Обзор дня Алексея Шевченко.

Беда

В среду достоянием стало то, о чем шептались последний месяц. Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рассказал, что у их проспекта, российского нападающего Родиона Амирова — опухоль мозга. В клубе, где тщательно подбирают формулировки, сообщили, что «продолжат наблюдать за тем, чтобы он получал наилучший уход». Не лечение и восстановление, а именно уход. Но как же не хочется верить в самое страшное! Я уверен, что каждый желает Родиону выздоровления, вы видели, как клубы КХЛ моментально выразили слова поддержки хоккеисту.

Присоединяюсь к ним. И мечтаю писать только о спортивных моментах в жизни Родиона. Пусть это будет критика его выступлений за «Торонто» или восхищенные тексты о том, как нападающий стал своим в клубе НХЛ. Я готов делать заметки о том, почему Амиров не поднимется выше фарм-клуба, а потом выслушивать: «Видишь, ты в хоккее не разбираешься, а Родион играет в НХЛ». Пусть не разбираюсь, пусть оценки окажутся неверными или правдивыми — неважно. Главное, чтобы можно было писать об Амирове, о том, как он играет в хоккей.

Не судите строго о «Салавате Юлаеве», который, как кому-то показалось, чуть позже дал новость о Родионе, чем требовалось. По правилам уфимский клуб и не имел права говорить о проблемах раньше, чем канадцы. Но вы не представляете, насколько там подавлены этой новостью. Проблемы у Амирова возникли не в чемпионате КХЛ, не в том злополучном матче против «Автомобилиста», когда он получил травму ключицы. Нет-нет, все началось гораздо раньше, на предсезонном матче с «Северсталью», когда нападающий на ровном месте врезался в борт. Было лечение, очень непростое восстановление. Слышал, что в Уфе не понимали, почему Родион полноценно лечится в Германии, но, когда возвращается, снова попадает в лазарет. Оказалось, что это немецкие врачи что-то недоглядели, смотрели не туда, лечили не то. Верю в то, что Амиров восстановится, и смогу задать этому скромному и вежливому хоккеисту какой-нибудь вопрос, который его или разозлит, или насмешит, или Родион вообще откажется отвечать. Мне и всем нам нужна любая реакция.

Подтверждение

О том, что «Куньлунь» продолжит выступление в КХЛ, было известно давно, вероятно, в среду где-то в руководстве дали точное подтверждение, что финансирование команды будет на высоком уровне. Реакция российских любителей хоккея предсказуемая. Зачем нам китайский клуб, лучше давайте опять возродим «Ладу» или «Металлург» из Новокузнецка. Но это очень наивные рассуждения. Деньги-то китайские, с чего бы им финансировать Тольятти? Спокойно отношусь к тому, что китайцы продолжат выступление в турнире. Потому что слышал, что в будущем сезоне у нас появится не команда, которая готовится к Олимпиаде и дает практику натурализованным хоккеистам, а клуб с самыми высокими целями и задачи.

«Куньлунь» воспользуется своим козырем в виде отсутствия лимита на легионеров, туда будут приглашаться те, кто реально способен играть на высоком уровне. Нет никаких сомнений, что поменяется тренерский штаб, ведь появление Айванна Занатты на тренерской скамейке вообще было случайным. Он точно больше не будет руководить командой. Кто его заменит, еще не известно, но и к этому вопросу подойдут со всей серьезностью. Пока «Куньлунь» будет базироваться в Мытищах, но только до того момента, пока действуют антиковидные ограничения. Как только будет возможность спокойно летать в Китай, возвращаться оттуда без карантинов и тестов, так китайцы сразу переберутся в Пекин. У них там много работы. Местные вообще не знают, что это за вид спорта.

Интрига

Вратарь Семен Варламов, скорее всего, в ближайшее время покинет «Айлендерс». Уже несколько клубов обратились к руководству и предлагают варианты обмена хоккеиста. У Варламова контракт еще на один сезон, зарплата в 5 миллионов долларов, а также запрет на обмен. Правда, лишь частичный. Он может дать список из 16 команд, куда бы не хотел переходить. Но это тоже весьма условно. Уверен, что с вратарем договорятся.

Почему такая сделка стала возможной? Во-первых, появился Илья Сорокин. И пусть у него не такой большой опыт в НХЛ, российский вратарь дал понять, что готов нести ответственность. И именно с ним ньюйоркцы связывают свое будущее. Во-вторых, ужасный сезон «островитян». Команда уже точно не попадет в плей-офф, а Семен если не один из виновников неудач, то, по крайней мере, прямой участник. В этом сезоне у него три победы в четырнадцати матчах, в среднем он пропускает 2,5 шайбы и отражает лишь 91,6 процента очков.

Нет сомнения, что клуб будет меняться, чистить состав, освобождать средства под тех, кто может стать лидерами в будущем. Семен слишком дорогой, в последнее время не очень стабильный, с ним дальше не по пути. Но это не значит, что Варламов не ценится в лиге. Более того, обмен будет полезен и для вратаря. Новый вызов, новый толчок в карьере. Да и о следующем контракте надо думать. Так что осталось только дождаться, кто предложит «Айлендерс» лучшую компенсацию.