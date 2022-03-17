«Лада» и «Югра» снова будут в КХЛ? Какие реформы ждут лигу

Обзор дня Алексея Шевченко.

Расширение

В следующем сезоне КХЛ сильно изменится. Больше российских команд, из иностранных будут только «Динамо» (Минск) и «Барыс». При этом есть большие сомнения, что у каких-то клубов будут легионеры. Уже практически решено, что в главную лигу перейдут «Югра» и «Лада», которые когда-то уже выступали среди сильнейших. Команда из Ханты-Мансийска сейчас претендует на Кубок Петрова и является одной из самых богатых команд турнира. По крайней мере, по бюджету в этом сезоне они не уступали и «Нефтехимику», «Северстали», рижскому «Динамо» и «Адмиралу». Не изменись ситуация в мире, клуб бы никуда и не полез. В ВХЛ им удобно. Там победы, там хорошее настроение, меньше внимания прессы и публики, можно спокойно осваивать бюджет. Последнее выражение — без негативной подоплеки. Все осваивают. Кто-то делает это удачно, а кто-то нет. Но зачем упускать шанс, тем более при определенной работе «Югра» не будет аутсайдером.

В Тольятти ситуация другая, там период без КХЛ считается безвременьем. В городе уверены, что «Лада» должна выступать в элите, ведь это один из сильнейших российских клубов в новейшей истории, который в свое время был исключен из элиты только потому, что связался со слабыми менеджерами. Формально коллектив из Самарской области убрали, так как они большой частью финансировались из бюджета региона. Причина и тогда была довольно натянутая, а в нынешнее время она больше не является проблемой.

Забеспокоились в Перми. «Молот» тоже хочет играть в КХЛ. Там начинается строительство арены (точная копия новосибирской) на 10 тысяч зрителей, а до 2024 года можно играть и на нынешней площадке. Ее нужно чуть подлатать, например, привести в порядок гостевые раздевалки. Теперь и там готовят документы для того, чтобы выступать среди сильнейших. Есть вопросы по финансированию, но ведь параметры бюджетов клуба пока не определены.

Появились разговоры и о других командах, которые бы хотели сыграть в КХЛ, например, белорусы обсуждают возможность второй команды. Существуют и удивительные идеи. Как вам клуб «Динамо Рига» из Москвы? А ведь есть вероятность, что такой коллектив действительно появится.

Андре Петерссон. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отъезд

В четверг начинается второй раунд плей-офф КХЛ. В Челябинске «Трактор» примет «Салават Юлаев», а в Москве ЦСКА встретится с «Динамо». Бело-голубые еще пару дней имели хоть какие-то шансы на успех, но уже в среду получили существенную пробоину в составе. Клуб покинули два легионера — Андре Петерссон и Эрик О'Делл. Шведский форвард в плей-офф играл ужасно, он сделал только одну результативную передачу, а шестой матч против «Северстали» пропустил по решению тренерского штаба.

Напомним, что в клуб Андре пришел по ходу сезона. Его приглашение — провал. Нет, логика менеджеров была понятной. Надо было усиливаться, на рынке пусто, а тут из Ярославля освобождается нападающий, который пусть и имеет проблемы с характером, регулярно набирает очки в гладком чемпионате. Только сезон прервали, и хоккеист принял участие только в двух встречах, не успев забросить ни одной шайбы. А про плей-офф мы уже сказали: Андре просто не было видно, так что никто о нем жалеть не будет.

Но потеря Эрика — катастрофа для Алексея Кудашова. Безусловно лучший легионер команды в первом раунде, да, пожалуй, во всем сезоне. В серии с «Северсталью» нападающий набрал 8 (2+6) очков, выжигал на вбрасываниях (почти 80 процентов выигранных), да и был просто заметен на площадке. Канадец провел отличный сезон, причем у него была довольно небольшая зарплата. Если вы помните, в клуб он пришел после провалов в «Металлурге» и Новосибирске. С «Сибирью» Эрик расстался довольно плохо. Получил травму, долго лечился, а летом не выразил особого желания приезжать в клуб. Алексея Сопина ругали, когда он пригласил О'Делла, но, как оказалось, это была лучшая сделка. И по соотношению цена — качество, и с хоккейной точки зрения. Без канадца у «Динамо» не просто пробоина в составе, а настоящая дыра, залатать которую невозможно. Жаль, что иностранцы так поступают с командами.

Валерий Белов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Высшая лига

В Высшей хоккейной лиге продолжается второй раунд, только «Рубин» уже в третьем. Команда под руководством дебютанта Дениса Ячменева в четырех матчах прошла «Ладу». Настоящее унижение для главного тренера тольяттинского клуба Валерия Белова. Напомним, что бывший наставник «Витязя» за две недели до назначения говорил, что не собирается работать в ВХЛ, так как считает себя специалистом более высокого уровня. Но в главной лиге интереса не было, а сидеть дома без дела уже надоело. Белов принял Тольятти, но ничем не впечатлил. Седьмое место в регулярном чемпионате — это не совсем то, на что рассчитывали в клубе. Да, после того, как команда не попала в число 16 лучших, — шаг вперед, но амбиции приволжского коллектива совсем другие. В плей-офф — настоящий крах. У «Лады» были травмированные игроки, но даже без двух-трех человек состав был лучше, чем у соперника. Однако во всех четырех матчах не хватило именно тренерского хладнокровия. «Рубин» одержал четыре волевые победы подряд, а когда такое происходит, то это вопросы к тренеру.

«Югра» прервала свою рекордную серию из побед, уступив в Верхней Пышме. 24 матча подряд Вадим Епанчинцев со своим коллективом обыгрывал соперников, но в четвертом матче серии сильней оказались ребята из фарм-клуба «Автомобилиста». Счет в серии стал 3-1 в пользу «Югры», вряд ли у «Горняка» появились шансы, но теперь хоть все знают — ханты-мансийцев можно обыгрывать.

Кроме того, зафиксированы две гостевые победы. «Химик» дважды победил «Динамо» в Санкт-Петербурге, но неожиданно уступил накануне, хотя у них было несколько игроков из «Спартака», включая Александра Никишина. Питерский «СКА-Нева» победил в Нефтекамске благодаря дублю Федора Свечкова. Интересно, что Александр Титов совсем не использует Ярослава Аскарова. Ворота команды постоянно защищает Дмитрий Николаев.