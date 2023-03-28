Латвийский тренер подарил сказку Владивостоку: работяги из «Адмирала» чуть не выбили «Ак Барс»
Сенсации в плей-офф
Леонид Тамбиев из «Адмирала» заслужил приз лучшего тренера сезона не меньше романтика Игоря Ларионова из «Торпедо» или Андрея Разина, собравшего симпатичную «Северсталь». А возможно, даже больше, ведь «моряки» не просто вышли во второй раунд плей-офф, но и серьезно измотали «Ак Барс».
Казанцам пришлось дважды лететь на Дальний Восток — закрыть раунд дома в пятом матче не удалось. «Адмирал» весь сезон доказывал, что разница в классе отходит на второй план, если игроки придерживаются системы, жертвуют собой и выходят как на последний бой. Тамбиев после победы в Казани пообещал вернуться на седьмой матч. Самоуверенно? Возможно. Впрочем, по такому пути наставник идет весь сезон.
Успех к «Адмиралу» пришел через работу. Такая философия противоположна идеям Ларионова в «Торпедо». Их роднит применимость в текущих реалиях. Оба тренера построили команды при минимальном бюджете. Состав «моряков» уступает «Салавату Юлаеву», который они отправили отдыхать в первом раунде. О ростере «Ак Барса» и говорить нечего. Однако счет в серии — только 2-4. Напомните, с каким результатом второй раунд завершили «Металлург» и «Торпедо»?
План, выбранный Тамбиевым на серию, работал. Ни одна из четырех побед не далась казанцам легко. Каждый матч, кроме последнего, завершился с разницей в одну шайбу. Многократное преимущество «Ак Барса» по броскам нивелировалось блестящей игрой Никиты Серебрякова и самоотверженной обороной. Мастерство Радулова, Шипачева и компании не принесло казанцам серьезного превосходства. Показательно, что в решающем матче дублем отметился пахарь Никита Дыняк.
Тамбиев произвел впечатление тренера, которому без разницы, против какого соперника выходить на матч. Вместе с помощниками он настроит команду одинаково что на «Ак Барс», что на сборную Канады сильнейшего состава. Уверенность тренера передается игрокам.
Отдельно остановлюсь на пикировках Тамбиева с журналистами в плей-офф. Коллеги из Уфы и Казани тщетно пытались раскачать лодку. Какие только вопросы не задавали Тамбиеву: постоянно напоминали о перелетах, называли самозванцем и тренером команды, которая отскочила. Подобные трюки не проходят. Тренер готов ответить на любой вопрос, улыбнувшись на провокацию или издевку.
Путь к успеху в КХЛ
Ознакомившись с карьерой Тамбиева, пропадет догадка, что сказка «Адмирала» случайна. Тренер успешно работал в разных лигах. Дважды побеждал в ВХЛ и признавался лучшим тренером сезона. Выигрывал чемпионат Казахстана с «Сарыаркой». Откуда, правда, ушел, поссорившись с руководством. Строил команды сам и подхватывал клубы, которые попали в кризис.
«Моряки» поступили дальновидно, пригласив Тамбиева в середине прошлого сезона. Новый тренер не успел экстренно исправить бедственное положение, тем более регулярный чемпионат прервали из-за ковида. Зато определил, с какими хоккеистами пойдет в новый сезон и на каких идеях возведет команду. Сам Тамбиев называл стиль «Адмирала» противным хоккеем. Однако, если разобраться, оппонент латвийца по серии с «Ак Барсом» — Зинэтула Билялетдинов — никогда не считался адептом романтического и атакующего хоккея.
Стиль казанцев в деталях пересекается с «Адмиралом». Хоккей аналогично строится от порядка в обороне. Разница в атаке достигается только благодаря уровню исполнителей. В распоряжении Тамбиева нет условных Радуловых, Шипачевых и Галиевых. На Дальнем Востоке тренер выбрал стиль игры, исходя из состава. Никакой это не антихоккей. Это хоккей на результат.
Важнейшее слагаемое успеха «Адмирала» — физическая база, заложенная летом, которая совершенствовалась в течение сезона. В декабрьской паузе Тамбиев нагрузил команду. Использовал упражнения с баллонами на скоростно-силовую работу. Оценивая то, как «моряки» подошли к плей-офф, выбранный Тамбиевым подход оказался верным. Откровенно уступили казанцам в скорости они только в шестой игре.
— Считаю, что у меня хороший уровень игроков для нашей тактики. За год я изучил ребят: что они могут, а что — нет. Зачем мне требовать от них того, чего они не умеют? Так и строится игра «Адмирала». Будут другие игроки — будет и другая система. Но «Адмиралу» нынешний рисунок игры подходит. Честно говоря, я первый год играю в такой хоккей. Работая в ВХЛ, что «Динамо» из Санкт-Петербурга, что «Сарыарка» играли в тотальный прессинг, постоянный форчекинг, накрывали с места потери, навязывали борьбу. Потому что по ВХЛ у нас было много креативных игроков, которые умели многие вещи, — объяснял в январском интервью «СЭ» Тамбиев.
Тамбиев — надежда «Адмирала»
Тамбиев привил «Адмиралу» правильную рабочую этику. В том числе через такие мелочи, как штрафы за попадание в тренеров шайбой на тренировках. Слышал, что как минимум один игрок обжегся на этом. Тамбиев — человек принципиальный. Он не готов мириться с безразличием и равнодушием. Такой подход вдохновлял не всех, но год в «Адмирале» доказывает, что его методы эффективны для КХЛ. В команде раскрылись хоккеисты, которых списали в других клубах: Гутик, Емец, Шэн. Антон Берлев вовсе высадился на Дальнем Востоке после годичной командировки в чемпионат Германии.
С начала сезона в команде пресекли обсуждения длинных перелетов. Утешать себя и искать оправдания в географическом положении Тамбиев не видел смысла. Вопросы о влиянии перелетов на команду откровенно бесили главного тренера. Он предпочитал следить за компонентами, которые находятся под влиянием: тактика, психология игроков, физическая подготовка, отношение к делу и дисциплина.
Пути «Адмирала» и Тамбиева впервые пересеклись три года назад. После сезона-2019/20 его назначили главным тренером. Позже выяснилось, что «моряки» пропустят чемпионат из-за финансовых трудностей. Тамбиев нашел работу в высшей лиге — начал сезон в новокузнецком «Металлурге», а незадолго до плей-офф при странных обстоятельствах покинул клуб и подхватил «Сарыарку». Через год Леонид Григорьевич получил-таки заслуженный шанс пойти на повышение в КХЛ и со второго захода прилетел на Дальний Восток. Подарив местным болельщикам команду-сказку. Владивосток накрыл хоккейный бум: аншлаги в ледовом дворце, трансляции выездных матчей в кинотеатрах. Приоритетной целью руководства «моряков» должен стать новый контракт главного тренера, который сделал подвиг и привел клуб к лучшему результату в истории.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -