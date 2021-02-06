На «Западе» КХЛ борьба за плей-офф обострилась до предела. А на «Востоке» уже все определено

Обзор дня Алексея Шевченко.

Восьмерка

Три недели до конца регулярного чемпионата, а в Восточной конференции уже определены участники плей-офф. Так-то это не очень здорово, хотелось бы большей интриги. Но подвело то, что две команды выпали из гонки еще до начала турнира. С «Куньлунем» все было понятно. Ровно с того момента, как только они начали собирать безработных хоккеистов и не скрывали от них, что все контракты действуют до момента, пока не приедут легионеры.

«Амур» устроил шоу летом, когда внезапно уволил Александра Гулявцева, затем зачем-то поставил Павла Торгаева, а дальше решил сделать ставку на Сергея Светлова. Сейчас команда приложит все силы, чтобы подняться на девятое место, но это интересно лишь хабаровским руководителям, которые, кстати, тоже поменялись.

На «Нефтехимик» была надежда, все-таки Вячеслав Буцаев выходил в плей-офф и с нижнекамцами, и с сочинцами при похожем подборе хоккеистов. Но тренер заигрался в генерального менеджера, а такие совмещения до добра не доводят. У нижнекамцев всего 32 очка — это настоящий позор.

В плохом смысле удивила «Сибирь». Клуб, который имеет чуть ли не самый большой костяк преданных болельщиков, в этом сезоне оскорблял их своим хоккеем. И последний матч с «Барысом» был таким же, как и весь чемпионат. Неплохое начало, затем ступор, а дальше безвольное поражение. Но в «Сибири» давно пора разобраться с менеджерами. Или пусть они между собой разберутся. Теперь клубы первой восьмерки будут оценивать, с кем встретиться в первом раунде, но идеальных решений нет. Все пары будут непростые.

«Сибирь» проигрывает «Барысу» и лишается шансов на выход в плей-офф. ?



Остановите Землю, мы сойдем ? pic.twitter.com/XGbfXLNaRM — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 5, 2021

«Запад»

«Спартак», приехав в гости к «Северстали», мог бы рассчитывать хотя бы на один балл, который бы им очень пригодился в борьбе за место в плей-офф. Но команда сыграла в Череповце настолько плохо, что даже страшно стало. На протяжении двух периодов было стойкое ощущение, что красно-белые вышли на лед против какого-то клуба НХЛ, причем североамериканцы приехали в сильнейшем составе. Да, последний матч против «Куньлуня» был не самым лучшим, там ведь тоже была интрига, но я уже несколько раз говорил, что выходить против китайцев невероятно тяжело. На них вообще ничего не давит.

Но оказалось, что это у Олега Знарка не все в порядке. Тренер вообще выглядит потерянным, а это очень плохо. На пресс-конференции говорит, что в паузу будет работать над физическим состоянием и наигрывать неравные составы. Ну, во-первых, одно исключает другое. Во-вторых, пауза все-таки не два с половиной месяца.

Ошибкой московского клуба мгновенно воспользовался «Витязь». Команда очень здорово сыграла в обороне против минчан. Да, Антон Тодыков стоял на голове, но любые вратари этой команды должны уметь спасать. В воскресенье спартаковцы сыграют в Риге, а «Витязь» съездит в Мытищи. По идее, команды не должны потерять очки, но теперь уж это не так очевидно. Отметим и еще один момент. Если «Витязь» и «Спартак» победят, а минчане проиграют в Сочи, то тогда в гонке за место в плей-офф будет участвовать три клуба. Так даже веселей.

Матч

В Магнитогорске прошел вероятный финал конференции между «Металлургом» и «Ак Барсом». И после игры пришла мысль, что казанцы могут и не добраться до финала. А что? Вполне возможно. Я не разделяю мнения, что клуб из Татарстана играет в грязный хоккей. Они стараются действовать жестко, на грани фола, но иногда слишком увлекаются и очень много играют в меньшинстве. Стоит какому-то клубу подтянуть игру в неравных составах (а у «Авангарда» и «Салавата Юлаева» все в порядке в этом смысле), так придется расплачиваться.

Есть и еще один нюанс, который бросался в глаза на протяжении нескольких последних матчей. Казанцы играют красиво, жестко, уверенно. Но иногда в обороне у них такие дыры, что не понимаешь, как это возможно. Вроде бы подбор хоккеистов замечательный, система есть, но в какой-то момент все делают не то, что нужно.

Очень порадовал «Металлург». И знаете чем? Главная причина успеха не в игре Василия Кошчекина, не в шайбе Михаила Пашнина или активности Тэйлора Бека. При скользком счете Григорий Дронов не дал Харри Песонену ударить по шайбе, которая лежала на ленточке. Просто блокировал клюшку, не нарушая правил. Если еще добавят Николай Голдобин, который непонятно чем занимался до этого, и проснется Семен Кошелев, то «Магнитка» будет еще сильней. Хотя непонятно, куда уж лучше.