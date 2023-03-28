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Сегодня, 09:15

Латвийский тренер подарил сказку Владивостоку: работяги из «Адмирала» чуть не выбили «Ак Барс»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Леонид Тамбиев.
Фото ХК «Адмирал»
Леонид Тамбиев.
Фото ХК «Адмирал»
Болельщики «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»
Фото ХК «Адмирал»
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«Адмирал» под руководством Леонида Тамбиева показал лучший сезон в истории.

Сенсации в плей-офф

Леонид Тамбиев из «Адмирала» заслужил приз лучшего тренера сезона не меньше романтика Игоря Ларионова из «Торпедо» или Андрея Разина, собравшего симпатичную «Северсталь». А возможно, даже больше, ведь «моряки» не просто вышли во второй раунд плей-офф, но и серьезно измотали «Ак Барс».

Казанцам пришлось дважды лететь на Дальний Восток — закрыть раунд дома в пятом матче не удалось. «Адмирал» весь сезон доказывал, что разница в классе отходит на второй план, если игроки придерживаются системы, жертвуют собой и выходят как на последний бой. Тамбиев после победы в Казани пообещал вернуться на седьмой матч. Самоуверенно? Возможно. Впрочем, по такому пути наставник идет весь сезон.

Леонид Тамбиев. Клубам КХЛ пора брать тренеров из «вышки». Пример «Адмирала» — правило, а не исключение

Успех к «Адмиралу» пришел через работу. Такая философия противоположна идеям Ларионова в «Торпедо». Их роднит применимость в текущих реалиях. Оба тренера построили команды при минимальном бюджете. Состав «моряков» уступает «Салавату Юлаеву», который они отправили отдыхать в первом раунде. О ростере «Ак Барса» и говорить нечего. Однако счет в серии — только 2-4. Напомните, с каким результатом второй раунд завершили «Металлург» и «Торпедо»?

План, выбранный Тамбиевым на серию, работал. Ни одна из четырех побед не далась казанцам легко. Каждый матч, кроме последнего, завершился с разницей в одну шайбу. Многократное преимущество «Ак Барса» по броскам нивелировалось блестящей игрой Никиты Серебрякова и самоотверженной обороной. Мастерство Радулова, Шипачева и компании не принесло казанцам серьезного превосходства. Показательно, что в решающем матче дублем отметился пахарь Никита Дыняк.

Тамбиев произвел впечатление тренера, которому без разницы, против какого соперника выходить на матч. Вместе с помощниками он настроит команду одинаково что на «Ак Барс», что на сборную Канады сильнейшего состава. Уверенность тренера передается игрокам.

Отдельно остановлюсь на пикировках Тамбиева с журналистами в плей-офф. Коллеги из Уфы и Казани тщетно пытались раскачать лодку. Какие только вопросы не задавали Тамбиеву: постоянно напоминали о перелетах, называли самозванцем и тренером команды, которая отскочила. Подобные трюки не проходят. Тренер готов ответить на любой вопрос, улыбнувшись на провокацию или издевку.

ХК «Адмирал»

Путь к успеху в КХЛ

Ознакомившись с карьерой Тамбиева, пропадет догадка, что сказка «Адмирала» случайна. Тренер успешно работал в разных лигах. Дважды побеждал в ВХЛ и признавался лучшим тренером сезона. Выигрывал чемпионат Казахстана с «Сарыаркой». Откуда, правда, ушел, поссорившись с руководством. Строил команды сам и подхватывал клубы, которые попали в кризис.

«Моряки» поступили дальновидно, пригласив Тамбиева в середине прошлого сезона. Новый тренер не успел экстренно исправить бедственное положение, тем более регулярный чемпионат прервали из-за ковида. Зато определил, с какими хоккеистами пойдет в новый сезон и на каких идеях возведет команду. Сам Тамбиев называл стиль «Адмирала» противным хоккеем. Однако, если разобраться, оппонент латвийца по серии с «Ак Барсом» — Зинэтула Билялетдинов — никогда не считался адептом романтического и атакующего хоккея.

Опасный момент у&nbsp;ворот &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. Вот и сказке конец. «Адмирал» — молодец

Стиль казанцев в деталях пересекается с «Адмиралом». Хоккей аналогично строится от порядка в обороне. Разница в атаке достигается только благодаря уровню исполнителей. В распоряжении Тамбиева нет условных Радуловых, Шипачевых и Галиевых. На Дальнем Востоке тренер выбрал стиль игры, исходя из состава. Никакой это не антихоккей. Это хоккей на результат.

Важнейшее слагаемое успеха «Адмирала» — физическая база, заложенная летом, которая совершенствовалась в течение сезона. В декабрьской паузе Тамбиев нагрузил команду. Использовал упражнения с баллонами на скоростно-силовую работу. Оценивая то, как «моряки» подошли к плей-офф, выбранный Тамбиевым подход оказался верным. Откровенно уступили казанцам в скорости они только в шестой игре.

— Считаю, что у меня хороший уровень игроков для нашей тактики. За год я изучил ребят: что они могут, а что — нет. Зачем мне требовать от них того, чего они не умеют? Так и строится игра «Адмирала». Будут другие игроки — будет и другая система. Но «Адмиралу» нынешний рисунок игры подходит. Честно говоря, я первый год играю в такой хоккей. Работая в ВХЛ, что «Динамо» из Санкт-Петербурга, что «Сарыарка» играли в тотальный прессинг, постоянный форчекинг, накрывали с места потери, навязывали борьбу. Потому что по ВХЛ у нас было много креативных игроков, которые умели многие вещи, — объяснял в январском интервью «СЭ» Тамбиев.

Леонид Тамбиев.
ХК «Адмирал»

Тамбиев — надежда «Адмирала»

Тамбиев привил «Адмиралу» правильную рабочую этику. В том числе через такие мелочи, как штрафы за попадание в тренеров шайбой на тренировках. Слышал, что как минимум один игрок обжегся на этом. Тамбиев — человек принципиальный. Он не готов мириться с безразличием и равнодушием. Такой подход вдохновлял не всех, но год в «Адмирале» доказывает, что его методы эффективны для КХЛ. В команде раскрылись хоккеисты, которых списали в других клубах: Гутик, Емец, Шэн. Антон Берлев вовсе высадился на Дальнем Востоке после годичной командировки в чемпионат Германии.

С начала сезона в команде пресекли обсуждения длинных перелетов. Утешать себя и искать оправдания в географическом положении Тамбиев не видел смысла. Вопросы о влиянии перелетов на команду откровенно бесили главного тренера. Он предпочитал следить за компонентами, которые находятся под влиянием: тактика, психология игроков, физическая подготовка, отношение к делу и дисциплина.

Болельщики «Адмирала».
ХК «Адмирал»

Пути «Адмирала» и Тамбиева впервые пересеклись три года назад. После сезона-2019/20 его назначили главным тренером. Позже выяснилось, что «моряки» пропустят чемпионат из-за финансовых трудностей. Тамбиев нашел работу в высшей лиге — начал сезон в новокузнецком «Металлурге», а незадолго до плей-офф при странных обстоятельствах покинул клуб и подхватил «Сарыарку». Через год Леонид Григорьевич получил-таки заслуженный шанс пойти на повышение в КХЛ и со второго захода прилетел на Дальний Восток. Подарив местным болельщикам команду-сказку. Владивосток накрыл хоккейный бум: аншлаги в ледовом дворце, трансляции выездных матчей в кинотеатрах. Приоритетной целью руководства «моряков» должен стать новый контракт главного тренера, который сделал подвиг и привел клуб к лучшему результату в истории.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Леонид Тамбиев
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
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Торпедо - Динамо М
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