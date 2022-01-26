У КХЛ есть два варианта, как доиграть чемпионат. И оба плохие

Обзор дня Алексея Шевченко.

План

В КХЛ начали придумывать, как доиграть сезон, но новости, которые приходят из лиги, грустные. Почему-то уже забыто о том, что есть разрешение играть в олимпийскую паузу, и сейчас в приоритете два варианта. Один — совсем ужасный. Вроде бы он идет от ЦСКА и подразумевает, что команды останавливают регулярный чемпионат на отметке в 45 матчей, поскольку именно столько сыграл «Автомобилист». Все, что свыше 45 игр, аннулируется, статистика снимается, а в марте по расписанию начинается плей-офф.

Второй — просто плохой. Клубы доигрывают чемпионат, как и предусмотрено в календаре, а таблица формируется по проценту набранных очков, так как участники проведут неодинаковое количество матчей. Тоже мало хорошего, ведь в регламенте написано, что участники должны провести столько игр, сколько было утверждено на совете директоров, -по 56. Но это хоть что-то, ведь «армейское предложение» — дикое. Эх, жаль в КХЛ нет профсоюза, права игроков защитить некому, а ведь тут так сильно нарушаются права спортсменов, что даже страшно. Например, у многих сгорают бонусы. Кому-то не хватает одного-двух баллов, у кого-то не тот показатель полезности. И когда летом подписывались контракты, то цифры туда вписывались с учетом 56 матчей. А хорошие премии были аргументом за то, чтобы подвинуться по зарплате.

Но не это самое страшное, хотя доверие игроков к клубам заметно упадет. КХЛ может пропасть с радаров на целых полтора месяца! И почему-то это никого не беспокоит. При том, что лига должна каждый день, каждый час бороться за зрителя, за каждого человека, она собирается исчезнуть на пять недель зимы. Катастрофа ведь, но, видимо, мало кто понимает, как устроена современная жизнь. Так как деньги выделяются бюджетные, а зрители никому не интересны — они лишь доставляют хлопоты.

Олимпиада, конечно, важное событие, но не настолько, чтобы прибивать внутренний турнир. Не просто так НХЛ с легкостью отказалась от участия, хотя и договорилась на приличный финансовый доход. Надеюсь, что в КХЛ разум возобладает, правда, повторюсь, оба варианта, которые рассматриваются, — плохие. Играть надо в феврале, провести все запланированные матчи, и пусть составы будут неоптимальными, зато получат шанс многие из тех, кто никогда бы такого шанса не получил. И вокруг этого можно построить историю, чтобы привлечь зрителей. Надеюсь, что в КХЛ одумаются.

Конфликт

Руководство «Авангарда» накануне село в лужу. Менеджеры не контролировали то, что говорят, когда стали рассуждать о нападающем Сергее Толчинском. Вместо того чтобы поддержать хоккеиста клуба в трудный момент, когда его не взяли на Олимпиаду, они начали «прибивать» спортсмена. Александр Крылов эмоционально заметил, что у Сергея «ноль голов в равных составах», Алексей Волков подметил, что форвард существенно сдал по сравнению с прошлым сезоном. Да, в курсе, что заканчивается контракт, начались переговоры о новом соглашении, надо сбивать цену. Но такие вещи произносятся один на один в беседе с хоккеистом или его агентом. Именно там приводятся подобные аргументы, в такой беседе можно принижать значимость игрока, ведь речь о деньгах.

Но публичное выступление — это сигнал другим: нынешнее руководство вас предаст мгновенно, не имейте с ним дела. Это даже не ошибка, а просто провал, по-хорошему те, кто действительно выделяют деньги на клуб, должны задуматься, а правильные ли люди распоряжаются бюджетом.

Отметим и то, что замечания насчет Толчинского весьма спорные. Возможно, Сергей действительно выглядит не так круто, как в прошлом сезоне. Но только ли в нем причина? А не приходило ли в голову Крылову и Волкову, что команда стала значительно слабей, гораздо хуже, чем сезон назад? Не руководители ли этим летом сделали уклон в сторону «бей — беги», подписывая десяток хоккеистов третьего-четвертого звеньев? А правильно ли работает Боб Хартли? Неоднократно повторял, что Хартли гораздо больше позволяет иностранцам, чем российским игрокам. Говорю про последние два сезона.

И к Толчинскому тренер придирается на ровном месте, как делал это по отношению к Денису Зернову, Семену Кошелеву, Александру Хохлачеву. Конечно, не со всеми так. Клим Костин будет хвалить Хартли, так как уровень Костина даже близко не стоит рядом с талантом Толчинского. Удивительно, что руководители и статистику Сергея оценили неправильно. Спад по сравнению с прошлым сезоном есть, но он не такой существенный, чтобы прилюдно оскорблять игрока. И, конечно, такие вещи не говорят перед плей-офф, когда каждый хоккеист «Авангарда» должен считать клуб своим домом, своей семьей.

Расторжение

«Сочи» договорилось о том, что словацкий легионер Мартин Бакош покидает клуб. Хоккеист продолжит карьеру в одном из европейских чемпионатов, но уже можно смело утверждать — в нашу лигу он не вернется. Мартин — отличный парень, он знает русский язык настолько, что может шутить, причем довольно смешно. Бакош- неплохой форвард, но ведь никто не будет спорить, что нынешний сезон хоккеист провалил. Летом, когда хоккеиста приглашали в южный клуб, планировали, что он станет иностранцем, который поведет за собой команду.

Ничего этого и близко не было. Во время сборов Мартин переживал последствия операции, не играл и не тренировался как следует. Сыграв хорошо в первых двух играх сезона, затем он выдал серию из 15 матчей без голов, набрав за это время один балл. После смены тренера ситуация не улучшилась. Всего в сезоне заброшено 9 шайб, а в споре бомбардиров клуба Мартин уступает Никите Феоктистову и Амиру Гараеву. Видимо, его время прошло, да и карьера словака в КХЛ была посредственной. Только в двух сезонах к хоккеисту нельзя было предъявить претензий. У Бакоша 42 очка за «Адмирал», 14 заброшенных шайб в прошлом чемпионате за «Спартак». Но ни в «Словане», ни в «Куньлуне», ни также в матчах за «Сочи» нападающий не был ведущим хоккеистом. Если южане договорились с легионером без выплаты компенсации, то они поступили совершенно правильно. Да и он сам должен был пойти на уступки. Глупо сидеть без дела до 30 апреля в чужой стране.