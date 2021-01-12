Аутсайдер КХЛ расстался с чемпионом мира и лучшим вратарем плей-офф. В чем причина?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

«Спартак» выдал фантастический матч против «Локомотива». Еще за две с половиной минуты до финального свистка команда Олега Знарка проигрывала, но умудрилась взять встречу в основное время.

Еще один тревожный звонок для ярославского клуба. Андрей Скабелка с трудом подбирал слова на пресс-конференции, пытаясь объяснить неудачу. Начал с того, что спартаковцы вообще выглядели лучше в этой встрече с самого начала, затем вспомнил, что у команды тяжелый график и уже пятая игра через день. Это правда, красно-белые после Нового года провели лишь четыре матча, а перед ярославцами у них был лишний день отдыха. Но у «Спартака» совершенно другой режим работы, им проигрывать нельзя, напряжения гораздо больше. «Локомотив» же четыре встречи провел дома, затем побывал в Риге и не должен был приехать в Москву измотанным. Пугает такая потеря концентрации у игроков «Локомотива», и у Андрея Скабелки нет ответа на вопрос, почему это произошло. Впрочем, на данном этапе не надо и слишком паниковать по поводу неудачи. В таблице все неплохо, при хорошем раскладе, учитывая проблемы ЦСКА, можно даже побороться за первое место в конференции.

Тут важно то, что рывок «Спартака» в январе позволил команде вздохнуть чуть свободней. Все-таки отрыв от девятого места увеличился, на горизонте уже пятое место, а на четвертое не стоит и замахиваться. Но вообще стоит подумать о том, чтобы попасть на ярославцев в первом раунде плей-офф. Две игры из четырех не закончились в основное время, а после такой победы у команды Олега Знарка психологическое преимущество.

Расставание

У «Нефтехимика» сезон закончен давно, а накануне они расстались с вратарем Константином Барулиным. Удивительно, но голкипер, которому в сентябре исполнится 37 лет, не собирается завершать карьеру. Говорит, что будет обсуждать будущее, искать работу на следующий сезон. Барулин не уточнил лигу, в которой хотел бы выступить, но вряд ли он поедет в ВХЛ, а с Европой сейчас так все сложно, что и обсуждать не стоит. Но нынешний сезон ветеран не может занести себе в актив. Всего две победы при 15 поражениях, 3,77 пропущенные шайбы за игры. На все это можно закрыть глаза, ведь нижнекамский клуб очень слабый. Но процент отраженных бросков не превышает 89 процентов, а это уже серьезно.

Более того, менеджеры, которые захотят рассмотреть кандидатуру Константина, наверняка посмотрят какие-то матчи, и агенту Константина подсунуть бы удачные. А таких было немного. Матч против «Витязя» в сентябре, да, пожалуй, и все. Были встречи, когда именно плохие действия Барулина приводили к поражениям. Возраст сказывается. У Барулина все в порядке с выбором позиций, с чтением игры, но скорость уже не та, да и реакция притупилась. Будет очень странно, если он действительно найдет вариант в КХЛ. Да, в лиге есть Александр Еременко, ставший основным в 40 лет в сильном клубе, но он совершенно не похож на Константина.

На драфт отказов

Российский нападающий Евгений Свечников выставлен на драфт отказов «Детройтом», так что сезон он начнет вне основного состава. У клуба было две причины для такого решения. Во-первых, из-за новых правил по заявке на сезон с Евгением должны поступить именно так. Есть риск, что какой-нибудь клуб его заберет, но на самом деле не такой и высокий. Это не значит, что на Свечникова-старшего в «Красных крыльях» больше не рассчитывают. Ему, возможно, дадут шанс, поднимут из фарма, если там сезон все-таки начнется. Но вторая причина гораздо серьезней. Нападающий пропустил большую часть тренировочного лагеря из-за проблем со здоровьем, а когда вернулся, то совсем не впечатлил.

Но это как раз было понятно. Свечников, к сожалению, из тех хоккеистов, которые не хотят слышать никаких объективных мнений и принимают неверные решения, витая в облаках. Ясно же уже, что его карьера в Северной Америке если не закончена, то крайне ограниченна. Хотя хоккеист выбран достаточно высоко, ему не давали шанса, даже когда он рвал в «Грэнд Рэпидс». Затем был спад, а далее пропуск сезона из-за травмы, в прошлом чемпионате дела в АХЛ стали чуть лучше, но свои четыре матча в НХЛ он если не провалил, то провел невзрачно. А ведь этим летом Евгения приглашали в «Ак Барс», но он отказался. Не уверен, что сейчас он бы выступал в первой команде, скорее всего, в «Барсе», но такова жизнь.

Свечников никак не может поверить в то, что на взрослом уровне у него уже есть «потолок», все его видят, а в Северной Америке он держится потому, что шесть лет назад его выбрали в первом раунде. «Детройт», предлагая маленькие деньги, все время намекает, что уже не рассчитывает на хоккеиста, но Евгений не видит этого и мечтает о... Я затрудняюсь сказать, о чем он мечтает. Может быть, ему просто комфортно в США.