб он пришел после провалов в «Металлурге» и Новосибирске. С «Сибирью» Эрик расстался довольно плохо. Получил травму, долго лечился, а летом не выразил особого желания приезжать в клуб. Алексея Сопина ругали, когда он пригласил О'Делла, но, как оказалось, это была лучшая сделка. И по соотношению цена — качество, и с хоккейной точки зрения. Без канадца у «Динамо» не просто пробоина в составе, а настоящая дыра, залатать которую невозможно. Жаль, что иностранцы так поступают с командами.

Валерий Белов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Белов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Высшая лига

В Высшей хоккейной лиге продолжается второй раунд, только «Рубин» уже в третьем. Команда под руководством дебютанта Дениса Ячменева в четырех матчах прошла «Ладу». Настоящее унижение для главного тренера тольяттинского клуба Валерия Белова. Напомним, что бывший наставник «Витязя» за две недели до назначения говорил, что не собирается работать в ВХЛ, так как считает себя специалистом более высокого уровня. Но в главной лиге интереса не было, а сидеть дома без дела уже надоело. Белов принял Тольятти, но ничем не впечатлил. Седьмое место в регулярном чемпионате — это не совсем то, на что рассчитывали в клубе. Да, после того, как команда не попала в число 16 лучших, — шаг вперед, но амбиции приволжского коллектива совсем другие. В плей-офф — настоящий крах. У «Лады» были травмированные игроки, но даже без двух-трех человек состав был лучше, чем у соперника. Однако во всех четырех матчах не хватило именно тренерского хладнокровия. «Рубин» одержал четыре волевые победы подряд, а когда такое происходит, то это вопросы к тренеру.

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«Югра» прервала свою рекордную серию из побед, уступив в Верхней Пышме. 24 матча подряд Вадим Епанчинцев со своим коллективом обыгрывал соперников, но в четвертом матче серии сильней оказались ребята из фарм-клуба «Автомобилиста». Счет в серии стал 3-1 в пользу «Югры», вряд ли у «Горняка» появились шансы, но теперь хоть все знают — ханты-мансийцев можно обыгрывать.

Кроме того, зафиксированы две гостевые победы. «Химик» дважды победил «Динамо» в Санкт-Петербурге, но неожиданно уступил накануне, хотя у них было несколько игроков из «Спартака», включая Александра Никишина. Питерский «СКА-Нева» победил в Нефтекамске благодаря дублю Федора Свечкова. Интересно, что Александр Титов совсем не использует Ярослава Аскарова. Ворота команды постоянно защищает Дмитрий Николаев.

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
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Кто больше всех пострадал от отъезда легионеров? Разбираем первый раунд плей-офф КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
0 - 0
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
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6 - 2
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Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
17.03 19:30
ЦСКА – Динамо М
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